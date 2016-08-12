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    12 августа 2016

    Монитор Lenovo Y27f с вогнутым экраном поддерживает технологию AMD FreeSync: Монитор Lenovo Y27f стоит $400

    20:0516

    Рынок DRAM за квартал вырос на 6,3%: Лидером рынка остается компания Samsung Electronics

    15:246

    Квартальный доход Nvidia достиг рекордного значения 1,43 млрд долларов, чистая прибыль за год выросла на 873%: К наиболее значимым событиям отчетного периода производитель относит выпуск графических решений на архитектуре Pascal

    14:3541

    Samsung планирует выпустить обновление Android 7.0 Nougat для смартфонов Galaxy Note7 через два-три месяца: Производитель подтвердил возможность выпуска варианта Galaxy Note7 со 128 ГБ флэш-памяти

    13:3729

    Samsung будет выпускать GPU Nvidia следующего поколения : Samsung приступит к выпуску продукции по заказу Nvidia до конца года

    12:5228

    Смартфон Google Nexus 2016 (Sailfish) замечен в базе данных Geekbench : В оснащение смартфона Google Nexus 2016 (Sailfish) войдут камеры разрешением 12 и 8 Мп, дактилоскопический датчик и порт USB-C

    12:253

    Ожидается, что новые смартфоны Nokia получат графеновые датчики изображения: Устройства получат цельномателлический корпус и будут производиться на фабрике Foxconn

    11:5831

    Фотография демонстрирует смартфон iPhone 7 Pro в цвете Navy Blue со сдвоенной камерой, но без разъема Smart Connector: Анонс смартфона ожидается в начале сентября

    11:3324

    Из-за небывалого спроса появление смартфона Samsung Galaxy Note7 в России и на Украине задерживается: Samsung Galaxy Note7 задерживается также в Нидерландах, Малайзии и других странах мира

    11:2336

    Программа Eye-Fi X2 Utility позволит пользоваться картами Eye-Fi, поддержка которых прекращена: Версия программы Eye-Fi X2 Utility для компьютеров Apple уже доступна

    11:192

    В Китае произошло ДТП с участием автопилота Tesla, который не заметил припаркованный автомобиль: В компании Tesla винят в ДТП владельца электромобиля

    10:3440

    Электрическая отвертка с фонариком Xiaomi WowStick 1fs предлагается за $30: Скорость вращения составляет 100 оборотов в минуту, крутящий момент достигает 3 Н·м

    10:2839

    Смартфон ZTE BV0730 оснащен аккумулятором емкостью 4900 мА•ч: Предположительно, речь идет о смартфоне ZTE Voyage 5

    09:51

    Смартфон LG V20 получит 32-разрядный ЦАП Quad : По качеству звука LG V20 будет превосходить остальные смартфоны с обычными ЦАП

    09:4112

    Сервер Synology RackStation RS816 построен на процессоре Marvell Armada 385 88F6820: Сервер Synology RackStation RS816 рассчитан на монтаж в стойку

    09:384

    Elephone Ele Whisper: наушники с активным подавлением шума до 35 дБ: Наушники Elephone Ele Whisper оснащены съемным блоком шумоподавления

    09:091

    Аналитики IDC полагают, что в 2020 году расходы на 3D-печать превысят 35 млрд долларов: На устройства для 3D-печати и расходные материалы для них приходится только половина расходов

    09:054

    HPE покупает компанию SGI: Покупка SGI обойдется HPE в 275 млн долларов

    08:306

    Обновленный смартфон Bluboo Picasso 4G получит другую SoC: Улучшения в смартфоне Bluboo Picasso 4G не обойдутся покупателям бесплатно

    08:08

    За сутки зарегистрировалось более трех миллионов желающих купить смартфон Meizu M3E: Цена Meizu M3E— $195

    07:5611

    Китайские антимонопольщики одобрили сделку между Foxconn и Sharp, оцениваемую в 3,8 млрд долларов : В результате сделки Foxconn получит 66% акций Sharp

    07:18

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