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    1 апреля 2016

    Смартфон Samsung Galaxy J7 нового поколения будет существовать в модификации с SoC Snapdragon 617: Смартфон Samsung Galaxy J7 получит вторую версию с менее производительной платформой

    22:13

    Samsung Galaxy A9 Pro — огромный смартфон с аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч : Samsung представила смартфон Galaxy A9 Pro

    21:4710

    Мини-ПК ECS Live Station оснащён устаревшим процессором, но может предложить кое-что иное: Мини-ПК ECS Live Station получил беспроводную зарядную станцию

    21:18

    Microsoft показала, какие устройства в будущем помогут слепым людям лучше ориентироваться в пространстве: Microsoft работает над ПО для распознавания образов

    21:071

    Ноутбук Asus ZenBook Flip UX360CA предлагает тонкий металлический корпус и новые процессоры Intel Core M : Ноутбук Asus ZenBook Flip UX360CA получил тонкий корпус

    20:456

    Samsung Galaxy Amp 2 и Galaxy Amp Prime — недорогие смартфоны с экранами Super AMOLED и ОС Android 6.0: Samsung представила смартфоны Galaxy Amp 2 и Galaxy Amp Prime

    20:412

    Вышел квартальный номер журнала iТоги!: Оценить обновленный дизайн и новый подход к изложению материала можно по бесплатному выпуску iТоги Light

    20:373

    Новый планшет Samsung Tab E Lite лишён фронтальной камеры: Новый планшет Samsung Tab E Lite получил 1 ГБ ОЗУ

    20:077

    Смартфоны vivo X6S и X6S Plus представляют собой несколько улучшенные модели X6 и X6Plus соответственно: Смартфоны vivo X6S и X6S Plus получили SoC Snapdragon 652

    19:46

    Аналитики назвали срок, когда флэш-память TLC NAND уступит место памяти QLC NAND: В IDC подвели предварительные итоги первого квартала 2016 года на рынке микросхем флэш-памяти

    18:2412

    Первое изображение смартфона Samsung S7 Active говорит о наличии активной системы охлаждения: Для моделей Active характерно усиленное исполнение и работа в расширенном диапазоне температур

    18:0214

    «Резистивный процессор» IBM может ускорить обучение нейронных сетей в 30 000 раз: Участники проекта уточняют, что RPU пока находится в стадии исследований

    17:289

    Двухпроцессорный ускоритель AMD FirePro S9300 x2 имеет пассивное охлаждение: Двухпроцессорная 3D-карта AMD FirePro S9300 x2 стоит $6000

    16:4810

    Спецификация USB 3.2 почти не принесла новшеств, помимо поддержки агрегации и уменьшенного разъема USB-C: Спецификации USB 3.2 уже доступны для загрузки на сайте организации USB Implementers Forum (USB-IF)

    16:1510

    Опубликован список самых производительных смартфонов по результатам теста Antutu по состоянию на конец первого квартала 2016 года: Xiaomi 5 — самый быстрый смартфон на сегодня

    15:5318

    Подставка для мыши Corsair Mouseroost оснащена полноцветной подсветкой: Стоит необычная новинка $160

    15:124

    Видео дня: BlackBerry Priv с ОС Android 6.0 Marshmallow: Внешних отличий немного, но новая версия добавляет такие особенности, как Doze, App Standby и упрощенную работу с разрешениями

    14:327

    Apple получила патент на разъемы с магнитной фиксацией, соединяемые стопкой: Такие разъемы позволят уменьшить число разъемов в ноутбуке или мини-ПК

    13:1826

    Смартфон Apple iPhone SE показал в тесте AnTuTu вполне предсказуемый результат: Смартфон Apple iPhone SE по производительности близок в модели iPhone 6s Plus

    12:599

    Intel «ускоряет облака»: представлены процессоры Intel Xeon E5-2600 v4 и новые SSD Intel : Новые процессоры выпускаются по 14-нанометровой технологии

    12:375

    Разборка смартфона Apple iPhone SE показала, что он собран из частей, позаимствованных у iPhone четырех предыдущих поколений: В смартфоне Apple iPhone SE используется однокристальная система A9 производства TSMC

    10:3818

    Tesla представила свой первый доступный электромобиль Tesla Model 3: Глава Tesla добавил, что еще до анонса более 115 тыс. человек оформили предварительный заказ на Tesla Model 3

    09:5623

    Источники уверены, что iPhone SE не поможет Apple предотвратить падение продаж: Финансовый отчет Apple о результатах деятельности во втором квартале будет опубликован 25 апреля

    09:4124

    Модули Kingston SODIMM HyperX Hybro оснащены интерфейсами DDR3 и DDR4: Серию открыли модули объемом 4 и 8 ГБ, работающие в режимах DDR3-1866 и DDR4-2133

    09:386

    1,2 млрд человек используют Microsoft Office: Сегодня все больше людей используют мобильные приложения Office для устройств, которые работают под управлением операционных систем Android и iOS

    09:2915

    В первом квартале 2016 года Xiaomi реализовала более 2 млн роутеров: Только за первые три месяца этого года продажи роутеров компании увеличились еще на 2 млн единиц

    09:166

    Смартфон Ulefone Future будет доступен в версии с однокристальной системой Helio X20: Ранее анонсированная версия Ulefone Future поступит в продажу уже в этом месяце

    09:01

    Модули памяти для ноутбуков G.Skill Ripjaws DDR4-3000 предложены по одному и в наборах объемом до 16 ГБ: Модули G.Skill Ripjaws DDR4-3000 SODIMM поддерживают профили XMP 2.0

    09:00

    Fotodiox WonderPana Free Arc XL позволяет устанавливать на объектив Canon EF 11-24mm f/4L USM фильтры диаметром 186 мм: Крепление Fotodiox WonderPana Free Arc XL стоит примерно $230

    08:452

    Гарнитура виртуальной реальности UMi VR Box 3 доступна за £12: В описании UMi VR Box 3 говорится о том, что гарнитура совместима со смартфонами, диагональ дисплея которых составляет от 4 до 6 дюймов

    08:35

    Интернет-магазин Quick Mobile принимает предварительные заказы на смартфон HTC 10 по цене $825: Румынский интернет-магазин Quick Mobile опубликовал характеристики и цену нового смартфона HTC 10

    08:262

    iBase MI991: промышленная плата типоразмера Mini-ITX для ЦП Intel Skylake: Плата iBase MI991 оснащена двумя сетевыми контроллерами

    08:082

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