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    30 августа 2016

    В этом полугодии ожидается нехватка дисплеев для ноутбуков: Опасение прозвучало со страниц издания Commercial Times

    21:106

    Еврокомиссия потребует у Apple возместить до 13 млрд евро недоплаченных налогов: Низкая ставка налогов была незаконной, уверены регуляторы

    20:5639

    Vodafone подтвердил название iPhone 7, инсайдер опубликовал характеристики смартфона: ...подтвердив наличие улучшенных камер и аккумуляторов повышенной емкости

    15:3851

    Walmart опубликовал первые изображения умных часов Samsung Gear S3: Какая из версий Samsung Gear S3 запечатлена на изображении, пока сказать сложно

    15:1135

    По подсчетам Digitimes Research, за квартал было отгружено 40 млн планшетов; рынок сократился на 13,2%: Продажи планшетов Apple за квартал сократились на 4%

    14:209

    Умные часы Huami Amazfit Watch оценены в $120: Безель часов имеет керамическое покрытие, устойчивое к появлению царапин. Корпус защищен от попадания пыли и влаги по степени IP67

    14:193

    Начались продажи смартфонов Samsung Z2 с ОС Tizen: Как и ожидалось, аппарат стоит $70

    13:5218

    Смартфону Moto M (XT1663) приписывают наличие дактилоскопического датчика на тыльной стороне корпуса: По предварительным данным, смартфон Moto M (XT1663) будет построен на SoC MediaTek MT6750

    13:07

    Твердотельный накопитель HGST Ultrastar SN150 поддерживает NVMe : Накопитель HGST Ultrastar SN150 в режиме чтения демонстрирует производительность 743 000 IOPS

    12:437

    Линейка Adata DDR4 XPG Flame включает модули памяти для настольных и мобильных ПК: Линейка Adata DDR4 XPG Flame включает модули объемом 4, 8 и 16 ГБ

    12:174

    Опубликованы первые изображения камеры Canon EOS XC15 с поддержкой видео 4K: Анонс камеры Canon EOS XC15 ожидается в сентябре

    12:0010

    LG UltraWide 38UC99 — самый большой монитор с соотношением сторон экрана 21:9: Монитор LG Curved UltraWide 34UC79G имеет вогнутый экран с соотношением сторон 21:9

    11:3918

    Xiaomi Mi5S и флагман LeEco в сентябре будут соревноваться за звание «первого смартфона с SoC Snapdragon 821 за $300»: В начале года LeEco формально представила первый смартфон с SoC Snapdragon 820

    11:376

    Samsung и VMware демонстрируют первую стойку программно-определяемого ВЦ с кэширующими SSD NVMe: Стойка включает шесть серверов Dell R730XD

    11:183

    1 сентября Huawei анонсирует два новых смартфона: Компания опубликовала рекламные изображения, на которых изображены части двух разных смартфонов

    10:561

    Аналитики IDC прогнозируют, что мировые расходы на информационные технологии в 2020 году достигнут 2,7 трлн долларов: Основными двигателями роста информационной отрасли служит компании, работающие в сфере производства и финансов

    10:541

    Samsung начинает серийный выпуск 14-нанометровых SoC Exynos 7570 со встроенными средствами беспроводного подключения: Конфигурация Exynos 7570 включает четыре ядра Cortex-A53

    10:366

    Смартфон iMan Victor получил корпус из «жидкого металла» и степень защиты IP67: Компания позиционирует iMan Victor как первый на рынке премиальный продукт с корпусом из подобного материала, а также со степенью защиты IP67

    10:3211

    Защищенные хромбуки CTL NL61T и NL61TX имеют сенсорные экраны: Основой новых хромбуков CTL служит четырехъядерный процессор Intel Celeron N3160

    10:132

    Смартфон Oukitel C4 может предложить поддержку сетей 4G при цене $60: Смартфон Oukitel C4 базируется на новой бюджетной SoC MediaTek MT6737

    10:103

    Apple назначила пресс-конференцию, посвященную новинкам компании, на 7 сентября 2016: Казалось бы, три «семерки» на этом изображении явно намекают на то, что смартфон будет называться iPhone 7

    09:4910

    Твердотельные накопители Kingston DC400 предназначены для вычислительных центров: Линейка Kingston DC400 включает модели объемом 400 ГБ, 480 ГБ, 800 ГБ, 960 ГБ, 1,6 ТБ и 1,8 ТБ

    09:397

    Microsoft дразнит общественность изображением Surface Book 2 [Обновлено]: Источник добавляет, что утечка была организована сотрудником Microsoft под ником sizzler

    09:2411

    Компания Samsung Display прекратила выпуск полупрозрачных панелей OLED: Полупрозрачные панели OLED выпускались на линии V1

    09:1110

    На европейский рынок готовится выйти новый китайский производитель смартфонов: Несмотря на перенасыщенность рынка многочисленными смартфонами из Китая, новые компании не боятся заявлять о себе, вступая в конкуренцию

    09:117

    Механическая клавиатура Sharkoon Skiller Mech SGK1 может оснащаться разными переключателями Kailh: Клавиатура Sharkoon Skiller Mech SGK1 может менять поведение и звуковой почерк при нажатии

    09:09

    Умные часы Apple Watch Sport подешевели на $100 перед анонсом Apple Watch 2: Еще в марте этого года цена Apple Watch Sport была снижена с 349 до 299 долларов

    08:597

    По прогнозу Tractica, через пять лет поставки носимых камер достигнут 24 млн штук в год: Основными потребителями носимых камер останутся любители экстремальных видов спорта

    08:30

    По мнению руководства Innolux, жидкокристаллические дисплеи никогда не уступят дисплеям OLED: На горизонте показались дисплеи, в которых используются другие технологии, включая Micro LED

    08:0030

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