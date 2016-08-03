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    3 августа 2016

    Спортивные умные часы Polar M600 работают под управлением операционной системы Android Wear: Основой Polar M600 служит SoC MediaTek MT2601

    20:1912

    Ожидается, что смартфон Meizu M1E, который засветился в новом видеоролике, будет продаваться за $255: Дизайн Meizu M1E является вполне обыденным, цельнометаллический корпус на задней панели дополняют две прямые полоски антенн

    16:562

    Серия жестких дисков Western Digital Gold пополнилась моделью объемом 10 ТБ: Жесткий диск WD101KRYZ получил 256 МБ буферной памяти

    15:4524

    Доля ОС Android 6.0 Marshmallow превысила 15%: Самой популярной версией продолжает оставаться Android 5.x Lollipop

    14:5337

    Завтра Xiaomi представит гарнитуру виртуальной реальности: Устройство позирует на фото

    14:456

    Решение, обязывавшее Apple выплатить 625,6 млн долларов за нарушение патентов, отменено: Патентный спор между VirnetX и Apple вернули на повторное рассмотрение

    14:2625

    Адаптер для питания ноутбука Q.Pro совмещен с концентратором USB 3.0 и может одновременно заряжать до четырех устройств: При питании от электросети Q.Pro обеспечивает мощность до 80 Вт

    13:54

    Гарнитуру Microsoft HoloLens стало проще купить: Гарнитура Microsoft HoloLens стоит $3000

    12:569

    В проигрывателе виниловых дисков Pioneer DJ PLX-500 используется прямой привод: Покупатель может выбрать черный (PLX-500-K) или белый (PLX-500-W) вариант внешнего оформления

    12:1230

    Представлена новая версия гарнитуры виртуальной реальности Samsung Gear VR: Новая Gear VR получила линзы диаметром 42 мм, что позволило расширить угол обзора до 101°

    11:4518

    Эксперт по разработке камер вернулся из Microsoft в Nokia: Разработки подразделения, возглавляемого Алакару, нашли применение в смартфонах Nokia 808 и Lumia 1020

    11:422

    Biostar G300: твердотельные накопители с контроллером Silicon Motion: SSD Biostar G300 также получили контроллер питания Texas Instruments

    11:11

    IOFIT, дочернее предприятие Samsung, выпускает первую умную обувь для гольфа: Сбор средств на выпуск умной обуви для гольфа организован на сайте Kickstarter

    11:0420

    Поставки телевизионных панелей 4К в первой половине 2016 года выросли на 70%: Специалисты считают, что рост поставок объясняется снижением цен и Летними Олимпийскими играми 2016 в Рио-де-Жанейро

    10:558

    Поставки фитнес-браслетов во втором квартале превысили 9 млн единиц: Лидером данного рынка является компания Fitbit, которая отгрузила 3,7 млн устройств

    10:34

    Доход HTC во втором квартале вырос на 27%, однако компания по-прежнему терпит убытки: В пресс-релизе говорится, что HTC намеревается построить целую экосистему виртуальной реальности

    10:231

    Владелец смартфона Apple iPhone 6 получил ожог третьей степени, упав с велосипеда: По словам пострадавшего, само падение было незначительным

    09:46190

    Появились первые изображения и характеристики смартфона Xiaomi Redmi 4: Ожидается, что смартфон будет продаваться по цене около $106

    09:409

    Accell выпускает стыковочную станцию, подключаемую по USB 3.0: Док с описательным названием USB 3.0 Docking Station стоит $160

    09:151

    Опубликована фотография смартфона Xiaomi Mi Edge с изогнутым дисплеем: На фото мы видим смартфон с логотипом Mi и изогнутым по бокам дисплеем

    09:138

    Смартфон UMi Max получит ОЗУ и флэш-память объемом 6 и 128 ГБ: Смартфон UMi Max еще далек от финального анонса

    09:091

    Гарнитура виртуальной реальности LeEco LeVR Pro 1 оценена в $60: Начало продаж LeEco LeVR Pro 1 состоится 9 августа

    09:055

    Корпуса для внешних массивов ICYCube MB561U3S-4S R1 и ICYCube MB561U3S-4SB R1 вмещают по четыре накопителя: В корпусах для внешних массивов ICYCube MB561U3S-4S R1 и ICYCube MB561U3S-4SB R1 блок питания сделан внешним

    09:003

    Характеристики и фотографии смартфона Cool1 опубликованы в базе данных TENAA: Смартфон будет представлен 10 августа

    08:511

    Производитель оценил 55-дюймовый монитор NEC Display X551UHD разрешением 3840 x 2160 пикселей в $4000: В мониторе NEC Display X551UHD используется панель типа SPVA

    08:0024

    Миниатюрный контроллер Silicon Labs USBXpress CP2102N предназначен для встраиваемой электроники: Цена CP2102N — $0,91 за штуку в партии из 10 000 штук

    07:004

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