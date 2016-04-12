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    12 апреля 2016

    За полтора года Samsung продала более миллиона мониторов с изогнутыми экранами: Samsung похвасталась продажами изогнутых мониторов

    17:2819

    В России, а также некоторых других странах HTC будет продавать только модель HTC 10 Lifestyle с SoC Snapdragon 652 и 3 ГБ ОЗУ: HTC 10 Lifestyle отличается от старшей версии платформой

    17:1513

    Ivvi i3 — первый смартфон с SoC Snapdragon 430, оснащённый также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти: Смартфон Ivvi i3 получил ОС Android 6.0

    16:5810

    Смартфон Ulefone Power получил бета-версию обновления до ОС Android 6.0: Ulefone Power обновится до ОС Android 6.0, но сроки выхода финальной версии не оглашены

    16:461

    Смартфону Samsung Galaxy Note 6 приписывают SoC Snapdragon 823 и до 8 ГБ оперативной памяти: Что касается оперативной памяти, то в максимальной конфигурации ее объем может составить целых 8 ГБ

    16:3015

    Представлен смартфон HTC 10: HTC 10 оценен в $700

    16:2021

    Barnes & Noble осуществит аутсорсинг части бизнеса подразделения Nook : Barnes & Noble передаёт часть обязанностей компании Bahwan CyberTek

    15:592

    Hitachi EMIEW3 — первый человекоподобный робот, изначально создававшийся для работы в магазинах и общественных местах: Hitachi представила робота EMIEW3

    15:268

    Samsung обновила планшеты Galaxy Tab S2: вместо однокристальной платформы Exynos теперь используется SoC Qualcomm: Samsung Galaxy Tab S2 получили SoC Qualcomm Snapdragon 652 и работают под управлением ОС Android 6.0.1

    15:2012

    Tianma показала экран для планшетов диагональю 10,4 дюйма разрешением 8K и другие новинки на выставке CITE 2016: Tianma также представила дисплей виртуальной панели приборов автомобиля диагональю 12,3 дюйма

    14:599

    Проигрыватель Nativ Vita с сенсорным дисплеем и ЦАП Nativ Wave с усилителем для наушников образуют «музыкальную систему высокого разрешения»: На выпуск Nativ Vita и Nativ Wave собрано почти $64 000

    09:5811

    Tesla отзывает кроссоверы Model X из-за неисправности третьего ряда сидений: Речь идет примерно о 2700 электромобилей, которые были выпущены до 26 марта 2016

    09:5010

    Опубликованы изображения смартфона Sony Xperia C6: Sony Xperia C6 похож на модели Xperia C5 Ultra и Xperia XA

    09:4510

    По мнению KGI, часы Apple Watch образца 2016 года внешне будут не сильно отличаться от оригинальной модели: Анонс Apple Watch 2 может состояться в июне на Worldwide Developers Conference 2016

    09:3415

    Планшетный компьютер Huawei MediaPad T2 10.0 — как MediaPad M2 10.0, но на платформе Qualcomm: Huawei MediaPad T2 10.0 построен на SoC Qualcomm MSM8939

    09:309

    Смартфоны Sony Xperia Z2, Z3 и Z3 Compact обновляются до ОС Android 6.0.1, компания внесла ряд исправлений: Sony выпустила пршивку 23.5.A.0.570 для смартфонов Xperia Z2, Z3 и Z3 Compact

    09:3010

    Panasonic оснащает самолетное пассажирское место дисплеем 4К и беспроводной зарядкой: Интересной особенностью Waterfront является мобильное приложение

    09:2417

    Первые 100 тыс. смартфонов Meizu M3 note были проданы за семь минут: Следующая распродажа запланирована на 18 апреля

    09:117

    Гипербарическая система охлаждения и аккумулятор, разделенный на четыре части — особенности тонкого ноутбука HP Spectre: Компоновка HP Spectre такова, что пользователь самостоятельно может заменить только SSD

    08:4515

    Festo показала еще один странный дрон FreeMotionHandling: Компания показала странный дрон в форме сферы FreeMotionHandling, которая заполнена гелием и оснащена восемью пропеллерами

    08:449

    Гоночный дрон RX122 Atom, который не требует регистрации в FAA, собирает средства на Indiegogo: Камера оснащена датчиком изображения 600TVL CMOS с углом обзора 120°, в контроллер встроен дисплей с разрешением 480р

    08:244

    LG готовится отчитаться о лучшем квартале за последние два года: Аналитики прогнозируют, что при хорошем стечении обстоятельств прибыль во втором квартале 2016 может составить рекордные 524,7 млн долларов

    08:016

    Смартфон Homtom HT10 оценен в $270: Смартфон может работать с двумя SIM-картами в сетях четвертого поколения, емкость аккумулятора составляет 3200 мА•ч

    07:50

    Из смартфона Oppo A37m не выйдет конкурента аналогичным по цене аппаратам Xiaomi и Meizu : Смартфон Oppo A37m получит 2 ГБ ОЗУ

    07:151

    Япония предоставит туристам возможность оплачивать товары и услуги лишь посредством отпечатка пальца: Туристы в Японии смогут обойтись лишь своими пальцами без необходимости использовать банковские карты

    07:0010

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