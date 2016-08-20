  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 августа 2016

    Airbus утверждает, что способна за 10 лет создать беспилотные летательные аппараты для сервиса такси: Airbus рассказала о дронах-такси

    17:2315

    Опубликованы изображения беззеркальной камеры Fujifilm X-A3: Fujifilm X-A3 получит датчик изображения APS-C разрешением 24,3 Мп

    13:056

    Опубликованы фотографии смартфона Meizu Pro 7: На фотографиях хорошо видно, что смартфон получит изогнутый по бокам дисплей

    12:263

    Толщина внешнего накопителя Adata HC660 на базе HDD составляет 9,6 мм: Максимальный объем хранения данных Adata HC660 достигает 2 ТБ

    12:1521

    Источник опровергает слухи о наличии модема сотовой связи в умных часах Apple Watch 2: Основной акцент нововведений будет касаться развития фитнес-функциональности для поклонников здорового образа жизни

    11:3168

    Системная плата MSI 970A Gaming Pro Carbon для процессоров AMD в исполнении AM3+ оснащена светодиодной подсветкой: MSI 970A Gaming Pro Carbon поддерживает подключение светодиодных лент

    11:1519

    В Twitter появился «фильтр качества»: Фильтр использует алгоритм, позволяющий ему выделять среди множества твитов и блокировать те, которые содержат оскорбительный контент

    11:061

    Опубликованы характеристики десяти процессоров Intel Kaby Lake для настольных ПК: В перечне три модели линейки Core i7 и семь моделей линейки Core i5

    10:1525

    В Великобритании в небо поднялось самое крупное воздушное судно — Airlander 10: Дирижабль Airlander 10 готов к работе

    08:0022

    Samsung Galaxy Tab A Nook — очередной корейский планшет, предлагаемый эксклюзивно компанией Barnes & Noble : Barnes & Noble представила очередной планшет Samsung

    07:3033

    Великобритания построит морскую ветряную электростанцию мощностью 1800 МВт: Ветровая ферма Hornsea Project Two обеспечит электричеством почти 2 млн домов

    07:0014

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018