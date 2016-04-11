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    11 апреля 2016

    Глава европейских антимонопольщиков предупреждает: даже вывод средств в США не спасет Apple от налогового расследования: Европейские налоговики считают, что имеют такие же права на часть доходов Apple, как и американские

    20:5156

    Видео про HTC 10 появилось накануне анонса; смартфон будет представлен не один: Вторая модель будет называться HTC 10 Lifestyle

    20:258

    Китайские ученые придумали солнечные батареи, которые смогут вырабатывать электричество даже во время дождя: Секрет разработки в тонком слое графена, которым покрыты солнечные элементы

    19:5922

    Медиаплеер Zidoo X9s получил новую SoC Realtek RTD1295 с поддержкой 10-битного видеопотока: Zidoo X9s также оснащен портами SATA и шиной PCI-Express

    19:1810

    AnTuTu рассказала, какие смартфоны наиболее часто тестируют жители США, Китая и России: Если оценивать общую ситуацию на рынке, то абсолютным и безоговорочным лидером является компания Samsung

    16:5912

    Технология быстрой зарядки, реализованная в смартфоне Meizu Pro 6, не будет негативно влиять на аккумулятор: «Различные производители заявляют, что их смартфоны заряжаются за рекордное время, но хотя бы кто-то из них говорит, как это сказывается на сроке жизни аккумулятора?»

    16:201

    «Перевернутый» компьютерный корпус Riotoro CR1080 рассчитан на платы типоразмера ATX: Корпус Riotoro CR1080 стоит примерно $80

    14:5017

    BitFenix выпускает компоненты для моддинга Alchemy 2.0: кабели, разъемы и гребенки : Кабели Alchemy 2.0, по словам производителя, рассчитаны на мощность до 1500 Вт

    14:132

    Экшн-камера Amkov AMK100S, снимающая фото с углом обзора 360°, оценена в $130: Емкость съемного аккумулятора составляет 1000 мА•ч, этого, по словам представителей компании, хватает для непрерывной записи видео и в максимальном качестве в течение двух часов

    12:415

    Представлены купольные IP-камеры Panasonic i-PRO 1 нового поколения: В серию камер Panasonic i-PRO 1 вошло шесть моделей

    11:501

    Смартфону Meizu Pro 6 приписывают наличие кольцевой вспышки на 10 светодиодах: Узнать, есть ли у Meizu Pro 6 кольцевая вспышка и на скольких она светодиодах, можно будет совсем скоро

    10:3512

    При создании новых автомобилей BMW использует гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive: Смешанная реальность позволяет ускорить разработку и сократить расходы

    10:156

    Corsair увеличивает срок гарантии на некоторые блоки питания до 10 лет: Гарантия расширена на блоки питания серий AXi, HXi, RMi и RMx

    10:002

    Электромобиль Tesla Model S может получить режим защиты от биологического оружия и более емкую АКБ: Ожидается добавление вентилируемых сидений, обновленный дизайн переднего бампера и носовой части в целом

    09:0425

    По оценке Strategy Analytics, в этом году будет продано 1,7 млн Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR: Напомним, Oculus Rift и HTC Vive уже поступили в продажу по цене $599 и $799 соответственно

    08:532

    Смартфон Blackview R7 с SoC Helio P10 и 4 ГБ оперативной памяти оценен в $160: В конце прошлого года компания Blackview представила свой новый флагманский смартфон Blackview R7

    08:3913

    Жителям Москвы и Санкт-Петербурга предложат услуги бесплатного сотового оператора «Атлас» в мае: Пока не сообщаются, какие партнеры будут оплачивать бесплатную связь абонентам оператора

    08:1425

    Браузер Edge меняет подход к отображению Flash: В Microsoft заявляют, что эти нововведения позволят существенно снизить потребление энергии и повысить время работы без подзарядки

    08:0029

    Asustek сокращает закупки однокристальных систем Intel для смартфонов: Второй покупатель однокристальных систем Intel для смартфонов, компания Lenovo, тоже сокращает их закупки

    08:009

    Philips S653H — смартфон в тонком металлическом корпусе со скромным аккумулятором и ОС Android 6.0: Смартфон Philips S653H получит 3 ГБ ОЗУ

    07:45

    Одна из команд Alphabet показала любопытного робота, который вполне уверенно передвигается в самых различных условиях: Schaft создала для Alphabet интересного робота

    07:158

    В конфигурацию GPU AMD Polaris 11 могут войти 1024 потоковых процессора: GPU Polaris 11 может получить 1024 потоковых процессора

    07:001

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