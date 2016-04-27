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    27 апреля 2016

    soulution 511: оконечный стереофонический усилитель мощностью от 150 до 2400 Вт на канал: Модель soulution 511 располагает четырьмя импульсными источниками питания

    22:048

    Опубликован отчет Canon за первый квартал 2016 года: доход уменьшился на 7%, чистая прибыль — на 25%: Продажи камер со сменными объективами удалось удержать на прошлогоднем уровне

    21:542

    По слухам, Samsung может стать эксклюзивным поставщиком дисплеев OLED для смартфонов Apple: Samsung инвестирует 8,7 млрд долларов в расширение производства OLED

    21:0832

    Появились изображения смартфонов BlackBerry Hamburg и Rome : BlackBerry готовит аппараты Hamburg и Rome

    20:404

    Смартфон LG X Cam оснастили камерами разрешением 13, 8 и 5 Мп: Смартфон LG X Cam выполнен полностью из пластика

    19:315

    LG Electronics вошла в совет директоров альянса Genivi Alliance: LG Electronics присоединилась к альянсу Genivi Alliance

    19:07

    Volvo раздаст семьям Лондона около ста беспилотных автомобилей на основе модели XC90 для проведения масштабных испытаний: Volvo намерена испытывать беспилотные машины на обычных людях

    17:3214

    Китайский аналитик приписывает однокристальной системе Kirin 960 процессорные ядра Artemis: О SoC Kirin 960 слухи пока противоречивы

    16:495

    В Германии появились специальные наземные светофоры для тех, кто не может оторваться от смартфона: В Аугсбурге вмонтировали светофоры в асфальт

    16:1025

    Специалисты Вашингтонского университета создали миниатюрное устройство с микроконтроллером и датчиками, которое питается «воздухом»: Устройство WIPS не требует элементов питания

    15:5216

    Чистая прибыль LG Display упала почти в 500 раз: LG Display отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    13:3627

    Обновление Windows 10 Redstone принесет аналог функции Handoff из OS X: Handoff позволяет начать работу на мобильном устройстве с iOS, а продолжить ее Mac

    13:2618

    Фото дня: умный браслет Samsung Gear Fit 2 и наушники Gear IconX, оснащённые собственной памятью и способные определять ЧСС: Samsung готовит браслет Gear Fit 2 и наушники Gear IconX

    13:1610

    ФБР не намерено делиться с Apple информацией об уязвимости в iOS: Apple вряд ли узнает о том, как ФБР взломало iPhone

    12:5515

    Смартфон Meizu Pro 5 Ubuntu Edition поступил в продажу по цене $370:

    12:1012

    Падение спроса на мобильные устройства ударило по Corning — компания завершила квартал убытками в размере 672 млн долларов: Доход Corning за отчетный период составил 2,047 млрд долларов

    12:072

    Мобильное приложение YouTube получило новую систему рекомендаций: Теперь в приложении используется так называемое глубинное обучение

    12:001

    Google Mode — ремешки для умных часов с очень простой системой крепления: Google выпустила сменные ремешки для часов под названием Mode

    11:5213

    Ford, Volvo, Alphabet и Uber будут сотрудничать для развития сегмента беспилотных авто: Ford, Volvo, Alphabet и Uber создали коалицию

    11:309

    Ракета Vector позволит выводить на околоземную орбиту микроспутники массой до 45 кг: Компанию Vector Space Systems основали участники проекта SpaceX

    11:1023

    HTC в рамках программы Vive X вложит в стартапы сегмента VR 100 млн долларов, так как считает этот рынок очень перспективным: Программа HTC Vive X рассчитана на инвестиции 100 млн долларов

    11:06

    Cirrus Logic завершила 2016 финансовый год рекордным доходом 1,2 млрд долларов: У компании Cirrus Logic 26 марта завершился 2016 финансовый год

    10:434

    Одноплатный микрокомпьютер Inforce 6601 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 820: Одноплатный микрокомпьютер Inforce 6601 предназначен для встраиваемых систем

    10:143

    Доход Apple за год уменьшился на 13%, чистая прибыль — на 23%: Доход Apple за второй квартал 2016 финансового года составил 50,6 млрд долларов

    09:2061

    Одноплатный ПК Orange Pi Plus 2E подешевел до $35 и получил удвоенный объем флэш-памяти: Модель Orange Pi Plus 2E стала упрощенной и доработанной версией предшественника

    09:092

    Основой нового флагманского смартфона Moto станет SoC Snapdragon 820: Новый смартфон Moto X получил 4 ГБ ОЗУ

    08:401

    Дрон Hover Camera построен на платформе Snapdragon Flight и предназначен для съёмки фото и видео: Дрон Hover Camera умеет снимать сэлфи

    08:152

    На выставке в Китае показали прототип гибкого смартфона с экраном OLED на основе графена: Показан первый настоящий гибкий смартфон

    07:459

    Проект Dropbox Project Infinite подразумевает доступ к хранящимся на облаке данным посредством проводника операционной системы: Dropbox Project Infinite позволит пользователям использовать облачное хранилище посредством проводника

    07:1512

    Зарядная подставка Logi Base для iPad Pro предлагается за $100: Аксессуар, выполненный из алюминиевого сплава того же цвета, что и iPad Pro, одновременно выполняет роль подставки

    07:055

    В Японии дроны будут доставлять заказы на поля для гольфа: Дроны Rakuten доставят еду прямо в гольф-клуб

    07:006

    За два часа продано более миллиона смартфонов LeEco Le Max 2, Le 2 Pro и Le 2: Стартовая партия флагманского LeEco Le Max 2 была распродана за 57 секунд

    06:154

    Facebook готовит самостоятельное приложение для камеры: Представители Facebook не комментируют ситуацию

    06:073

    Nokia покупает компанию Withings за 170 млн евро: Сделка ни для кого не стала неожиданностью

    05:465

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