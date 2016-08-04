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    4 августа 2016

    Механические клавиатуры Cooler Master MasterKeys Pro Intelligent White оснащены «белоснежной» подсветкой: В клавиатурах Cooler Master MasterKeys Pro Intelligent White используются переключатели Cherry MX

    22:39

    Водоблок EK-FB ASUS R5-E10 Monoblock отводит тепло от процессора и компонентов системной платы ASUS Rampage V Edition 10: Водоблок EK-FB ASUS R5-E10 Monoblock стоит 161,96 евро

    20:09

    3D-карты Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 с 4 и 8 ГБ памяти разогнаны производителем : Система охлаждения 3D-карты Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 включает два 95-миллиметровых вентилятора

    19:453

    Стартовали продажи 3D-карт AMD Radeon RX 470: Основой 3D-карты AMD Radeon RX 470 служит архитектура Polaris

    19:0121

    Твердотельные накопители Seagate Nytro XF1230 предназначены для вычислительных центров : В серию Seagate Nytro XF1230 вошли твердотельные накопители объемом

    17:06

    Появились результаты тестов производительности Samsung Galaxy Note7: В руки испытателей попал вариант Samsung Galaxy Note7 на SoC Samsung Exynos 8890

    16:2264

    Производители памяти подтверждают, что в новом смартфоне Apple iPhone будет 3 ГБ оперативной памяти, а в смартфонах с ОС Android — до 6 ГБ: Анонс Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus ожидается в сентябре

    15:4465

    Специалисты IBM воспроизвели работу нейронов с помощью приборов с фазовым переходом: Искусственные нейроны работают подобно нейронам живого организма

    14:2712

    Системные платы Gigabyte X99-Ultra Gaming и Z170X-Gaming 7 предложены в комплектах со специальными версиями водоблоков EK Water Blocks: Специальные версии водоблоков EK Water Blocks имеют гравировку G1

    12:18

    Toshiba скоро покажет SSD объемом 512 ГБ размерами 16 х 20 мм с поддержкой NVMe : В однокорпусном SSD Toshiba используется флэш-память TLC BiCS FLASH

    11:4221

    EK Water Blocks выпускает водоблок для 3D-карты Nvidia Titan X (Pascal): Водоблок EK Water Blocks EK-FC Titan X Pascal предназначен для 3D-карты Nvidia Titan X (Pascal)

    11:12

    SolidRun ClearFog Base: модульный роутер на базе SoC Marvell Armada для энтузиастов: SolidRun ClearFog Base представляет из себя две платы с заменяемыми основными компонентами

    11:116

    Создатели контента для App Store заработали уже более 50 млрд долларов: В немалой степени этому способствовало приложение Pokemon Go

    10:2417

    Австралийские ученые придумали, как срезать силицен с металлической подложки: Силицен считается более привлекательной альтернативой графену

    09:2913

    ТВ-приставка Qintex Q912 получила SoC AMLogic S912 с поддержкой выхода HDMI 2.0: Медиаплеер Qintex Q912 работает под управлением ОС Android 6.0

    09:093

    Продажи смартфона OnePlus 3 приостановят на месяц, чтобы пополнить складские запасы и запустить новые производственные линии: После запуска OnePlus 3 на территории Европы компания начала получать огромное количество заказов

    09:023

    У Everspin готовы первые в отрасли микросхемы памяти ST-MRAM плотностью 256 Мбит; они изготовлены на мощностях Globalfoundries : Память ST-MRAM характеризуется высоким быстродействием и долговечностью

    09:008

    Смартфон Vernee Mars с 6 ГБ ОЗУ выйдет в ноябре: В качестве однокристальной системы Vernee Mars была выбрана Helio P20

    08:534

    Модульный кожаный чехол i-Blades увеличивает автономность и память смартфона : Цена чехла Modena Smartcase с модулем Turbo 64 Smartblade равна $119

    08:533

    Смартфон Gionee M6 Mini получит аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: Цена и дата выхода пока не сообщаются

    08:302

    Meizu запатентовала смартфон с металлическим шасси, покрытый стеклом: Большой вопрос вызывает назначение круглой черной области, обозначенной на изображении буквой А

    08:0818

    Адаптеры из набора D-Link DHP-P701AV соответствуют спецификации HomePlug AV2 и поддерживают технологию MIMO: Набор D-Link DHP-P701AV стоит $120

    08:005

    Фронтальная камера смартфона Oppo F1s, оцененного в $270, позволяет делать панорамные селфи: Программное обеспечение Oppo Beautify 4.0 отвечает за дополнение различные эффектов

    07:516

    Xiaomi может выпустить зонт: Не факт, что зонтик будет умным

    07:0010

    Производитель называет ams TMD3700 самым маленьким модулем оптических датчиков цвета, освещенности и приближения: Габариты ams TMD3700 — 4 х 1,75 х 1 мм

    07:00

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