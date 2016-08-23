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    23 августа 2016

    Nvidia Parker — однокристальная система нового поколения для автомобильного сегмента: Nvidia представила SoC Parker

    22:448

    Смартфон LG X Fast основан на SoC Snapdragon 808 и располагает экраном QHD: Смартфон LG X Fast возглавит свою линейку

    16:196

    Металлы для медалей Летних Олимпийских игр 2020 возьмут из переработанной электроники: Япония возьмёт металлы для Олимпийских медалей из старых смартфонов

    16:0119

    ARM представила расширение Scalable Vector Extension для архитектуры ARMv8-A: Новая разработка ARM нацелена на серверный рынок

    15:2412

    Представлен смартфон Samsung Z2 стоимостью 70 долларов: Смартфон Samsung Z2 оценили в 70 долларов и оснастили полезными функциями

    14:4540

    Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G получила внушительный заводской разгон: Видеокарту Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G оснастили кулером с крупными вентиляторами

    11:176

    Одна из версий музыкального потокового сервиса Amazon будет доступна сугубо для владельцев акустических систем Echo: Amazon предложит дешёвый музыкальный сервис

    11:00

    Acer покажет геймерские умные часы на IFA 2016: Кроме того, Acer готовится представить новый умный браслет

    10:339

    Google подтвердила, что LG V20 является первым смартфоном, который получит Android 7.0 Nougat из коробки: Пресс-конференция LG, на которой будет представлен LG V20, запланирована на 6 сентября этого года

    09:5310

    Смартфон Sharp Aquos Z2 получил SoC Helio X20 и 4 ГБ ОЗУ: Перспективы модели оцениваются как не слишком радужные

    09:346

    Смартфон iPhone 6s оказался значительно быстрее Samsung Galaxy Note7 в реальных сценариях использования: 14 приложений были запущены и обработаны на этом смартфона за 1 минуту и 21 секунду, тогда как Samsung Galaxy Note7 потребовалось 2 минуты и 4 секунды

    09:12181

    Как ожидается, экран смартфона Oppo Find 9 будет защищать стекло Gorilla Glass 5: Смартфон должны были представить еще в июне, но анонс перенесли на осень

    08:572

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 3 установил рекорд по квартальным поставкам в Индии: Поставки во втором квартале превысили 880 тыс. смартфонов

    08:403

    Huami выпустит умные часы 30 августа: Умные часы Huami находились в разработке более двух лет в американском дизайнерском бюроE

    08:325

    По слухам, Samsung будет продавать подержанные и восстановленные смартфоны: Заплатить 800 долларов за смартфон по карману далеко не каждому

    08:1818

    Xiaomi подтвердила разработку еще одной гарнитуры виртуальной реальности: Предзаказы на Xiaomi VR Toy Edition оформили более одного миллиона человек

    07:49

    В следующем году в линейке iPhone появится модель с изогнутым экраном: Apple может выпустить смартфон с изогнутым дисплеем

    07:4549

    Маршрутизатор Netgear Orbi поставляется вместе с повторителем и выделяется дизайном: Маршрутизатор Netgear Orbi стоит 400 долларов

    07:30

    Завтра Oppo покажет свой первый дрон, который сможет похвастаться поддержкой технологии VOOC: Дрон Oppo можно будет подзарядить очень быстро

    07:004

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