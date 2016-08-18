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    18 августа 2016

    В планшетофоне Acer Iconia Talk S (A1-734) используется SoC MediaTek MT8735: Официальная премьера Acer Iconia Talk S (A1-734) ожидается в начале сентября

    20:353

    Игровая периферия HP Omen создана на основе устройств SteelSeries: HP не поделилась информацией о мониторе Omen X Curved Display

    18:341

    Ещё один из кубистов — HP представила настольный ПК Omen X Desktop стоимостью от 2100 долларов: ПК HP Omen X Desktop оснащается видеокартами Nvidia и AMD

    18:057

    Представлен смартфон Huawei G9 Plus: Huawei G9 Plus базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 625

    17:452

    Игровой ноутбук HP Omen оснащается новыми видеокартами Nvidia при стоимости от 1600 долларов: Ноутбук HP Omen получил карты Pascal

    17:384

    Meizu Mix — первые умные часы китайского производителя, которые не совсем умные часы: Часы Meizu Mix не имеют экрана

    17:127

    Asus, EVGA, Galax, Gigabyte, MSI, Palit и Zotac предложат свои варианты видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060 c 3 ГБ памяти: Nvidia GeForce GTX 1060 c 3 ГБ памяти построена на GPU GP106-300

    16:251

    Intel откроет в Лос-Анджелесе студию виртуальной реальности для помощи другим компаниям в создании контента VR: Intel откроет студию Tech Experience Labs

    14:035

    Смартфоны с Windows 10 Mobile начали получать обновление Anniversary Update: Anniversary Update для Windows 10 Mobile доступен для скачивания

    13:4916

    Cisco успешно завершила 2016 финансовый год, но в ближайшее время может уволить от от 7 до 20 процентов штата: Cisco отчиталась за 2016 год

    13:331

    AMD поделилась результатами сравнения мобильной и настольной видеокарт Radeon RX 460: Мобильная видеокарта Radeon RX 460 почти идентична настольной

    12:5624

    Intel Joule — комплект для разработчиков, заинтересовавшихся возможностями камер RealSense: Комплект Intel Joule стоит около 300 долларов

    12:441

    Блоки питания SilverStone ST1000-PT и ST1200-PT имеют полностью модульную конструкцию: Блоки питания SilverStone ST1000-PT и ST1200-PT стоят 194 и 244 евро соответственно

    11:496

    Портативный LED-проектор LG PH450U работает до 2,5 часов, выводя картинку диагональю 80" в разрешении 1280 х 720 пикселей: LG PH450U, который также получил телетюнер, поступит в продажу по цене 650 долларов в сентябре

    11:3510

    По мнению аналитика, лишь старшая версия iPhone 8 может получить дисплей OLED: качестве еще одного варианта развития событий высказывается версия о том, что Apple подождет до 2018 года

    10:4518

    Плата для разработчиков SZTomato TVI построена на основе SoC AMLogic S905X: Плата SZTomato TVI оснащена двумя светодиодами и программируемой кнопкой

    10:353

    Продажи устройств Apple в сети Target снизились на 20%: По прогнозу аналитиков и самой Apple, в текущем квартал тенденция не изменится

    09:1327

    Звучание гарнитуры Cooler Master MasterPulse Over-ear настраивается магнитными накладками: Гарнитура Cooler Master MasterPulse Over-ear получила скрытый микрофон и крупные громкоговорители

    09:091

    Ожидается, что смартфон LeEco Le 2s получит тонкий корпус и аккумулятор емкостью 5000 мА•ч:

    08:565

    Опубликованы качественные изображения и характеристики смартфонов HTC Desire 10 Pro и HTC Desire 10 Lifestyle: Обе камеры разрешением 13 и 5 Мп будут оснащены системой оптической стабилизации

    08:348

    Новое изображение смартфона Meizu Pro 7 демонстрирует металлический корпус, кольцевую вспышку и изогнутый дисплей: Смартфон Meizu Pro 7 принесёт некоторое обновление дизайна

    08:305

    Intel называет USB-C правильным разъемом для вывода звука: Последние наработки Intel позволили существенно снизить потребление энергии при подключении наушников через разъем USB-С

    08:1046

    Kobo Aura One — электронная книга с 8-дюймовым экраном, защитой от воды и оригинальной системой подсветки: Электронная книга Kobo Aura One стоит 230 долларов

    08:0015

    Инсайдер подтвердил названия двух моделей нового смартфона iPhone: Анонс iPhone 7 ожидается 7 сентября

    07:3610

    В скором времени на рынок выйдет 3-4 мобильных устройства под брендом Nokia: Смартфоны Nokia могут выйти ещё до конца года

    07:309

    Портативный аккумулятор ElePower Thunder сохраняет 80% начальной емкости после 500 циклов зарядки: Дата выхода и цена ElePower Thunder пока не сообщаются

    07:285

    Процессор Intel Pentium N4200 (Apollo Lake) получит четыре ядра, частоту до 2,5 ГГц и TDP 6 Вт: Стали известны параметры CPU Intel Pentium N4200

    07:155

    PCI-SIG лишила видеокарту Radeon RX 480 сертификата PCIe: Radeon RX 480 попала под прицел PCI-SIG

    07:008

    Смартфон Nexus Marlin появился в базе данных AnTuTu: Протестированный в AnTuTu смартфон Nexus Marlin был оснащен 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти

    06:543

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