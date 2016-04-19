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    19 апреля 2016

    Основой одноплатного ПК MQMaker MiQi станет SoC Rockchip RK3288: MQMaker MiQi еще предстоит пройти крещение на Indiegogo

    22:104

    Sony Xperia X Premium может стать первым смартфоном с дисплеем HDR: Размер экрана Sony Xperia X Premium — 5,5 дюйма, разрешение — Full HD

    21:1736

    Viber теперь умеет полностью шифровать текстовые сообщения и голосовую связь: Кроме того, в Viber появились скрытые чаты

    20:3022

    Crucial использует в модулях памяти DDR4 VLP RDIMM объемом 32 ГБ и DDR4 LRDIMM объемом 64 ГБ микросхемы плотностью 16 Гбит: Новые модули памяти DDR4 Crucial предназначены для серверов

    20:10

    На видео запечатлён смартфон Moto G нового поколения без каких-либо физических кнопок под экраном: Одна из модификаций смартфона Moto G не получит физическую кнопку под дисплеем

    19:333

    Сетевое хранилище G-Technology G-Rack 12: четыре порта 10 Gigabit Ethernet и объем от 48 до 240 ТБ: NAS G-Technology G-Rack 12 обеспечивает пропускную способность до 2000 МБ/с

    19:213

    Новый хромбук HP Chromebook 13 G1 получит экран разрешением 3200 х 1800 пикселей и большой объём оперативной памяти : Новый хромбук HP Chromebook 13 G1 получит металлический корпус

    19:007

    Профессиональный 3D-ускоритель GeForce Quadro M2000 основан на GPU GM206: Видеокарта GeForce Quadro M2000 стоит 570 евро

    18:497

    Многие графические решения серии AMD Radeon M400 получены разгоном и переименованием представителей предыдущего поколения: GPU нового поколения будет использоваться только в старших моделях серии — в AMD Radeon R9 M480/M485 и M490/M495

    18:1327

    Asus ROG GT51CA — игровой ПК с парой видеокарт GeForce GTX Titan X, поставляемый вместе с браслетом ROG Band: Игровой ПК Asus ROG GT51CA позволяет установить три видеокарты

    18:103

    Представлен обновленный ноутбук Apple MacBook: Обновленный ноутбук Apple MacBook доступен в новом цвете «розовое золото»

    17:3942

    WD представила накопители линейки Gold : HDD WD Gold нацелены на использование в ЦОД

    17:3022

    За прошедший квартал Xiaomi продала меньше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года: У Xiaomi падают продажи смартфонов

    16:585

    Владельцы электромобилей Tesla могут опробовать автопилот, решив, покупать ли эту функциональность: Даже если вы не оплатили данную опцию при покупке автомобиля, ее можно докупить уже после его приобретения

    16:466

    Samsung работает над датчиком изображения формата 1/1,7 дюйма, предназначенным для смартфонов: Новый флагман Samsung может получить камеру с очень большим датчиком

    16:4414

    В сервисе Google Play Music появился раздел с подкастами, но пока лишь в США и Канаде: В Google Play Music появились подкасты

    15:21

    За минувший квартал приложения из магазина Google Play были скачаны более 11 млрд раз: Всего в каталоге Google Play сейчас насчитывается около двух миллионов приложений

    15:116

    CoWatch станут первыми умными часами с поддержкой голосового помощника Amazon Alexa : Часы CoWatch работают под управлением Cronologics OS

    15:041

    Lite-On намерена в 2-3 раза увеличить продажи различной автомобильной электроники: Автомобильный сегмент становится для Lite-On одним из наиболее приоритетных

    14:361

    До 32 беспроводных акустических систем Oppo Digital Sonica можно объединить в единую сеть: Ориентировочная цена Sonica — 299 долларов, срок начала продаж — май-июнь

    14:343

    Представлен смартфон Nubia Z11 Mini: В Китае смартфон Nubia Z11 Mini появится в продаже до конца месяца по цене $230

    13:5313

    Чистая прибыль Rambus за квартал уменьшилась почти в семь раз : Компания Rambus опубликовала отчет за первый квартал 2016 года

    13:027

    Фото дня: 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1080: По предварительным данным, конфигурация Nvidia GeForce GTX 1080 будет включать 2560 ядер CUDA

    11:5520

    Анонсированы объективы SLR Magic APO-HyperPrime CINE 25mm T2.1 и SLR Magic APO-HyperPrime CINE 85mm T2.1 : Новинки дополнили ранее анонсированную модель SLR Magic APO-HyperPrime CINE 50mm T2.1

    11:441

    Опубликован отчет IBM за первый квартал 2016 года: Доход IBM за первые три месяца 2016 года составил 18,7 млрд долларов

    11:176

    TSMC планирует запустить пробное 7-нанометровое производство в первом полугодии 2017 года: По подсчетам TSMC, более 20 клиентов компании уже разрабатывают продукцию, рассчитанную на 7-нанометровый техпроцесс

    10:1941

    По слухам, разогнанная консоль PS4 проходит под кодовым названием Neo: Neo должна продаваться по цене 400 долларов, но консоль не заменит на рынке PS4

    10:1515

    Экшн-камера Elephone EleCamera 360 предназначена для создания панорамных роликов: В данный момент неизвестно, когда и по какой цене Elephone EleCamera 360 поступит в продажу

    09:56

    PTZ-камера Vaddio RoboSHOT 20 UHD поддерживает 4К и HDBaseT: В PTZ-камере Vaddio RoboSHOT 20 UHD используется датчик изображения формата 1/2,3 дюйма

    09:512

    Смартфон Huawei Mate 9 ожидается во второй половине 2016. Компания рассчитывает продать более 10 млн Huawei P9 и P9 Plus: Huawei P9 и P9 останутся единственными смартфонами компании со сдвоенной камерой в первом полугодии

    09:414

    Опубликованы первые детали о SoC Qualcomm Snapdragon 823, 828 и 830: В Сети уже вовсю обсуждают характеристики следующих SoC данной линейки

    09:094

    Складному мини-ПК Pipo KB2 не нужна клавиатура: Мини-ПК Pipo KB2 может похвастаться удвоенным объемом ОЗУ и модуля eMMC в сравнении с большинством аналогов

    09:097

    В США за стрельбу по дронам могут лишить свободы на срок до 20 лет: Сотрудники FAA утверждают, что стрельба по дронам является федеральным преступлением

    08:4830

    Во втором квартале 2016 ожидается новый рекорд по поставкам смартфонных SoC MediaTek: Ранее компания уже заявила о том, что 2016 год должен стать для нее рекордным как в плане объемов поставок однокристальных систем для смартфонов, так и по выручке

    08:33

    За нарушение европейских правил конкуренции Google могут оштрафовать на 7,4 млрд долларов : Антимонопольщики уже изучают контракты Google с производителями

    08:3036

    Смартфон LeEco Le 2 лишится разъема 3,5 мм: Анонс смартфона ожидается 20 апреля, то есть уже завтра

    08:2215

    TrendForce: за квартал Apple уменьшила поставки смартфонов на 43,8%, до 42 млн штук, Samsung — увеличила на 2,5%, до 81 млн штук: Всего в первом квартале 2016 года было отгружено 292 млн смартфонов

    08:0062

    Один из новых смартфонов LeEco также получит 6 ГБ ОЗУ: LeEco оснастит новый флагман 6 ГБ оперативной памяти

    07:002

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