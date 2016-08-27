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    27 августа 2016

    Qualcomm поможет бейсбольному клубу San Diego Padres сделать стадион Petco Park современнее и экономичнее: Qualcomm займётся бейсболом

    20:173

    XFX подготовила вариант видеокарты AMD Radeon RX 460 с пассивным охлаждением: XFX RX 460 Black Wolf оценена в $150

    14:458

    Акустические системы Wharfedale Diamond A1 и A2 обзавелись внешним беспроводным контроллером: Wharfedale Diamond A1 и A2 не требуют проводов для соединения между двумя колонками

    14:142

    Прозрачное окно компьютерного корпуса Thermaltake View 27 Gull-Wing переходит с боковой стенки на верхнюю: Thermaltake View 27 Gull-Wing также оснащен тонированной стеклянной фронтальной панелью

    13:5019

    Xiaomi готова к анонсу робота-пылесоса: Xiaomi скоро представит свой первый робот-пылесос

    11:2826

    Оконечный усилитель Chord SPM 1050 MkII оснащен импульсным блоком питания: Уровень искажений усилителя Chord SPM 1050 MkII снижен в сравнении с предшественником

    10:1014

    Смартфон Xiaomi Redmi 4 может получить SoC Snapdragon 625: Смартфон Xiaomi Mido может оказаться моделью Redmi 4

    09:001

    Смартфон Meizu Max предстал на «живых» фото: Смартфон Meizu Max получит металлический корпус

    08:20

    Найдена ближайшая к Солнечной системе экзопланета, которая к тому же потенциально пригодна для жизни: У Проксима Центавра нашли планету, пригодную для жизни

    07:3041

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