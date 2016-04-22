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    22 апреля 2016

    Механическая подсвечиваемая клавиатура Tesoro Gram Spectrum получит белую версию: Основой клавиатуры Tesoro Gram Spectrum стали переключатели Tesoro Agile

    23:464

    3D-карта Galax GeForce GTX 950 OC характеризуется небольшим заводским разгоном: Ориентировочная стоимость Galax GF-GTX950-E2GB/OC/ECO — $165

    23:353

    MSI Aegis — набор для сборки игрового ПК, комплектующийся процессорами Intel Core i5-6400 и Core i7-6700: Объем MSI Aegis составляет 19,6 литра

    22:558

    Смартфон Elephone S3 будет предлагаться в двух модификациях: Топовая версия Elephone S3 получила SoC MediaTek MT6753, базовая — MediaTek MT6735

    21:5511

    ТВ-приставка NexBox A1 основана на SoC AMLogic S912 c поддержкой динамического диапазона Dolby Vision: ТВ-приставка NexBox A1 пока еще не обрела законченные очертания

    21:382

    Велосипедный компьютер Acer Xplova X5 умеет записывать видео: Велосипедный компьютер Acer Xplova X5 пригодится даже профессионалам

    20:109

    Представлены механические клавиатуры Corsair K70 RGB RapidFire, K65 RGB RapidFire и K70 RapidFire: Клавиатуры Corsair K70 RGB RapidFire, K65 RGB RapidFire и K70 RapidFire получили самые быстрые переключатели Cherry

    20:032

    Трекер активности Garmin Approach X40 содержит информацию о 40 000 полях для гольфа: Трекер активности Garmin Approach X40 стоит $250

    19:321

    Apple iPhone SE заставил китайских покупателей пересмотреть отношение к другим китайским смартфонам: Смартфон Apple iPhone SE меняет правила игры в среднем ценовом сегменте китайского рынка

    18:3658

    Samsung использовала большие данные и технологии машинного обучения для разработки алгоритма обнаружения рака: Samsung создала алгоритм S-Detect для обнаружения рака

    18:279

    AMD рассказала, что GPU Polaris 11 пропишется только в ноутбуках, а Polaris 10 появится также в настольных ПК: Polaris 11 не станет основой настольных видеокарт

    18:0211

    В GFXBench засветился смартфон Xiaomi Land, который может оказаться моделью Redmi 3A: Xiaomi Land построен на SoC Qualcomm Snapdragon 435

    16:257

    Смартфон Huawei V8 с SoC Kirin 950 и двойной камерой окажется дешевле, чем можно было ожидать: Смартфон Huawei V8 обойдётся в $310

    15:59

    Смартфон Bluboo Max стал одной из первых моделей на базе SoC MediaTek MT6737: Bluboo Max оснащен 6-дюймовым дисплеем и работает под управлением ОС Android 6.0

    15:404

    Alphabet отчитался за очередной квартал. Выручка Google всё ещё составляет более 99%: Alphabet отчитался за первый квартал 2016 финансового года

    15:391

    Acer присоединилась к инициативе OSVR и пообещала выпустить совместимые ПК: Acer стала участником инициативы OSVR

    15:21

    Acer представила игровой ПК Predator G1 и мониторы Predator Z1: Acer Predator G1 стоит от $2300, а мониторы Predator Z1 от $600

    14:338

    Игровой ноутбук Acer Predator 17X получил видеокарту GeForce GTX 980, СО с тремя вентиляторами и функцию разгона основных компонентов: Игровой ноутбук Acer Predator 17X стоит от $2700

    14:129

    Используя углеродные нанотрубки, специалисты Sekisui Chemical создали гибкий термоэлектрогенератор на эффекте Зеебека: Термоэлектрогенераторы позволяют вырабатывать электричество из тепла дымоходов

    14:086

    В Сингапуре уже создали СП 2getthere Asia, которое до конца года выпустит на дороги города беспилотные автобусы : В Сингапуре запустят беспилотный общественный транспорт

