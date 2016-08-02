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    2 августа 2016

    Складной смартфон Samsung замечен в базе данных TENAA : Смартфон Samsung Galaxy Folder 2 размерами 122 x 60,2 x 15,5 мм весит 155 г

    19:4016

    По слухам, смартфону Apple iPhone 7 далеко до флагманских моделей Samsung по степени защиты : На Foxconn уже начат выпуск Apple iPhone 7 в трех цветовых вариантах

    19:3470

    Защищенный смартфон Samsung Galaxy Note7 представлен официально: Samsung Galaxy Note7 представлен двумя версиями - с SoC Qualcomm Snapdragon 820 и Samsung Exynos 8890

    19:3055

    Линейка SSD SK Hynix PC300 типоразмера M.2 2280 представлена четырьмя моделями: SK Hynix использует в PC300 собственные память и контроллер

    17:555

    По словам производителя, Modi 2 Multibit — самый доступный мультибитный ЦАП: На выходе ЦАП Modi 2 Multibit включен оригинальный фильтр «Буррито», созданный в Schiit

    17:3213

    Новые смартфоны Google Nexus будут представлены в начале октября?: По новым данным, премьера смартфонов, фигурирующих пока под обозначениями Sailfish и Marlin, состоится 4 октября

    16:506

    Системная плата MSI X99A Tomahawk поддерживает накопители SATA, M.2 и U.2: MSI X99A Tomahawk получила компоненты Military Class 5 и усиленные слоты PCIe x16

    16:203

    Новое фото еще раз подтверждает основные характеристики смартфона Galaxy Note7 накануне анонса: Анонс Samsung Galaxy Note7 ожидается в 18:00 по московскому времени

    14:4425

    Чехол с клавиатурой Logitech Create предназначен для планшета Apple iPad Pro 9.7 : Клавиатура Logitech Create оснащена подсветкой

    14:314

    Аналитики Strategy Analytics назвали самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого полугодия: Смартфоны Samsung сформировали тройку самых популярных смартфонов с ОС Android

    13:1216

    Появились результаты 3D-карты Nvidia Titan X (Pascal) в тесте 3DMark: Производитель решил не рассылать Nvidia Titan X обозревателям

    12:3321

    И без того недешевая гарнитура HTC Vive подорожала для англичан: Конкурент в лице Oculus Rift в стране пока что продается по старой цене

    12:186

    Смартфон Moto Z подвергся испытанию на прочность: Moto Z хорошо справляется с нагрузками

    11:575

    Смартфон Panasonic Eluga Arc 2 оснащен покрытием Asahi Glass Dragontrail: Смартфон Panasonic Eluga Arc 2 получил пдатформу MediaTek MT6735

    11:113

    Стало известно название первого совместного смартфона LeEco и Coolpad : Анонс Cool1 ожидается примерно через неделю

    11:06

    Японская компания NHK будет транслировать Олимпиаду 2016 года в разрешении 8К: Очевидно, что для NHK это генеральная репетиция перед Олимпиадой 2020 года, которая пройдет в Токио

    10:5054

    Представлен планшет Asus ZenPad 3 8.0 с дисплеем разрешением 2K: Цена пока не сообщается

    10:332

    Смартфон LG V20 может получить не такой качественный экран, как у предшественника: Стоит добавить, что проверить достоверность информации пока не представляется возможным

    10:182

    По слухам, смартфон Xiaomi Redmi Pro Mini получит одинарную камеру с SoC Snapdragon 652: Пользователям должны предложить три версии Xiaomi Redmi Pro Mini, которые будут отличаться объемам памяти

    09:5715

    Представлен планшетофон Huawei Honor Note 8 с дисплеем Super AMOLED и SoC Kirin 955, оцененный в $346: Huawei подтвердила, что Huawei Honor Note 8 будет выпущен в США и других странах мира

    09:207

    Сетевое хранилище Thecus N4810 поддерживает массивы объемом до 40 ТБ: NAS Thecus N4810 обзавелось SoC Intel Celeron N3160

    09:092

    Опубликованы фотографии смартфона Samsung Galaxy Note7 и его упаковки : Анонс устройства состоится в 18:00 по московскому времени

    09:0568

    Объективы Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS и 35mm T1.3 ED AS UMC CS предназначены для беззеркальных камер: Продажи объективов Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS и 35mm T1.3 ED AS UMC CS должны начаться в сентябре

    09:004

    Смартфон Huawei Honor 5 Play оценен в $90: Сегодня смартфон поступает в продажу в Китае по цене $90

    08:485

    Tesla покупает компанию SolarCity за 2,6 млрд долларов: Генеральным директором SolarCity является двоюродный брат Илона Маска

    08:0027

    Китайская компания Ingenic Semiconductor «поглощает» производителя датчиков изображения OmniVision: Обратное поглощение позволит вывести OmniVision на Шэньчжэньскую фондовую биржу

    07:00

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