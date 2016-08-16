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    16 августа 2016

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 станет самым популярным в своём семействе : Samsung Galaxy Note7 разойдётся рекордным тиражом

    18:3021

    Asus уже взяла в оборот новые мобильные графические карты Nvidia Pascal: Asus выпустит много игровых ноутбуков с картами Pascal

    18:0012

    Игровая мышь Logitech G Pro Gaming Mouse предназначена для профессионалов : Мышь Logitech G Pro Gaming Mouse стоит дороже, чем выглядит

    17:3116

    Опубликованы первые изображения смартфона Oppo R9s: Подробные характеристики все еще не раскрываются

    16:445

    Snapchat намерена купить поисковый сервис Vurb за 100 млн долларов: Snapchat может купить Vurb

    16:281

    Показатели E Ink улучшаются: Если кварталом ранее E Ink Holdings смогла лишь сократить вчетверо убытки, то сейчас компания получила реальную прибыль

    16:246

    Смартфон Huawei Mate S2 будет очень похож на Nexus 6P: Huawei Mate S2 скопирует черты смартфона Nexus

    16:141

    ПО для видеозвонков Google Duo уже появилось в Play Store: Сервис Google Duo стартует сегодня

    15:446

    Первая ветка Hyperloop может появиться в ОАЭ, но она будет грузовой: В Дубае могут построить ветку Hyperloop для транспортировки грузов

    15:0324

    Смартфон Canvas 5 Lite Special Edition — бюджетные характеристики, но интересное внешнее исполнение: Смартфон Canvas 5 Lite Special Edition основан на SoC MediaTek MT6735P

    14:343

    Cooler Master MasterLiquid Maker 92 — процессорная система жидкостного охлаждения, габариты которой сопоставимы с воздушным кулером: СЖО Cooler Master MasterLiquid Maker 92 подойдёт только для процессоров Intel

    14:2014

    Технология Audi V-to-I позволит автомобилям общаться со светофорами: Автомобили Audi научатся предсказывать сигналы светофоров

    14:0111

    Частота GPU видеокарты HIS RX 480 IceQ X2 Roaring Turbo 8GB достигает 1338 МГц: HIS представила две видеокарты Radeon RX 480

    13:46

    Новая эра в сегменте игровых ноутбуков началась. Nvidia представила мобильные видеокарты GeForce GTX 1080, GTX 1070 и GTX 1060: Мобильные видеокарты Nvidia Pascal не хуже, а порой и лучше настольных

    13:2429

    Камера Yi 4K Action Camera 2 поступила в продажу в Европе: Yi 4K Action Camera 2 уже доступна для приобретения в Соединенном Королевстве по цене 230 фунтов стерлингов и странах Европы по цене 270 евро

    11:068

    Продажи смартфонов Apple и Xiaomi в Китае обвалились на 32% и 38% соответственно: IDC отмечает, что успех Huawei и Oppo объясняется разными факторами

    10:5928

    Анонс умных часов Samsung Gear S3 перенесли на 31 августа: По какой-то причине компания изменила свои планы

    10:312

    Корпус AeroCool DS230 оснащен шумопоглощающими панелями и контроллером оборотов: Корпус AeroCool DS230 получил реагирующую на обороты вентиляторов подсветку

    10:101

    Lenovo намекает на анонс гибкого смартфона в ходе IFA 2016: Пресс-конференция Lenovo пройдет 31 августа

    10:097

    USB-накопитель Elephone U-Disk оснащен дактилоскопическим датчиком: Свободное пространство на USB-накопителе будет разделено на две части

    09:566

    Защищенный смартфон Kyocera DuraForce Pro оснащен сдвоенной камерой: Kyocera DuraForce Pro поступит в продажу осенью

    09:432

    Фотографии корпуса смартфона Huawei Mate 9 демонстрируют сдвоенную камеру и разъем USB-C: Согласно данным GFXBench, Huawei Mate 9 получит основную камеру разрешением 12 Мп

    09:321

    Медиаплеер Zidoo X9s получил поддержку OpenWRT и Android 6.0: Медиаплеер Zidoo X9s имеет ряд особенностей благодаря платформе Realtek

    09:098

    Планшеты Galaxy Tab S3 компания Samsung анонсирует 2 сентября: Планшеты Samsung Galaxy Tab S3 будут представлены в сентябре

    08:308

    Смартфон Xiaomi Mi 5 подешевел на 30 долларов: Xiaomi снижает стоимость флагманского смартфона

    08:101

    Tesla отреагировала на китайское ДТП, исправив терминологию на своём сайте: Tesla поправила термин о вождении на китайском сайте

    07:454

    General Motors намеревалась приобрести сервис Lyft, но пришлось ограничиться молодой компанией Sidecar: General Motors не смогла купить Lyft

    07:15

    Смартфон Gionee S6s будет ориентирован на фанатов селфи: Смартфон Gionee S6s получит фронтальную вспышку

    07:007

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