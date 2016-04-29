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    29 апреля 2016

    По подсчетам TrendForce, поставки планшетов всего за квартал сократились на 35%: Среди причин сокращения рынка специалисты TrendForce называют рост предложения смартфонов с большими экранами

    21:1114

    Cortana в Windows 10 больше не будет использовать Google для поиска : Цифровой помощник Microsoft ограничится использованием Bing

    20:1424

    В тесте GFXBench замечены смартфоны Sony F3216 и F3311 : Под обозначением F3216 вполне может скрываться Xperia C6

    19:43

    Sony патентует камеру в контактной линзе: Изобретатели предлагают встроить в линзу объектив с переменным фокусным расстоянием и приводом фокусировки

    19:0912

    LG Display планирует вложить почти 400 млн долларов в расширение мощностей, выпускающих панели OLED: Указанная выше сумма инвестиций дополнит 873 млрд долларов, которые были выделены ранее

    18:375

    Дисплеи AMOLED будут в каждом пятом смартфоне, выпущенном в этом году : Аналитики IHS называют AMOLED «светлыми пятном» на рынке дисплеев

    13:4425

    Oracle покупает компанию Textura за 663 млн долларов: Покупка усилит позиции Oracle на рынке облачных решений

    12:298

    Глава Intel назвал пять приоритетов в стратегии компании: Брайан Кржанич связывает будущее Intel с облаком и интернетом вещей

    11:2920

    Игровой монитор AOC Agon AG271QX поддерживает адаптивную кадровую частоту Adaptive-Sync: Дисплей AOC Agon AG271QX появится в продаже в летнюю пору

    11:1111

    ASRock DeskMini: мини-ПК нового типоразмера mini-STX: ASRock DeskMini получил хорошие возможности расширения при корпусе объемом менее двух литров

    10:1018

    По информации IDC, в прошлом квартале только Amazon и Huawei смогли нарастить поставки планшетов, причём первая компания более чем на 5000%: Поставки планшетов продолжают падать

    07:155

    Fiat Chrysler Automobiles может заняться производством самоуправляемых автомобилей Google и Apple:

    07:1015

    Умный дверной замок August Smart Lock с поддержкой платформы Apple HomeKit предлагается за $199: Можно отдавать голосовые команды на открытие/закрытие персональному помощнику Siri

    07:0031

    Благодаря API Vulkan ранняя версия новой оболочки Samsung TouchWiz уже сейчас может похвастаться снижением энергопотребления: Новая оболочка Samsung TouchWiz получит преимущества от использования API Vulkan

    07:0022

    Huawei Mate 9 может получить сдвоенную камеру разрешением 20 Мп: Напомним, Huawei P9 получил два модуля основной камеры разрешением по 12 Мп

    06:043

    Чехол для смартфона Xiaomi Mi Max указывает на наличие инфракрасного порта: Напомним, анонс Xiaomi Mi Max ожидается 10 мая

    05:537

    Японский журнал опубликовал чертеж смартфона iPhone Pro: Mac Fan имеет хорошую репутацию, еще в 2014 году журнал опубликовал аналогичный чертеж планшета iPad Pro, который поступил в продажу только осенью 2015 года

    05:1532

    10 продуктов с SoC Snapdragon 820 уже в продаже, еще 115 на подходе: Производители нашли применение Snapdragon 820 в планшетах, шлемах виртуальной реальности, квадрокоптерах, роботах, мультимедийных системах современных автомобилей

    05:003

    Источники из цепочки поставок прогнозируют дальнейшее падение продаж смартфонов iPhone во втором квартале: Сама Apple ожидает снижения дохода во втором квартале на 15-19%, с 50 до 41-43 млн долларов

    04:4519

    Цельнометаллический смартфон Huawei Honor 5C с SoC Kirin 650 оценен в $138: За $154 можно купить версию с поддержкой сетей 4G

    04:355

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