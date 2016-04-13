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    13 апреля 2016

    Аналитики IDC согласны с аналитиками Gartner, что рынок ПК сокращается, но пятерку основных поставщиков они видят иначе: По подсчетам IDC, в первом квартале 2016 года рынок ПК сократился на 11,5%

    22:225

    ОС Android N Developer Preview 2, содержащая несколько новых функций, доступна для скачивания: ОС Android N Developer Preview 2 получила поддержку специальных ярлыков

    21:504

    Facebook показала камеру виртуальной реальности Surround 360, но не намерена её продавать : Создание камеры Facebook Surround 360 обойдётся желающим в 30 000 долларов

    21:295

    Мини-ПК MeLE PCG61U основан на SoC Intel Celeron N3150: MeLE PCG61U благодаря настольной модификации SoC имеет полноценную реализацию некоторых интерфейсов

    21:12

    DJI объявила о поддержке сервиса Facebook Live: Дроны DJI будут поддерживать Facebook Live

    20:591

    Meyer Optik собирается выпустить современный вариант еще одного легендарного объектива: Какой именно объектив будет выпущен, пока неизвестно

    20:596

    Micron представила 20 новых накопителей, входящих в линейки 9100 NVMe PCIe SSD и 7100 NVMe PCIe SSD: Micron представила линейки SSD 9100 NVMe PCIe SSD и 7100 NVMe PCIe SSD

    20:321

    С помощью поддельных сообщений электронной почты аферисты за два с половиной года получили 2,3 млрд долларов: Эксперты полагают, что потери будут расти

    20:2415

    Мини-ПК Stealth LPC-175F сохраняет работоспособность в широких температурных пределах: Мини-ПК Stealth LPC-175F стоит более 1000 долларов

    20:091

    Стала известна цена и дата начала продаж домашнего планшета Xess с дисплеем размером 17,3 дюйма: При габаритах 416,5 х 266,5 х 9,15 мм Xess весит 2,6 кг

    20:003

    Создателям «невидимого» корабля Zumwalt для ВМС США придется специально сделать его видимым для безопасного судоходства: Ожидается, что Zumwalt поступит на службу в этом году

    19:4213

    Умная камера наблюдения Xiaomi MiJia Smart Camera основана на SoC Ambarella S2LM: Камера Xiaomi MiJia Smart Camera стоит $60

    18:272

    Представлена электронная книга Amazon Kindle Oasis — самая тонкая и легкая модель семейства : Электронная книга Amazon Kindle Oasis оснащена шестидюймовым экраном

    18:183

    Наушники JBL Reflect Aware C рассчитаны на подключение к разъёму USB-C: Наушники JBL Reflect Aware C нужно подключать к порту USB-C

    18:002

    Игровая механическая клавиатура SteelSeries Apex M500 оценивается в $100: SteelSeries представила клавиатуру Apex M500

    17:482

    Microsoft работает над режимом Picture in Picture для Windows 10, но он появится лишь в следующем году: В ОС Windows 10 появится функция Picture in Picture

    17:3213

    Специалисты DxOMark считают, что камера смартфона HTC 10 не уступает таковой у Samsung Galaxy S7 edge: Смартфон HTC 10 заработал у DxOMark 88 баллов за камеру

    17:177

    Рестайлинг автомобиля Tesla Model S принёс обновлённую внешность, более быструю зарядку и фильтры HEPA: Tesla обновила электромобиль Model S

    16:579

    Экшн-камера Revl Arc может похвастаться гибридной системой стабилизации: Экшн-камера Revl Arc стоит $500

    16:202

    Lytro Cinema — камера светового поля стоимостью 125 000 долларов, предназначенная для кинокомпаний: Камера Lytro Cinema позволит снимать фильмы иначе

    15:3613

    Ice View — фирменный чехол для смартфона HTC 10, который может предложить несколько необычных сценариев использования : Чехол HTC Ice View стоит $50

    13:2219

    Представлен смартфон Meizu Pro 6 с экраном диагональю 5,2 дюйма: Смартфон Meizu Pro 6 получился значительно компактнее предшественника

    12:2722

    По подсчетам Gartner, поставки ПК в первом квартале 2016 года сократились на 9,6%: В пятерку крупнейших поставщиков ПК входят Lenovo, HP, Dell, Asus и Apple

    10:3619

    Microsoft и GameStop помогут HTC в продвижении шлема HTC Vive: Первые выставочные центры начнут свою работу уже до конца месяца

    09:525

    Micron готовит к выпуску линейку SSD Crucial MX300, в которую войдут модели типоразмеров 2,5 дюйма и M.2: Максимальный объем представителя серии Crucial MX300 составит 2 ТБ

    09:306

    Смартфон HTC 10 оснащен поддержкой технологии Apple AirPlay : HTC 10 поступит в продажу в мае этого года

    09:282

    LG предлагает разработчикам создавать новых «друзей» для смартфона LG G5 : Этой теме будет посвящена грядущая конференция для разработчиков, которая пройдет 15 апреля в Сан-Франциско

    09:155

    Oukitel A8: беспроводной кулон с функциями гарнитуры для смартфонов под управлением Android и iOS: Oukitel A8 получил микрофон, громкоговоритель и возможность дистанционного спуска затвора

    08:393

    Очередь на шлем Oculus Rift растянулась на несколько месяцев: Если забронировать Oculus Rift в данный момент, то шлем можно будет получить не раньше августа

    08:3311

    Линейка планшетов Acer Iconia Tab 10 пополнилась новой моделью: Acer Iconia Tab 10 переведен на платформу MediaTek MT8163A

    08:30

    Смартфон Doogee T3 со вторым дисплеем, расположенным на верхней грани, поступит в продажу до конца месяца: Анонсировать Doogee T3 должны 18 апреля

    08:174

    Новая камера Impossible Project I-1 работает с оригинальными кассетами Polaroid 600: Камера получила современный дизайн и цифровое управление, а также возможность связи по каналу Bluetooth со смартфоном

    07:5712

    Google тестирует приложение Voice Access, позволяющее полностью управлять смартфоном с Android при помощи голоса: После установки приложения возле каждого активного элемента меню появится номер, для голосового выбора достаточно сказать «tap» и назвать номер

    07:419

    Новая электронная книга Amazon Kindle Oasis сможет похвастаться совершенно новым дизайном и рекордной автономностью: Электронная книга Amazon Kindle Oasis будет поставляться с необычным чехлом

    07:008

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