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    25 августа 2016

    На выставке IFA 2016 дебютируют смартфоны Archos 50f Helium и 55 Helium Ultra: Archos 50f Helium построен на SoC Qualcomm Snapdragon 210, а в 55 Helium Ultra используется однокристальная система Mediatek MT6737

    21:555

    В семейство процессоров для ноутбуков Intel Kaby Lake ULV войдут четырехъядерные модели: При этом TDP четырехъядерных CPU Kaby Lake ULV будет соответствовать TDP двухъядерных моделей

    21:001

    Корпус X2 Empire выполнен в форме прямоугольной трапеции: Корпус X2 Empire оценивается в 165 долларов

    19:007

    SpaceX будет готовить ракеты к повторным запускам в 3 км от стартовой площадки: SpaceX арендует здание в Порту Канаверал

    17:3137

    Системная камера Fujifilm X-A3 представлена официально: Fujifilm X-A3 в комплекте с объективом Fujinon XC16-50mm F3.5-5.6 OIS II оценена в $600

    17:204

    Технология HP Sure View защитит ноутбуки от любителей подсматривать: Технология HP Sure View — защита от чужих глаз

    17:1218

    Сегодня в Сингапуре на дороги общего пользования вышли первые в мире беспилотные автомобили сервиса такси: В Сингапуре уже можно прокатиться на робо-такси

    16:4915

    Представлена полнокадровая зеркальная камера для энтузиастов Canon EOS 5D Mark IV: Canon EOS 5D Mark IV оценена в США в $3500

    15:3066

    Тройка лидеров китайского рынка смартфонов представлена компаниями Huawei, Oppo и Apple: В Китае за полгода было продано 250 млн смартфонов

    14:5615

    ПО AnTuTu утверждает, что в смартфоне HTC Desire 10 Lifestyle используется SoC Snapdragon 400: Смартфон HTC Desire 10 Lifestyle получит 2 ГБ ОЗУ

    14:242

    iPhone 6 SE обходит iPhone 6s по производительности: iPhone 6 SE протестировали в Geekbench

    14:2082

    Появились качественные снимки фотографического модуля Hasselblad для смартфонов Moto Z: Модуль Hasselblad для смартфонов Moto Z получит 10-кратный оптический зум

    13:2120

    HTC рассказала, когда ждать обновления до Android 7.0, но перечислила лишь три модели смартфонов: HTC может обновить до Android 7.0 только три модели

    13:046

    Игровая гарнитура Ozone Rage Z50 порадует яркими цветами: Гарнитура Ozone Rage Z50 стоит 50 евро

    12:51

    Фильтр для воды Xiaomi Super Filter Kettle L1 получил собственный аккумулятор: Фильтр для воды Xiaomi Super Filter Kettle L1 располагает ультрафиолетовой лампой

    12:1717

    Jackery Jewel — первый кабель с разъемами USB и Lightning, а также встроенным аккумулятором: Jackery Jewel предлагается за 20 долларов

    11:505

    Meizu использовала смартфон Nokia E71, намекая на функциональность своего нового планшетофона: По слухам, планшетофон получит дисплей диагональю 6 дюймов и будет называться Meizu Max

    11:044

    Смартфон LG V20 красуется «в полный рост» на новых изображениях: Слева от дополнительного экрана располагается либо сдвоенная фронтальная камера, либо одинарная камера со вспышкой

    10:5412

    Поддержка iOS будет добавлена в Samsung Gear S2 и Gear Fit 2 в ближайшее время: Бета-тест продлится до 19 сентября этого года

    10:1620

    Представлен смартфон Huawei Honor 8, который поступит в продажу в России сегодня по цене 27 990 руб.: Смартфон получил однокристальную систему HiSilicon Kirin 950, дисплей IPS 5,2 диагональю 1920 х 1080 пикселей

    09:354

    Cмартфон Xiaomi Redmi Note 4 стоимостью $135 получил SoC Helio X20 и аккумулятор емкостью 4100 мА•ч : Камера разрешением 13 Мп получила максимальную диафрагма F/2,0 и фазовый автофокус

    09:2016

    Стив Возняк критикует отсутствие разъема 3,5 мм в новом iPhone, добавляя «будущее за USB-C»: Возняк отметил, что если в будущем технология Bluetooth позволит передавать звук в лучшем качестве, то он может пересмотреть свою позицию

    08:3395

    Внутреннее соединение Nvidia NVLink 2.0 дебютирует в следующем году вместе с GPU Volta: Внутреннее соединение Nvidia NVLink 2.0 появится в серверах IBM Power9

    08:305

    Приложение Prisma учится работать без подключения к интернету: Главная цель, которую преследуют создатели Prisma в данный момент, заключается в освобождении ресурсов серверов для обработки небольших видеороликов

    08:217

    Samsung готовит компактную портативную акустическую систему Scoop: Акустическая система Samsung Scoop располагает микрофоном

    08:102

    Представлены беспроводные колонки LG PH2, PH3 и PH4: Подробности о цене и дате начала продаж будут объявлены на IFA 2016

    08:09

    Суд признал Fitbit невиновной в деле против Jawbone: Fitbit не крала секретов Jawbone

    07:502

    Доля Intel на рынке GPU снизилась впервые за 10 лет: Mercury Research оценили рынок GPU

    07:1520

    BlackBerry подала в суд сразу на две компании, обвиняя их в нарушении патентов: BlackBerry будет судиться с Blu Products за нарушение патентов

    07:001

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