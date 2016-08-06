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    6 августа 2016

    Поставки смартфонов iPhone в Индии снизились на 35%, Android занимает более 97% рынка: Strategy Analytics считает, что для усиления позиций Apple компании необходимо, прежде всего, снижать цены

    13:3080

    В Китае готовится к выходу смартфон Samsung Galaxy Note7 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ: Соответствующая запись появилась на сайте TENAA 4 августа

    12:5721

    Samsung использует в заявке на патент на «носимое электронное устройство» изображения Apple Watch: «Изобретатели» воплотили в жизнь загадку про инженеров Samsung

    12:0054

    Беспроводные наушники Apple AirPods могут появиться на рынке вместе с новым iPhone: Источник пишет, что Apple работает над беспроводной гарнитурой, которая порадует не только высоким качеством звучания, но и отличными показателями автономности

    11:5840

    Характеристики смартфона HTC Nexus S1 (Sailfish) опубликованы в базе данных GFXBench: Ожидаетcя, что HTC Nexus S1 будет предлагаться по цене 350 долларов

    11:4610

    Apple покупает компанию Turi, занимающуюся машинным обучением, за 200 млн долларов: Компания Apple подтвердила факт покупки Turi

    10:5510

    Nissan может продать производство аккумуляторов для электромобилей китайцам: Представитель Nissan назвал сведения о возможной продаже слухами

    10:357

    Представлена панорамная камера в усиленном исполнении Casio EX-FR200: В Японии новинка появится в продаже в середине сентября

    10:166

    Доход Nikon за год уменьшился на 8,9%: Продажи фототехники Nikon сократились, но подразделение осталось прибыльным

    09:268

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