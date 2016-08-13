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    13 августа 2016

    Видео дня: смартфон Samsung Z2 : Оснащение Samsung Z2 включает основную камеру разрешением 5 Мп

    19:4729

    В первом полугодии рынок камер сократился, несмотря на небольшой рост в сегменте моделей со сменными объективами: В июне 2016 года было продано 1,9 млн камер

    19:3012

    Британские ученые научили компьютер подделывать почерк: Одним из применений своей разработки исследователи считают возможность выявления подделок

    18:549

    Руководство SGI заподозрили в занижении стоимости компании при ее продаже: Адвокатская контора Harwood Feffer объявила о начале расследования

    17:452

    AMD возвращает архитектуру x86 на первое место в серверных процессорах: Ставка на ARM пока не сработала

    15:3634

    Фото дня: умные часы Asus Zenwatch 3: Asus ZenWatch 3 будут представлены на выставке IFA 2016

    11:368

    Смартфон Huawei Nova будет ориентирован на женскую аудиторию: Характеристики нового смартфона пока не сообщаются

    11:183

    Выпуск преемника планшета Nvidia Shield отменен: Производитель передумал выпускать планшет Nvidia Shield следующего поколения

    11:154

    Новые переходники Kipon позволяют устанавливать на камеры системы Micro Four Thirds объективы Nikon F и Leica R: Стоят переходники Kipon Baveyes NIK-m4/3 0.7x и Baveyes L/R-m4/3 0.7x одинаково — примерно по $230

    10:40

    Прибыль на акцию Foxconn опустилась до минимального за последние 12 кварталов уровня : Консолидированный доход Foxconn во втором квартале 2016 года составил примерно 29 млрд долларов

    10:1011

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