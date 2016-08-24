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    24 августа 2016

    В твердотельных накопителях Adata Ultimate SU800 используется флэш-память Micron 3D TLC NAND: SSD Adata Ultimate SU800 построены на контроллере Silicon Motion SM2258

    23:50

    Lenovo готовит планшет Yoga Tab 3 Plus с 10-дюймовым экраном WQXGA, шестиядерным CPU и камерой разрешением 13 Мп: Lenovo Yoga Tab 3 Plus построен на SoC Qualcomm Snapdragon 650

    22:306

    Видеокарта Asus Radeon RX 480 Dual OC разогнана в заводских условиях: Максимальная частота GPU видеокарты — 1,32 ГГц

    21:159

    Opera Software представила бесплатное приложение Opera VPN для ОС Android: ПО Opera VPN доступно для Android

    19:494

    Фотографии упаковки нового смартфона Apple указывают на использование имени iPhone 6SE: Новый смартфон Apple будет называться iPhone 6SE

    19:2919

    Самый большой дирижабль Airlander 10 разбился во время второго испытательного полёта: Airlander 10 упал на землю во время полёта

    19:1826

    Планшетный компьютер Huawei MediaPad M3 получит экран WQXGA диагональю 8,4 дюйма: Huawei MediaPad M3 также получит фронтальную камеру разрешением 8 Мп

    19:183

    Платёжный сервис Samsung Pay перешагнул рубеж в 100 млн транзакций: Сервис Samsung Pay продолжает набирать обороты

    19:025

    Ноутбуки Gigabyte Aorus X3 v6 Plus, X5 v6, X7 v6 и X7 DT v6 получили видеокарты Nvidia GeForce GTX 10: Только модель Aorus X7 DT v6 оснащается GPU Nvidia GeForce 1080 GTX

    18:204

    Смартфон ZTE Axon Max 2 получит новую SoC, больше ОЗУ, но сохранит разрешение экрана: Смартфон ZTE Axon Max 2 основан на SoC Snapdragon 625

    18:17

    Главный дизайнер Jawbone обвиняет компанию Xiaomi в плагиате: Xiaomi придется осторожно подходить к подбору продуктов, которые она планирует выпускать на Западе

    16:2616

    Монитор Benq Zowie RL2755 предназначен для любителей компьютерных игр: В Benq Zowie RL2755 используется ЖК-панель типа TN

    14:308

    Игровые ноутбуки Acer Predator 15 и Predator 17 получили видеокарты Nvidia GeForce GTX 10: Acer Predator 15 и Predator 17 оснащаются теперь видеокартами GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1070

    13:405

    Sony пообещала обновить девять мобильных устройств до Android 7.0 : Android 7.0 получат восемь смартфонов Sony

    13:267

    На смартфоне Nokia Lumia 525 запустили ОС Android 6.0: Nokia Lumia 525 изначально предлагалась с ОС Windows Phone 8

    13:1519

    Tesla Model S P100D с дальностью хода более 600 км называют самым динамичным серийным автомобилем: Porshe 918 Spyder и LaFerrari при схожей динамике выпускались ограниченными сериями, стоили более миллиона долларов и имели всего два места

    12:1997

    Игровая мышь Cooler Master MasterMouse Pro L располагает кнопками на обеих боковых гранях: Мышь Cooler Master MasterMouse Pro L оценивается в 60 евро

    11:578

    Премиальные смартфоны 360 Q5 и Q5 Plus защищены на аппаратном уровне: За сохранность пользовательских данных отвечает отдельный процессор

    11:5014

    Гарнитура HoloLens содержит голографический вычислительный блок, включающий 24 ядра : HPU получил 8 МБ встраиваемой памяти SRAM, а также 1 ГБ оперативной памяти LPDDR3

    11:386

    Nvidia опубликовала снимок, позволяющий рассмотреть поближе GPU GP100: GPU GP100 предстал во всей красе

    11:089

    Смартфоны Meizu U10 и U20 получили металлический корпус, покрытый защитным стеклом 2.5D: Meizu U10 выйдет 18 сентября, а Meizu U20 появится в продаже уже 28 августа

    10:317

    Note7 Mini — название, которым источники окрестили новый флагманский смартфон Umi: На нижней панели устройства расположились разъемы 3,5 мм, USB-C и решетка громкоговорителя

    10:068

    В некоторых странах смартфон Samsung Galaxy Note7 будет продаваться без логотипов компании: Без логотипов устройство может показаться кому-то более внешне привлекательным

    09:5046

    VR-гарнитура Zeiss VR One Plus с поддержкой смартфонов с iOS и Android поступила в продажу по цене $129: Zeiss VR One Plus можно надевать поверх обычных очков, а угол обзора составляет около 100°

    09:327

    Ожидается, что камера GoPro Hero 5 будет понимать дюжину голосовых команд: В глаза бросается команда That was sick, которая выполняет ту же роль, что и фраза GoPro HiLight

    09:153

    Смартфон Yu Yureka S похож на аппараты Lumia: Смартфон Yu Yureka S получил SoC Snapdragon 616

    07:4010

    Некоторые премиальные смартфоны Lenovo будут продаваться с установленными сервисами Microsoft: Lenovo и Microsoft расширяют сотрудничество

    07:206

    «Раскладушка» Samsung Veyron получит SoC Snapdragon 820 и 16-мегапиксельную фронтальную камеру: «Раскладушка» Samsung Veyron будет самой производительной в сегменте

    07:0039

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