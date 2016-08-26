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    26 августа 2016

    Создатели компьютерного корпуса Thermaltake Core G3 предлагают крепить системную плату вверх тормашками: Необычный корпус Thermaltake Core G3 оценен в 70 евро

    18:5513

    Intel на примере CPU Core i7-6500U и Core i7-7500U показала, насколько Kaby Lake превосходит Skylake по производительности: В зависимости от сценария использования преимущество процессора Kaby Lake над аналогом семейства Skylake доходит до 19%

    17:1018

    Линейка планшетов Huawei MediaPad T2 Pro пополнится 8-дюймовой моделью: Huawei MediaPad T2 8.0 Pro может оказаться более компактной версией старшей модели MediaPad T2 10.0 Pro

    14:302

    В Индии продаётся всё больше недешёвых смартфонов: Рынок смартфонов Индии вырос незначительно

    13:4746

    Твердотельные накопители Intel SSD 600p: типоразмер M.2 и скорость чтения до 1800 МБ/с: В Intel SSD 600p используется контроллер Silicon Motion SM2260

    13:4031

    Apple разрабатывает приложение для конкуренции с Instagram и Snapchat: Apple работает над совершенно новым сервисом

    12:4232

    Sharp может начать производство панелей OLED позже, чем планировалось: Sharp не сможет быть поставщиком панелей OLED для Apple как минимум ещё два года

    12:068

    Спустя девять месяцев после анонса Samsung раскрыла подробности о своих процессорных ядрах M1 (Mongoose): Процессорные ядра Samsung M1 имеют нейронный блок предсказания ветвлений

    11:4090

    iiyama ProLite GB2888UHSU – монитор с экраном TN разрешением 4K для геймеров: iiyama ProLite GB2888UHSU оснащен трансформируемой подставкой

    11:258

    В Японии зафиксирован первый случай человеческой смерти из-за игры Pokemon GO, которая потеряла 15 млн пользователей за месяц: 39-летний водитель транспортного средства, играя в Pokemon GO, сбил двух пешеходов

    11:0537

    Покупатели смартфонов Samsung Z2 и Galaxy Note7 бесплатно получат антивирусное ПО McAfee VirusScan: Intel дарит ПО McAfee VirusScan всем покупателям смартфонов Galaxy Note7 и Samsung Z2

    11:0019

    Восьмидюймовый планшет Onda V80 SE получил экран разрешением 1920 х 1200 пикселей: Планшет Onda V80 SE оснащен не самой новой SoC

    10:503

    Asustek снижает собственный прогноз по поставкам смартфонов: Источники утверждают, что причина кроется в постоянном росте конкуренции со стороны, прежде всего, китайских, а также индийских производителей

    10:45

    По новым данным, с 2017 года смартфоны iPhone лишатся кнопки Home: Источник рекомендует прекращать думать о том, станет ли кнопка Home сенсорной в следующем году

    10:1031

    Аксессуар для смартфона Superbook установил рекорд в своей категории на Kickstarter, собрав почти $3 млн : Кампания завершилась триумфом, разработчики получили почти 3 млн долларов

    09:543

    Исходный код macOS Sierra указывает на наличие портов USB 3.1 Gen 2 в новых компьютерах Mac: Точной информации о дате анонса новых компьютеров Apple нет

    09:414

    ZTE вышла на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов в России: Компания ZTE отчиталась о результатах своей деятельности в первой половине текущего календарного года

    09:322

    Cмартфон Moto E3 Power поступил в продажу минуя стадию официального анонса: Moto E3 Power получил аккумуляторную батарею емкостью 3500 мА·ч

    09:25

    Сетевые хранилища Qnap TS-251A и TS-451A могут обходиться без локальной сети: NAS Qnap TS-251A и TS-451A получили порт USB QuickAccess для прямого подключения к ПК

    09:092

    «КамАЗ» обещает выпустить беспилотные автобусы в России уже в 2018 году: В 2018 году такие автобусы должны появиться в бизнес-парках, выставочных центрах, наукоградах, музейных комплексах, аэропортах

    09:0451

    Ожидается, что поставки планшетов в текущем квартале вырастут на 16,3%: Грядущий рост поставок объясняется тем, что поставщики наращивают темы, начиная готовиться к сезону рождественских продаж

    08:525

    Опубликованы изображения смартфонов Sony Xperia X Compact и LG V20: Смартфоны будут представлены в ближайшие недели

    08:459

    Опубликованы фотографии смартфона Le 2S Pro, подтверждающие использование SoC Snapdragon 820 и 4GB ОЗУ: В очередной раз приходится констатировать отсутствие каких-то инноваций в дизайне

    08:181

    OnePlus представила наушники Bullets v2: Наушники OnePlus Bullets v2 стоят 23 доллара

    07:456

    Операционная система Pebble OS 4.0 выйдет в течение месяца: Pebble рассказала о новой ОС для своих умных часов

    07:153

    Garmin Fenix Chronos — умные часы стоимостью до $1500: Часы Garmin Fenix Chronos предлагают собственную ОС и сапфировое стекло

    07:0026

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