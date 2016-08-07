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    7 августа 2016

    Медиаплеер R-Box Pro на базе SoC AMLogic S912 получит увеличенный объем ОЗУ: ТВ-приставка R-Box Pro поддерживает видео с использованием HDR

    18:345

    Поставки HDD за квартал сократились на 2,1%, опустившись ниже отметки 100 млн штук: Компания Toshiba нарастила поставки на 18,5%

    14:2311

    Facebook вводит в строй центр разработки оборудования Area 404: В центре установлено всевозможное оборудование для моделирования, создания прототипов и тестирования изделий

    14:0127

    3D-карта Galax GTX 1060 HOF разогнана до 1797 МГц и окрашена в белый цвет: На плате Galax GTX 1060 HOF установлено два разъема дополнительного питания

    13:0711

    Apple может построить центр исследований и разработок стоимостью 1 млрд долларов во Вьетнаме: Окончательное решение о том, будет ли построен центр, руководство Apple примет в конце августа

    12:1137

    Xiaomi завтра представит новый продукт. Возможно, аккумулятор емкостью 35000 мА•ч или ИБП: Сотрудники отдела исследований и разработок Xiaomi, вероятно, работают без выходных

    11:242

    Mercedes готовит к выпуску четыре модели электромобилей: Смогут ли два седана и два внедорожника Mercedes поставить Tesla на место?

    11:1139

    Вслед за Lenovo Air 13 Pro и Xiaomi Mi Notebook Air представлен еще один китайский ноутбук Livefan S1: Малоизвестная компания Livefan представила ноутбук Livefan S1 за 777 долларов

    10:5914

    Умная кнопка Meizu для управления бытовой техникой предлагается за $20: Умная кнопка может отслеживать температуру и влажность воздуха, автоматически регулируя включение/отключение и режим работы кондиционера

    10:403

    Aqua Computer выпускает водоблок для 3D-карты Nvidia Titan X (Pascal): Базовый вариант водоблока Aqua Computer kryographics Pascal стоит примерно 100 евро

    10:22

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