    13:433

    Zotac предлагает мини-компьютер в рюкзаке для виртуальной реальности: Рюкзак спроектирован для комфортного длительного ношения

    13:3512

    Планшет Amazon Fire получил удвоенный объем флэш-памяти и три новых варианта цветового оформления : Планшет Amazon Fire теперь имеет 16 ГБ флэш-памяти

    12:482

    ПК с Windows 10 получают возможность отправлять и принимать SMS, а Skype уступает место универсальному приложению: Возможность отправлять и принимать SMS, используя ПК с Windows 10, дает функция Messaging Everywhere

    12:3035

    На выпуск настольного лазерного резака и гравера Mr Beam II собрано почти 600 000 евро: Первые участники сбора средств могли получить Mr Beam II за 1199 евро

    12:118

    За минувший квартал Microsoft получила 3,8 млрд долларов чистой прибыли, что на 25% меньше, чем год назад: Компания Microsoft опубликовала отчет за очередной квартал

    11:128

    Google обвинили в злоупотреблении доминирующим положением Android и подкупе производителей и операторов сетей : Это второй удар по Google со стороны регулирующих органов Евросоюза

    10:4627

    Представлен смартфон ZTE Blade A910. Производитель планирует реализовать 70 млн смартфонов в этом году : Эти модели должны помочь компании реализовать в 2016 году 70 млн смартфонов

    10:32

    Samsung начнет использовать второе поколение 10-нанометрового техпроцесса уже в этом году: Samsung не единственная компания, которая заявляет о своих намерениях лидировать на рынке производителей чипов по новым нормам

    10:0324

    Южнокорейская операционная система TmaxOS совместима с Windows, Android и iOS: Пробная версия TmaxOS должна стать доступна широкой публике в июле

    09:4824

    AMD отчиталась за первый квартал 2016 года: за год доход сократился на 19%: Итогом квартала стал чистый убыток в размере 109 млн долларов

    09:2521

    Первая фотография смартфона Elephone P9000 Edge демонстрирует сдвоенную камеру: Дактилоскопический датчик, вероятно, будет расположен на лицевой панели

    09:142

    В Facebook Messenger появились групповые звонки: Количество активных ежемесячных пользователей Facebook Messenger превысило 900 млн. человек

    08:50

    В России состоялись первые международные состязания по гонкам дронов Drone Grand Prix: Соревнования проходили в индивидуальном первенстве, корпоративном турнире и отдельных гонках с видом от первого лица

    08:409

    Магазин приложений Apple iOS App Store вдвое уступает Google Play по числу загрузок, но вдвое превосходит по доходу: Китай опередил Японию и стал вторым по объему источником дохода Apple iOS App Store

    08:3033

    Teclast X80 Power — металлическая версия доступного планшета с Windows 10 и Android 5.1 : Teclast X80 Power очень похож на предыдущую модель, однако его корпус, толщина которого уменьшилась с 10 до 7,2 мм, полностью изготовлен из металлического сплава

    08:274

    Илон Маск раздумывает над общественным транспортом будущего: Tesla приняла 400 000 заказов на седан Model 3

    08:2025

    Механические клавиатурные переключатели Cherry MX Speed стали самыми быстрыми в ассортименте компании: Переключатели Cherry MX Speed уже стали частью готовых продуктов

    08:085

    Amazon продаст Департаменту образования Нью-Йорка электронных учебных пособий на сумму более 30 млн долларов: Amazon будет поставлять электронные учебники для школ Нью-Йорка

    07:503

    Гибридный мобильный ПК Acer Aspire Switch Alpha 12 получил уникальную жидкостную СО LiquidLoop: Acer наделила ноутбук Aspire Switch Alpha 12 жидкостной СО

    07:208

    Смартфон Acer Liquid Zest Plus оснастили очень ёмким аккумулятором и технологией тройной фокусировки: Смартфон Acer Liquid Zest Plus стоит $250

    07:008

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