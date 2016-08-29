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    29 августа 2016

    Смартфон Moto Z Play может быть представлен уже 6 сентября: Moto Z Play оценен в Китае в эквивалент $495

    23:503

    Смартфон ZTE Axon 7 Mini поступил в продажу в Европе: ZTE Axon 7 Mini оказался на 150 евро дешевле модели Axon 7

    20:206

    Аналитики TrendForce назвали год, когда SSD будет в каждом втором ноутбуке: Как полагают специалисты TrendForce, по итогам 2016 года доля ноутбуков с SSD превысит 30%

    19:555

    Apple не сможет закупать оперативную память для смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus у компании SK Hynix: Основная часть заказа, который предполагалось разместить у SK Hynix, перейдет к Micron

    19:4136

    HTC готовит One A9s — второе поколение своего «айфоноподобного» смартфона: HTC One A9s будет еще больше похож на iPhone 6s, чем его предшественник

    19:3515

    Планшет Samsung Galaxy TabPro S готовится пережить смену поколений: Samsung Galaxy TabPro S унаследует экран предшественника

    19:1514

    Опубликована новая порция изображений смартфона Elephone R9: Elephone R9 получит качественный дисплей JDI и дактилоскопический датчик, встроенный в кнопку Home

    16:453

    Microsoft сочла шляпу для кота полезнее компьютера Mac: В новом ролике Microsoft сравнила планшеты Surface Pro 4 и iPad Pro

    15:1572

    Archos 50 Saphir — защищенный смартфон на платформе MediaTek MT6737: Archos 50 Saphir оценен в 220 евро

    14:501

    В клавиатурах Corsair K70 Lux RGB, K65 Lux RGB и K70 Lux используются переключатели Cherry MX: Клавиатуры доступны с переключателями Cherry MX Blue, MX Brown или MX Red

    13:552

    По прогнозу IC Insights, TSMC в этом году займет 58% рынка контрактного производства полупроводниковой продукции : Доля TSMC немного сократится по сравнению с 2015 годом

    12:355

    В новом ролике, снятом на смартфон V20, компания LG рекламирует возможности Android 7.0 и кулинарные способности девушки в красном: LG хвастается многозадачностью Android 7.0 на смартфоне V20

    12:169

    Смартфон Lenovo P2a42 прошел сертификацию Bluetooth: Упоминание об этом устройстве также появилось на сайте агентства Postel

    12:13

    В 2016 году MediaTek планирует занять 35-40% рынка производителей SoC для мобильных устройств: В прошлом году MediaTek досталось 30% данного рынка

    12:11

    Новая утечка указывает на скорый анонс складного смартфона Samsung Galaxy Folder 2: В оснащение изделия под индексом SM-G1600 входит слот microSD

    12:0520

    Очередной бюджетный смартфон Samsung получит новую SoC Snapdragon 425: Смартфон Samsung SM-G5510 оснастят 2 ГБ ОЗУ

    11:566

    Фотография аккумулятора умных часов Apple Watch 2 подтверждает повышенную емкость: Анонс часов ожидается в сентябре вместе с новым iPhone

    11:4867

    У AUO готов прототип гибкого дисплея AMOLED, выдерживающий более миллиона сгибаний-разгибаний: Размер прототипа равен пяти дюймам по диагонали

    11:347

    Появилось первое изображение полнокадрового объектива Tokina FiRIN 20mm F2 FE MF: Анонс объектива Tokina FiRIN 20mm F2 FE MF ожидается на сентябрьской выставке Photokina

    11:234

    По подсчетам Jon Peddie Research, доля AMD на рынке 3D-карт за год выросла с 18% до 29,9%: Рынок 3D-карт сокращается

    11:1411

    Датчик движения Philips Hue будет включать и выключать свет вместо пользователя: Philips оценила датчик движения для умного дома в $40

    11:1314

    Продажи объективов EF 24-105mm F4L IS II USM начнутся в октябре: Объектив Canon EF 24-105mm F4L IS II USM оценен в $1100

    10:582

    Innolux рассчитывает начать выпуск панелей OLED для носимой электроники в 2017 году: В Innolux считают недостаточной государственную поддержку желающих освоить выпуск панелей OLED

    10:50

    Электромобиль Volkswagen сможет пополнять запас хода на 480 км за 15 минут : Если при этом цена действительно будет находится на доступном уровне, автомобиль может стать настоящим хитом

    10:4516

    Объектив Canon EF 16-35mm F2.8L III USM оценен в $2200: Объектив Canon EF 16-35mm F2.8L III USM должен появиться в продаже в октябре

    10:203

    Поставки электронных ценников E Ink в этом году должны вырасти до 100 млн штук: Подобную инновацию уже внедрили сети Carrefour во Франции, Media Markt в Германии и различные американские магазины

    10:193

    Названы цены на игровые мониторы Samsung CFG70 и CF791 с вогнутыми экранами на квантовых точках: Разрешение экрана CFG70 составляет 1920 х 1080 пикселей, CFG71 — 3440 x 1440 пикселей

    10:099

    Yamaha работает над автомобилем-амфибией: Инженеры нашли способ полностью убирать колеса внутрь корпуса, который при этом не требует увеличение ширины

    09:5010

    Sharp хочет заниматься панелями OLED совместно с Japan Display: Sharp и Japan Display хотят догнать южнокорейских производителей

    09:3227

    Apple может начать использовать SoC Intel в iPhone уже через два года: Источник пишет, что Intel переманит от TSMC одного или двух очень крупных клиентов, добавляя, что переговоры с Apple уже идут

    09:2846

    Тим Кук продал часть акций Apple на сумму около $36 млн: Кук воспользовался правом продажи акций Apple на прошлой неделе, когда он отметил пять лет на посту главы компании

    09:1652

    Отраслевые источники увеличивают прогноз поставок 3D-карт производства MSI на 25%: В 2016 году MSI может отгрузить не четыре, а пять миллионов 3D-карт

    09:16

    В базе данных GFXBench замечен смартфон Motorola Moto Z Play: Анонс Мото Z Play ожидается 6 сентября

    09:00

    Видеокарта AMD, основанная на GPU Vega, может выйти ближе к лету следующего года: AMD намерена выпустить Vega в первом полугодии 2017 года

    07:4517

    Scythe Byakko пополнил ассортимент бюджетных процессорных кулеров производителя: Кулер Scythe Byakko получил лишь три тепловые трубки

    07:156

    Связка видеокарт Radeon RX 480 и RX 470 показывает хороший прирост производительности по отношению к единичному адаптеру: Видеокарты Radeon RX 480 и RX 470 отлично работают в паре

    07:004

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