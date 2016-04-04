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    4 апреля 2016

    Системная плата ASRock Z170M OC Formula получила улучшенную систему фильтрации помех в цепи питания: Плата ASRock Z170M OC Formula исполнена в типоразмере Micro ATX

    21:593

    Подробные спецификации камеры Panasonic Lumix DMC-GX80 появились накануне анонса: Анонс камеры Panasonic Lumix DMC-GX80 ожидается 5 апреля

    20:492

    Philips S226M — бюджетный 5-дюймовый смартфон под управлением ОС Android 5.1: Philips S226M оснащен модемом LTE

    19:5010

    Смартфон Apple iPhone SE подвергли испытанию на прочность : Вандал попробовал поцарапать, поджечь и согнуть смартфон Apple iPhone SE

    19:4041

    Начались продажи хранилищ на базе SSD Qnap NASbook TBS-453A со встроенным сетевым коммутатором: Хранилище Qnap NASbook TBS-453A вмещает до четырех SSD типоразмера M.2

    18:307

    Первой индийской компанией, которая получила инвестиции от Xiaomi, стала Hungama: Xiaomi вложила 25 млн долларов в Hungama

    18:19

    Шлемы виртуальной реальности Samsung Gear VR наделили поддержкой стандарта WebVR: Гарнитуры Samsung Gear VR поддерживают WebVR

    17:572

    Oculus Rift не успевает отгружать гарнитуры виртуальной реальности из-за нехватки компонентов: В качестве компенсации предложена бесплатная доставка

    17:455

    Ультрабук Asus Zenbook UX330 готовится к премьере: Официальная премьера Asus Zenbook UX330 может состояться на следующей неделе

    17:1710

    За прошлый квартал BlackBerry продала немногим более полумиллиона смартфонов: BlackBerry продолжает терпеть убытки

    16:563

    Раскрыты спецификации смартфона Oppo X9009 (Find 9): Oppo X9009 (Find 9) построен на SoC MediaTek Helio P10

    16:16

    Умные часы No.1 G4 получат металлический корпус при цене $40: Китайская компания No.1 опубликовала первые изображения умных часов No.1 G4, которые оценены всего в 40 долларов

    16:1311

    Первый смартфон компании Vernee задержится до 10 мая, цена снижена до $120: Производитель опубликовал рекламный ролик, в котором нам впервые демонстрируют финальную версию Vernee Thor

    15:48

    Один из новых смартфонов линейки Moto X получит пятидюймовый экран: Новый смартфон Moto X получит относительно небольшой дисплей

    15:077

    Первые изображения смартфонов Asus Zenfone 3 демонстрируют совершенно новый для компании, но не для рынка, дизайн: Смартфоны Asus Zenfone 3 будут похожи на флагманы Samsung

    13:539

    Оформившие предварительный заказ на шлем HTC Vive столкнулись с проблемами: Разработчики настоятельно рекомендуют всем, кто заказал HTC Vive, известить свои банки о предстоящем снятии средств в сумме $800

    11:051

    DARPA проводит испытания беспилотного корабля ACTUV, который будет охотиться за подводными лодками: При необходимости ACTUV также может доставлять припасы, а также выполнять разведывательные операции без единого человека на борту

    10:5236

    Ученые из Окриджской национальной лаборатории успешно протестировали беспроводную зарядную станцию для электромобилей: ...эффективность которой, судя по информации, указанной на сайте ORNL, составляет 90%

    10:2818

    Ожидается, что поставщиком дисплеев для электромобиля Tesla Model 3 выступит LG Display: Источник, пожелавший остаться анонимным, добавил, что поставкой дисплеев для Tesla Model S и Model X занимается другая компания

    10:1620

    Упоминание о процессоре Intel Core i7-6950X Extreme Edition замечено на сайте производителя: В серию Intel Core i7-6900 входят многоядерные процессоры на микроархитектуре Broadwell-E

    09:4322

    Blue Origin засняла третью успешную посадку многоразового корабля New Shepard на камеру, установленную на дроне: 2 апреля «Новый Шепард» совершил третий успешный суборбитальный полет, в ходе которого была достигнута максимальная высота 103,8 км

    09:4225

    Смартфон Huawei P9 получил камеру производства Sunny Optical Technology с максимальной диафрагмой F/2,2: Leica, которая не занимается производством камер для смартфона, лишь предоставила Huawei разрешение использовать свой бренд в линейке смартфонов Huawei P9

    09:227

    Желание Apple заполонить Индию подержанными смартфонами iPhone вызвало сопротивление: В прошлом году Apple уже подавала подобную заявку, но она была отклонена министерством экологии

    09:2031

    Смартфон Meizu M3 Note может занять позицию Meizu Metal: Meizu отказалась от использования пластика при изготовлении корпуса смартфона

    09:081

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    08:00

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