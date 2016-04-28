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    28 апреля 2016

    Дальномерная цифровая камера Leica M-D (Typ 262) не имеет дисплея и стоит 5995 долларов: В камере Leica M-D (Typ 262) установлен полнокадровый датчик типа CMOS разрешением 24 Мп

    21:5427

    Робот-водолаз OceanOne, созданный в Стэндфордском университете, опробован на практике: OceanOne принимает участие в экспедиции к затонувшему судну La Lune

    21:0911

    Samsung и Legrand создали первый выключатель света с поддержкой протокола Thread, построенный на платформе Samsung Artik : Платформа Samsung Artik ускоряет разработку устройств интернета вещей

    20:405

    С космодрома «Восточный» успешно произведён первый пуск: Космодром «Восточный» можно поздравить с почином

    19:5093

    Стоимость нового металлического хромбука HP Chromebook 13 лежит в пределах $500-$1030 : HP представила хромбук Chromebook 13

    19:2512

    Apple продолжает безоговорочно лидировать на рынке умных часов, но поставки упали более чем в два раза: Strategy Analytics оценили рынок умных часов

    18:2013

    Домашняя камера наблюдения Furbo позволит вам покормить питомца даже находясь за тысячи километров от дома: Камера Furbo предназначена для владельцев собак

    18:091

    SpaceX заполучила свой первый военный контракт на запуск спутника ВВС США: SpaceX запустит спутник ВВС США в 2018 году

    17:389

    Новые процессоры Intel Core i7-6785R, i5-6685R и i5-6585R наделены производительным GPU, но пока точно неизвестно, каким именно: Intel представила процессоры Core i7-6785R, i5-6685R и i5-6585R

    17:249

    Triby — небольшое портативное устройство с поддержкой Alexa Voice Service, напоминающее старые радиоприёмники: Умная акустическая система Triby стоит $170

    17:00

    Док-станция Satechi Aluminum Mini Docking Station располагает четырьмя портами USB 3.0: Док-станция Satechi Aluminum Mini Docking Station стоит $150

    16:226

    Выручка Texas Instruments снизилась на 5%, а чистая прибыль выросла на 2%: Texas Instruments отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    16:01

    Samsung Otto — потенциальный конкурент устройству Amazon Echo, способный предложить немного больше: Помощник Samsung Otto умеет танцевать

    15:494

    Смартфоны Moto G нового поколения представят 17 мая в Индии: Lenovo покажет новинки Moto 17 мая в Дели

    15:30

    LG Electronics зафиксировала ощутимый рост выручки по итогам прошедшего квартала: LG Electronics отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    15:194

    Завершившийся финансовый год для Sony оказался в целом удачным, хотя мобильное подразделение всё ещё убыточно: Sony отчиталась за 2015 финансовый год

    14:558

    Из ассортимента магазина Google Store исчез планшет Nexus 9, что может говорить о грядущем анонсе преемника: Google может готовить новый планшет Nexus

    14:102

    Чистая прибыль Facebook за год выросла почти втрое : Facebook отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    13:506

    В базе данных Geekbench появился смартфон Nexus 6P, основанный на SoC Snapdragon 820: Google может выпустить обновлённый смартфон Nexus 6P с новой SoC

    13:254

    Samsung показала ещё несколько концептуальных разработок лаборатории C-Lab: Samsung показала разработки Licon, Ahead, AMe, ItsyWatch и Entrim 4D+

    12:3112

    В отчете Logitech за 2016 финансовый год зафиксирован наибольший за последние пять лет рост розничных продаж: Доход Logitech за год составил 2,02 млрд долларов

    11:002

    В твердотельных накопителях SanDisk Z410 используется одновременно флэш-память SLC и TLC NAND: Твердотельные накопители SanDisk Z410 выпускаются объемом 120, 240 и 480 ГБ

    10:3017

    По подсчетам IDC, за минувший квартал было отгружено 334,9 млн смартфонов: Лидером на рынке смартфонов остается Samsung

    10:0038

    Samsung работает над конкурентом Oculus Rift и HTC Vive: Компания работает над тем, чтобы отказаться от проводов и реализовать отслеживание движений рук пользователей

    09:5533

    Бюджетный смартфон Meizu m3 собрал 4,5 млн предзаказов за сутки: Как показывает статистика, устройство вызвало живой интерес у потенциальной аудитории

    09:423

    Эван Блэсс утверждает, что линейку Google Nexus пополнят смартфоны HTC S1 и M1: Другие источники сообщают, что смартфоны получили кодовые названия Sailfish и Marlin

    09:32

    Компания Samsung отчиталась за первый квартал 2016 года: доход вырос на 6%, операционная прибыль — на 12%: Хорошие показатели квартала обусловлены, в том числе, успехом смартфонов Galaxy S7 и S7 edge

    09:3059

    Смартфоны Blu Dash X2 и Dash M2 получили металлические корпуса при цене ниже $90: Blu Dash X2 и Dash M2 управляются ОС Android 6.0

    09:094

    Производительность однокристальной системы MediaTek Helio X30 в тесте Antutu оценивается в 160 000 баллов : Однокристальная система MediaTek Helio X30 рассчитана на выпуск по 10-нанометровой технологии

    09:0011

    По слухам, версия смартфона Xiaomi Mi Max с SoC Snapdragon 650 и аккумулятором емкостью 4500 мА•ч оценена в $200: Смартфон должен получить аккумулятор емкостью 4500 мА•ч, но устройство не будет поддерживать технологию быстрой зарядки

    08:503

    Сервис Apple Music продолжает набирать популярность: При сохранении текущих темпов за первый год жизни сервис должен привлечь около 15 млн платных подписчиков

    08:402

    Компания SanDisk отчиталась за первый квартал 2016 года: Первые три месяца 2016 года принесли SanDisk доход в размере 1,37 млрд долларов

    08:301

    Смартфон Vernee Apollo Lite получил дисплей Sharp IGZO: Устройство получило выполненный по заказу тонкий и легкий дисплей Sharp IGZO

    08:223

    Самый защищенный смартфон Surface Phone и Windows 10 Redstone 2 ожидаются в апреле 2017. Redstone 3 в разработке: Сроки выхода Redstone 3 не сообщаются, однако оно тоже будет направлено на внедрение инноваций в мобильном сегменте

    08:1112

    По данным IC Insights, рост показателей TSMC в прошлом году обеспечила Apple : TSMC является безоговорочным лидером среди производителей полупроводниковой продукции

    08:00

    Intel поддерживает отказ от стандартного аудиоразъема в пользу порта USB-C: Intel также предлагает отказаться от разъёма mini-jack

    07:4028

    Производительность бюджетной SoC HiSilicon Kirin 650 примерно сопоставима с MediaTek Helio X10: SoC HiSilicon Kirin 650 набирает в AnTuTu 53 000 баллов

    07:151

    SpaceX заявила о намерении отправить космический корабль на Марс уже через два года: Космический корабль SpaceX Red Dragon отправится к Марсу уже в 2018 году

    07:0070

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