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    10 апреля 2016

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    23:2010

    Астрономы нашли огромную сверхмассивную чёрную дыру там, где её не должно быть: Гигантская сверхмассивная чёрная дыра обнаружена в некрупной галактике

    22:3621

    Глава BlackBerry рассказал, что компания в нынешнем году выпустит два среднебюджетных смартфона с ОС Android: BlackBerry выпустить как минимум ещё два смартфона

    21:542

    Уже в конце месяца LG начнёт выпуск бюджетных смартфонов в Индии: LG арендует завод для производства смартфонов в Индии

    21:413

    Графический процессор Nvidia GP104 запечатлён на фото: GPU Nvidia GP104 будет достаточно крупным

    18:519

    Фото неизвестного смартфона Moto демонстрирует наличие физической клавиши под дисплеем : Новый смартфон Moto получит дактилоскоп

    18:226

    Nvidia показала прототип экрана для гарнитур виртуальной реальности с кадровой частотой 1700 Гц : Nvidia показала экран с рекордной кадровой частотой

    18:1013

    Gartner меняет прогноз расходов на информационные технологии в 2016 году: вместо роста ожидается спад: Неопределенность в будущем экономики заставляет компании сокращать расходы, в том числе и на IT

    12:15

    Представлены камеры среднего формата Hasselblad H6D-100c и H6D-50c разрешением 100 и 50 Мп соответственно: Выпуском камер среднего формата H6D компания Hasselblad отметила свое 75-летие

    11:3729

    Смартфон LeEco Le 2 прошел сертификацию TENAA: Разрешение основной камеры составляет 16 Мп, в описании также говорится о пятикратном оптическом зуме

    09:37

    Портативный аккумулятор Elephone Anycharger поддерживает технологию Qualcomm Quick Charge 2.0: На сегодняшний момент поддержка технологии быстрой зарядки является относительной редкостью среди портативных аккумуляторов

    09:21

    Источник утверждает, что SoC Kirin 960 не удивит производительностью: Cамые большие изменения в SoC Kirin 960 касаются не производительности, а сетевых возможностей

    09:055

    Samsung Display активно работает над гибкими панелями AMOLED для самых разных устройств: Samsung Display будет создавать гибкие панели AMOLED, которые можно будет использовать в мобильных устройствах, ноутбуках, мониторах и телевизорах

    08:5355

    Ноутбук NexDock, для работы которого требуется смартфон или мини-ПК, успешно профинансирован: До окончания кампании по сбору средств на выпуск NexDock остается неделя, однако разработчики уже перевыполнили план, получив 323 тыс. долларов

    08:338

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