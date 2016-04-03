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    3 апреля 2016

    Руководство Foxconn рассчитывает выкупить обратно штаб-квартиру Sharp и развивать технологию OLED: Противопоставление технологий IGZO и OLED является некорректным

    18:434

    Фото, на котором, как утверждается, запечатлен смартфон Apple iPhone 7, указывает на заметное отличие по дизайну от всех предыдущих моделей: Боковые рамки дисплея останутся в прошлом?

    17:2043

    Amped Wireless Athena-EX позволяет охватить покрытием Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac площадь до 1400 кв.м: Amped Wireless Athena-EX стоит $220

    16:2912

    Проектор Acer Predator Z850 предназначен для любителей игр: Разрешение Acer Predator Z850 — 1920 x 720 пикселей

    15:1310

    Специалисты Chipworks заглянули внутрь умных часов TAG Heuer Connected: Основой умных часов TAG Heuer Connected служит двухъядерный процессор Intel Atom T1000

    12:4514

    Karalux предлагает позолоченные смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge: Позолоченный смартфон Samsung Galaxy S7 стоит $1730, Samsung Galaxy S7 Edge — $1930

    11:5218

    В базе данных теста GFXBench замечены смартфоны Lenovo XT1700 и XT1706 : Смартфоны Lenovo XT1700 и XT1706 построены на однокристальной системе MediaTek MT6735P

    11:091

    24-дюймовый моноблок Acer Chromebase доступен по цене $799: Новый Acer Chromebase получил обновленный пользовательский интерфейс, кроме того, он поддерживает гостевые учетные записи

    10:522

    Габариты мини-ПК Giada i80 на платформе Intel Skylake-U — 117 х 111 х 47 мм: Оснащение Giada i80 включает порт Gigabit Ethernet и четыре порта USB 3.0

    10:503

    64-разрядная версия Windows 10 стала самой популярной ОС в Steam: Если темпы роста популярности Windows 10 сохранятся, то в мае мы будем констатировать окончательную победу Windows 10 на Windows 7

    10:3039

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