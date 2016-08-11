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    11 августа 2016

    Линейку ноутбуков HP Stream пополнила обновленная 14-дюймовая модель: Продажи HP Stream 14 должны начаться 7 сентября

    21:004

    Разработчики называют Nigel первым в мире сильным искусственным интеллектом: Компания Kimera Systems представила разработку под названием Nigel

    20:2246

    Logitech Pop Home Switch — кнопка для управления умным домом: Для настройки Logitech Pop Home Switch используется смартфон с мобильным приложением

    19:563

    «Яндекс.Маркет» меняет принцип работы: е все крупные игроки рынка согласны переходить на новую систему, одной из таких компаний является «М.видео»

    19:1524

    По прогнозу IDC, в 2020 году расходы на общедоступные облачные сервисы достигнут 195 млрд долларов: Больше всего на облачные сервисы тратят компании производственного сектора, банковского сектора и сектора профессиональных услуг

    18:21

    Компания Samsung Electronics представила 64-слойную флэш-память V-NAND и SSD рекордного объема: Кроме того, производитель сообщил о создании твердотельных накопителей Z-SSD

    17:4542

    Модули памяти Apacer VLP DDR4 Mini ECC UDIMM предназначены для сетевого и коммуникационного оборудования: Высота модулей Apacer VLP DDR4 Mini ECC UDIMM равна 18,75 мм

    13:572

    Опубликованы фотографии смартфона LeEco Le 2s, который получил 8 ГБ ОЗУ: Вопрос о целесообразности использования такого объема оперативной памяти в смартфона остается открытым

    12:4416

    Новое поколение умных часов Asus ZenWatch 3 получит круглый дисплей: Ожидается, что часы Asus ZenWatch 3 получат модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n

    12:282

    Характеристики смартфона Huawei Mate 9 появились в базе данных GFXBench: Huawei Mate 9 работает под управлением Android 7.0 Nougat, имея в оснащении 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти

    12:141

    Фото дня: микросхема с маркировкой Apple A10: Однокристальная система Apple A10 будет использоваться в смартфонах Apple iPhone 7

    12:0761

    Смартфон Zopo Hero 2 оснащен SoC MT6737 и дактилоскопическим датчиком при цене $70: С 2008 года продукция Zopo Mobile появилась в 135 странах мира

    11:591

    Ноутбуки Apple MacBook Pro станут тоньше, получат GPU AMD и новые цветовые варианты: Анонс Apple MacBook Pro ожидается осенью, после выхода смартфонов iPhone нового поколения

    11:4752

    Смартфон Leagoo T1 получил фронтальную камеру со вспышкой и преимущественно металлический корпус: Смартфон Leagoo T1 был сравнен производителем с Oppo F1

    10:15

    Опубликована фотография умных часов Meizu : На правой стороне часов видны два органа управления

    10:1110

    К достоинствам монитора ViewSonic VP2468 производитель относит точную цветопередачу и узкие рамки: Основой монитора ViewSonic VP2468 служит панель типа SuperClear IPS

    09:5910

    Ожидается, что смартфон Xiaomi Mi Note 2 поступит в продажу 5 сентября по цене $375: Кроме того, ожидается, что старшая версия получит изогнутый по бокам дисплей с разрешением 2К

    09:553

    Кампания по сбору средства на выпуск смартфона NuAns Neo за пределами Японии провалилась: Разработчики планировали собрать не менее 725 тыс. долларов

    09:376

    Смартфоны Samsung Galaxy On7 и Galaxy On5 второго поколения замечены в TENAA : TENAA утверждает, что внешне смартфоны не будут отличаться

    09:287

    Объем ОЗУ смартфона Cubot Z100 Pro утроился при прежней стоимости: Смартфон Cubot Z100 Pro работает на базе ОС Android 5.1

    09:09

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