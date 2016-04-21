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    21 апреля 2016

    NexBox A5: первый медиацентр на базе SoC AMLogic S905X с повышенной степенью интеграции: Несмотря на поддержку новомодных форматов, NexBox A5 относится к начальному уровню

    22:366

    Игровой ПК GPD Win с экраном 5,5 дюймов и настольной ОС Windows 10 получил обновление еще до выхода: Система GPD Win использует планшетную платформу, настольную ОС в формате смартфона

    21:339

    Глава Xiaomi подтвердил слухи о том, что компания работает над собственным платёжным сервисом: Xiaomi Pay будет запущен уже в ближайшее время

    21:052

    Acer Liquid Extend — док-станция в виде ноутбука, предназначенная для подключения смартфона с функцией Continuum: Док-стация Acer Liquid Extend и смартфон Liquid Jade Primo могут заменить ноутбук

    20:533

    Толщина корпуса ноутбука Acer Aspire S 13 равна 14,4 мм: Ноутбук Acer Aspire S 13 проработает от одного заряда до 13 часов

    20:398

    Хромбук Acer Chromebook 14 for Work первым на рынке получил стекло Vibrant Gorilla Glass: Хромбук Acer Chromebook 14 for Work оснащается процессорами Intel Core Skylake

    20:213

    Один из смартфонов Asus линейки ZenFone 3 получит SoC Snapdragon 625 и 3 ГБ ОЗУ: Смартфон Asus среднего сегмента получит много ОЗУ

    19:554

    Летом Dropbox прекратит поддержку Windows XP: Dropbox сообщает о прекращении поддержки ОС Windows XP в ближайшие месяцы

    19:3348

    Защищённый смартфон Dewalt MD501 располагает ёмким аккумулятором и поддерживает беспроводную зарядку: Защищённый смартфон Dewalt MD501 стоит $545

    15:4910

    Российских провайдеров будут штрафовать за пропаганду обхода блокировок: Предусмотрено наказание, когда на заглушке, которая указывает, что сайт заблокирован, оператор связи размещает информацию, как эту блокировку обойти

    15:1931

    В Сан-Франциско все новые жилые и коммерческие здания должны будут оснащаться солнечными панелями: Сан-Франциско станет одним из самых "зелёных" городов США

    14:5755

    Мобильная акустическая система Bang & Olufsen BeoPlay A1 стоит 249 евро: Мобильная акустическая система Bang & Olufsen BeoPlay A1 предложена в серебристом и зеленом цветах

    14:4813

    Мобильным приложением Google Chrome пользуются более 1 млрд человек: Каждый месяц пользователи Google Chrome открывают 771 млрд страниц

    14:3013

    Представлен смартфон Zuk Z2 Pro с SoC Snapdragon 820, множеством датчиков и 6 ГБ ОЗУ: Смартфон Zuk Z2 Pro стоит $415

    14:2715

    Начались продажи роутеров D-Link AC1900 EXO Wi-Fi Router (DIR-879): Роутер D-Link AC1900 EXO Wi-Fi Router (DIR-879) стоит $150

    14:1410

    В браузере Opera появился встроенный клиент VPN: Встроенный в Opera клиент VPN является бесплатным

    13:3520

    Nikon откладывает начало поставок новых компактных камер: Перенос сроков отчасти связан с землетрясением

    13:11

    Видеокарта Zotac GT 710 1GB PCIE x 1 основана на GPU GM208: Видеокарта Zotac GT 710 1GB PCIE x 1 устанавливается в слот PCIe x1

    12:508

    Опубликован отчет Qualcomm за второй квартал 2016 финансового года: Доход Qualcomm за второй квартал 2016 финансового года составил 5,6 млрд долларов

    12:28

    AOL приобретает компанию RYOT для того, чтобы принести виртуальную реальность в журналистику: Издание The Huffington Post опробует технологии виртуальной реальности в журналистике

    12:131

    MediaTek выпускает новый набор для разработки устройств IoT на платформе LinkIt: Основой HDK служит однокристальная система MediaTek MT7687F с поддержкой Wi-Fi

    11:422

    В выдвижной ящик Acnodes KDM7173 типоразмера 1U встроен 17-дюймовый монитор и клавиатура: Разрешение монитора Acnodes KDM7173 — 1920 х 1080 пикселей

    11:228

    Секретные переговоры между Apple, BMW и Daimler прекращены: BMW и Daimler не прельщает участь Foxconn

    10:4677

    Источники прогнозируют всплеск продаж AMD во второй половине 2016: Источники добавляют, что AMD сегодня принадлежит менее 10% рынка процессоров для ноутбуков

    10:2320

    Использование отечественной микроэлектроники на начальной стадии повысит цену терминала ЭРА-ГЛОНАСС в три раза: Правительство готовит систему мер поддержки отечественных производителей электронно-компонентной базы

    10:0863

    Фоторукоятка Pictar для смартфона Apple iPhone общается с ним по необычному каналу: Функциональность органов управления Pictar обеспечивается фирменным приложением

    09:4823

    Кожух системы охлаждения 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1080 и 1070 состоит из нескольких частей: Nvidia готовит три модели серии GeForce на трех вариантах GPU GP104

    09:1512

    Комплект виртуальной реальности Pico Neo состоит из шлема с экранами AMOLED и четырехъядерного геймпада: Комплект виртуальной реальности Pico Neo получил SoC Qualcomm Snapdragon 820

    09:097

    Российские власти хотят знать, что происходит внутри шифрованного интернет-трафика: Google заявляет, что в мире шифруется 75% трафика, а в России — 81%

    08:5328

    Смартфон UMi Touch X получил аккумулятор емкостью 4000 мА•ч при цене $120: UMi Touch X получил корпус из алюминиевого сплава толщиной всего 8,5 мм, в котором нашлось место для аккумулятора емкостью 4000 мА•ч

    08:278

    Телевизор LeEco Super 4 X50 Pro оснащен SoC Snapdragon 810 и 3 ГБ оперативной памяти: Super TV 4 X50 с 3 оперативной и 16 ГБ флэш-памяти доступен по цене $387

    08:1015

    Новая дорожная карта AMD позволяет сделать определённые предположения, но почти не несёт новой информации: Возможно, в нынешнем году AMD обойдётся без переименования старых видеокарт

    08:102

    Видеокарту GeForce GTX 1060, основанную на GPU GP106, стоит ожидать к концу лета либо началу осени: Видеокарта GeForce GTX 1060 будет выпущена в августе или сентябре

    07:504

    По слухам, шестидюймовый смартфон Sony Xperia M Ultra получит сдвоенную камеру разрешением 23 Мп: На тыльной стороне смартфона будет располагаться сдвоенная камера разрешением 23 Мп с максимальной диафрагмой F/2,2 и системой оптической стабилизации

    07:46

    Onda oBook 11 Pro — клон ноутбука Microsoft Surface Book с меньшими габаритами и иной платформой: Ноутбук Onda oBook 11 Pro копирует Microsoft Surface Book

    07:157

    Корпус-стол Lian Li DK-04 позволяет менять высоту столешницы нажатием двух кнопок: Корпус-стол Lian Li DK-04 стоит $1500

    07:0016

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