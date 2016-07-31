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    31 июля 2016

    Умные часы Xiaomi могут получить поддержку беспроводных наушников: Да Ли опубликовал фотографии несколько умных часов, заявив, что ни одни из них не являются достаточно хорошими

    14:1911

    Умные часы становятся все дешевле. Модель No.1 G5 предлагается за $20:

    13:4719

    Опубликованы первые фотографии смартфона Meizu M1E, который представят 10 августа: Что касается дизайна, то Meizu M1E напоминает недавно выпущенную модель Meizu MX6

    13:196

    Ожидается, что фронтальная камера смартфона Oppo F1s превзойдет основную по разрешению: Цена устройств ожидается на уровне 270 долларов

    12:362

    За год продажи смартфонов Microsoft Lumia снизились почти втрое: Помимо 13,8 млн Lumia, за год было продано 75,5 млн других смартфонов Windows Phone

    12:2894

    Часы Apple Watch 2 могут получить более емкий аккумулятор за счет уменьшения толщины экрана: Отказ от одного слоя стекла делает дисплей тоньше

    12:0937

    Система Encapsulix Infinity 200 оптимизирована для изготовления гибких панелей OLED: Компания Encapsulix представила систему Infinity 200

    11:46

    Пользовательская версия Android 7.0 Nougat выйдет в августе: Как обычно, первыми на обновление могут рассчитывать аппараты серии Nexus

    11:0932

    Apple просит Верховный суд США не направлять патентный спор с Samsung на повторное рассмотрение: В минувшую пятницу Apple обратилась в Верховный суд США

    10:5112

    «Живые» фото смартфона Moto Z Play подтверждают идентичность дизайна со старшими моделями: Moto Z Play будет копией старших аппаратов

    10:006

    Sony завершила первый квартал 2016 финансового года с прибылью: Землетрясение не смогло выбить Sony из седла

    09:545

    Смартфон Sharp Basio 2 получил три физических кнопки под экраном: Смартфон Sharp Basio 2 похож на первые сенсорные аппараты

    09:009

    С выходом смартфона Z2 компания Samsung расширит рынок сбыта аппаратов с Tizen: Смартфон Samsung Z2 получит поддержку LTE

    08:005

    Смартфон Samsung Galaxy A8 нового поколения станет гораздо производительнее первой модели: Новый смартфон Samsung Galaxy A8 получит SoC Exynos 7420

    07:0022

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