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    1 августа 2016

    По данным Innolux, на рынке ощущается нехватка жидкокристаллических панелей: Панели для смартфонов принесли компании Innolux четверть всего дохода

    18:3018

    По подсчетам IDC, рынок планшетов за год сократился на 12,3%: Опубликован отчет IDC по рынку планшетов за второй квартал 2016 года

    18:1232

    Камерой Nikon Coolpix W100 можно снимать на глубине до 10 м: Степень защиты Nikon Coolpix W100 — IP68

    16:477

    В помощнике Cortana для Android появилась возможность добавлять снимок к напоминанию: Минимальным требованием для установки Cortana 1.9.5 является наличие ОС Android 4.0.3 или более новой версии

    15:414

    Игровой ПК MSI Aegis Ti получил дисковый массив со скоростью чтения до 3300 МБ/с: Системный блок MSI Aegis Ti также получил две видеокарты GeForce GTX 1080 или GTX 1070

    15:006

    Автомобиль Subaru Impreza оснащен подушкой безопасности для пешеходов: Задача подушки — при столкновении предотвратить удар головы пешехода

    14:3913

    Delta Electronics начала поставки сверхтонких тепловых трубок для смартфонов: Тепловые трубки используются в смартфонах уже достаточно давно

    13:0259

    По прогнозу IHS, в 2021 году умных электросчетчиков будет продано на 7 млрд долларов: Крупнейшим рынком электросчетчиков аналитики называют Китай

    12:439

    В промышленных SSD Innodisk SATA 3ME4 и PCIe 3ME используется контроллер Marvell : Новое поколение промышленных SSD Innodisk построено на фирменной архитектуре L3

    12:20

    Delphi начнет тестировать самоуправляемые такси в Сингапуре: Власти Сингапура и Delphi надеются запустить полностью функционирующий сервис в 2022 году

    12:179

    Ожидается, что новая гарнитура Samsung Gear VR будет работать с Galaxy Note7, Galaxy S7 и Galaxy S6: Цена пока не сообщается, но прошлогодняя Samsung Gear VR предлагалась по цене $99

    12:014

    Intel планирует внедрить 10-нанометровую технологию быстрее, чем 14-нанометровую: Пробный выпуск 10-нанометровой продукции Intel начнет в этом квартале

    11:3365

    Uber выделяет полмиллиарда долларов на создание собственных карт: В Uber хотят устранить зависимость от Google Maps и проложить дорогу к самоуправляемым автомобилям

    11:023

    LG V20 может стать первым смартфоном с ОС Android 7.0 Nougat : Смартфон LG V20 с ОС Android 7.0 Nougat выпустят в сентябре

    10:0510

    Использование изогнутых дисплеев в новых смартфонах Xiaomi, Meizu и Huawei приведет к росту цен: Изогнутые дисплеи сегодня являются довольно дорогостоящими, поэтому их использование приведет к удорожанию соответствующих смартфонов

    09:579

    Смартфон Samsung Galaxy A5 первого поколения получил ОС Android 6.0.1 Marshmallow : Смартфон Smasung Galaxy A5 первого поколения был выпущен почти два года назад

    09:3621

    Полноцветный 3D-принтер RoVa4D оценен в $3400: По словам разработчиков, RoVa4D — самый доступный полноцветный 3D-принтер

    09:087

    Новые изображения демонстрируют смартфон Meizu Edge с изогнутым дисплеем и сдвоенной камерой: Сгенерированные на компьютере изображения также указывают на то, что Meizu Edge получит сдвоенную основную камеру с неизвестными пока характеристиками

    09:03

    Наушники Apple EarPods с разъемом Lightning засветились в новом видеролике: Стоит добавить, что данная гарнитура может оказаться не официальным продуктом, который сертифицирован Apple, а очередной преждевременной новинкой из Поднебесной

    08:5123

    Новая 3D-карта Nvidia Titan X может вдвое ускорить работу приложений глубокого обучения: Отчасти прирост объясняется использованием новой версии библиотеки CuDNN

    08:463

    Электромобиль Genovation Extreme Electric установил новый рекорд скорости. Прием предзаказов стартует в этом квартале: Мощность силовой установки GXE превышает 600 л.с., а крутящий момент составляет около 773 Нм

    08:4216

    Mercedes удалила рекламу нового седана E-класса из-за недостоверной демонстрации автопилота: Недавно компания Mercedes-Benz начала рекламировать свой грядущий седан Е-класса 2017 модельного года

    08:2414

    Сбор средств на выпуск объектива Laowa 12mm F/2,8 Zero-D стартовал успешно: К отгрузке объективов производитель обещает приступить в октябре

    08:213

    Рост розничных продаж продукции Logitech в минувшем квартале стал наибольшим за последние пять лет: Компания Logitech отчиталась за первый квартал 2017 финансового года

    08:007

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