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    19 августа 2016

    Тесты ноутбука Asus ROG GX800 показали, на что способны две видеокарты GeForce GTX 1080 в мобильном устройстве: Asus создала поистине непобедимую игровую мобильную станцию

    19:4426

    Зеркальная камера Nikon D3400 является почти полной копией D3300: Nikon представила камеру D3400

    19:2542

    USB-IF инициирует программу сертификации зарядных устройств с разъёмом USB-C: Качественные зарядные устройства с USB-C получат логотип USB-IF

    19:017

    Отчёт Apteligent показывает, что Motorola быстрее всех обновляет свои смартфоны до Android 6.0: Российский рынок смартфонов является самым фрагментированым

    18:4410

    Huawei уже получила разрешения на выпуск смартфонов в Индии: Huawei всё ближе к началу производства смартфонов в Индии

    17:24

    На дорогах Хельсинки появятся полноценные беспилотные автобусы: Финляндия начинает испытания беспилотных автобусов

    17:0515

    Samsung готовит к выпуску еще один большой смартфон, устройство войдет в серию C: Samsung Galaxy C9 окажется самым крупным представителем серии

    16:30

    Microsoft не исключает, что текущее поколение домашних консолей может стать последним: Microsoft видит рынок без игровых консолей

    16:2925

    Уже в текущем месяце жители Питтсбурга смогут прокатиться на беспилотных машинах Uber, созданных на основе Volvo XC90: Volvo создаст для Uber около 100 беспилотных машин

    16:0914

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 заработал у iFixit больше баллов, чем Galaxy S7: Смартфон Samsung Galaxy Note7 заработал у iFixit четыре балла

    15:50

    Экшн-камера GoPro Hero5 Black будет записывать видео 4K с кадровой частотой 30 к/с: GoPro Hero5 Black получит также адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1

    14:504

    Смартфон Blackview E7 обзавелся прорезиненной задней крышкой: Смартфон Blackview E7 получил SoC MediaTek MT6737

    14:3019

    Фотография модуля камеры iPhone 7 подтверждает использование системы оптической стабилизации: iPhone 7 Plus получит аналогичную систему, а также сдвоенную камеру

    12:4816

    По данным Gartner, во втором квартале 2016 было отгружено 344,4 млн смартфонов. Samsung увеличила отрыв от Apple: Устройствам с Windows, Blackberry и другими ОС досталось во втором квартале менее 1%

    12:2713

    Защищенный смартфон Homtom HT20 оснащен 13-мегапиксельной камерой: Характеристики и цена устройства пока не сообщаются

    12:105

    Большой анонс 25 августа: дебютирует зеркальная фотокамера Canon EOS 5D Mark IV ценой 3800 евро: Canon EOS 5D Mark IV получит технологию автоматической фокусировки Dual Pixel CMOS

    11:4067

    Открыт прием предзаказов на смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus с одним «но»: Самая доступна модель iPhone 7 в исполнении Legend обойдется в 2950 евро

    10:5818

    НАСА отправит зонд на астероид, который может столкнуться с Землей: Это первая миссия, в ходе которой на Землю будет доставлен образец с астероида

    10:4612

    Samsung C24FG70 – изогнутый игровой монитор с поддержкой AMD FreeSync и необычной подставкой: В Samsung C24FG70 применяется технология квантовых точек

    09:5919

    Transcend анонсировала линейку накопителей с разъемом USB-C: ...в которую вошли USB-накопители, внешний жесткий диск и кардридеры

    09:551

    Минкомсвязи России разработало закон о полном контроле над рунетом : В закон «О связи» предлагают добавить статью о регулировании российского сегмента интернета

    09:4125

    MSI выходит на рынок процессорных охладителей: MSI анонсировала процессорные кулеры Core Frozr L и Core Frozr XL

    09:402

    Июль 2016 года стал самым жарким месяцем в истории: Речь идет не просто о самом жарком июле или самом жарком месяце этого года

    09:2616

    Характеристики смартфонов Xiaomi Redmi 4 и Redmi Note 4 опубликованы в базе TENAA: В данной заметке представлены изображения Xiaomi Redmi Note 4, которые были опубликованы в Weibo

    09:134

    Смартфон Ulefone Be Pure Lite стал упрощенной версией оригинала годичной давности: Смартфон Ulefone Be Pure Lite лишился четырех ядер, но получил ОС Android 6.0

    09:09

    Фотогалерея дня: смартфон Moto Z Play в белом корпусе: Moto Z Play получит меньший экран, чем старшие собратья

    08:309

    Краш-тест дня: смартфон Samsung Galaxy Note7, защищённый стеклом Gorilla Glass 5, подвергли различным испытаниям: Смартфон Samsung Galaxy Note7 достойно выдержал падения с небольшой высоты

    08:0026

    Видеокарты MSI GeForce GTX 1060 с 3 ГБ памяти не отличаются от старших 6-гигабайтных адаптеров ни частотами, ни исполнением: MSI представила пять новых 3D-карт

    07:452

    MSI готовит видеокарту GeForce GTX 1080 30th Anniversary Edition, оснащённую водоблоком: MSI порадует поклонников оригинальной видеокартой к своему 30-летию

    07:20

    Lenovo отчиталась за очередной квартал. Продажи смартфонов рухнули на 31%: Lenovo отчиталась за первый квартал 2017 года

    07:154

    Видео дня: процессор AMD Zen обходит Broadwell-E в тесте Blender: AMD поделилась подробностями о процессорах Zen

    07:0022

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