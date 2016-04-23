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    23 апреля 2016

    Microsoft и Google помирились: Microsoft и Google согласны, что превосходство надо завоевывать на рынке, а не в судах

    22:2418

    Найден способ сделать аккумулятор, теряющий после 200 000 циклов зарядки всего 5% емкости: В новом аккумуляторе вместо жидкости используется гель

    20:5531

    EK Water Blocks готовит к выпуску водоблок для 3D-карты AMD Radeon Duo Pro: Технические данные и цена водоблока пока неизвестны

    19:58

    Появились изображения 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080 на GPU GP104-400 с памятью GDDR5X и сведения о цене: По предварительным данным, GeForce GTX 1070 будет стоить примерно $620, GeForce GTX 1080 — $870

    18:3041

    В Китае заблокированы онлайновые сервисы Apple iBooks Store и iTunes Movies: Когда и при каких условиях сервисы Apple iBooks Store и iTunes Movies заработают в Китае снова — неизвестно

    17:3328

    ASRock доработала системную плату A88M-ITX/ac ради лучшей совместимости с кулерами AMD Wraith: ASRock A88M-ITX/ac R2.0 поступит в продажу уже в текущем месяце

    15:056

    По оценке IDC, в этом году будет продано 9,6 млн устройств виртуальной реальности, включая 2 млн Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR:

    12:1919

    Смартфон UMI Touch 2 с SoC Helio X25 будет предлагаться за $180: На данный момент в Сети есть лишь первое изображение устройства

    11:28

    ФБР заплатило более $1,3 млн, получив средство для доступа к любому смартфону iPhone 5C с iOS 9: По подсчету IHS Technology, только в США числится 16 млн iPhone 5C

    11:1361

    Планшетофон Xiaomi Mi Max может получить SoC собственной разработки Xiaomi: По другой информации, Xiaomi Mi Max получит Qualcomm Snapdragon 820 и 4 ГБ оперативной памяти

    10:387

    Акции AMD показали максимальный рост за всю историю компании — 52% за день: Рынок оценил известие о союзе с китайцами?

    10:2521

    HTC и Dassault Systemes занимаются созданием профессиональных решений для виртуальной реальности: Вместе компании собираются создавать профессиональные решения для индустрии виртуальной реальности

    10:232

    Индийскую границу пересек смартфон Motorola Affinity : Пока официальные сведения о Motorola Affinity крайне скудны

    09:471

    Производитель изменил дизайн флэш-накопителя SanDisk iXpand для мобильных устройств Apple : Накопитель SanDisk iXpand оснащен интерфейсом USB 3.0

    09:344

    Acer не планирует выпускать гарнитуры виртуальной реальности: Спрос на высокопроизводительные аппаратные средства, связанный с интересом в VR, является благом для Acer

    09:183

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