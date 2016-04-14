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    14 апреля 2016

    Лаборатория Google ATAP лишилась руководителя : Регина Дуган покинула Google ради Facebook

    20:341

    Google.org выделила 20 млн долларов для некоммерческих организаций, которые пытаются помочь инвалидам: Google.org выдала грантов на сумме 20 млн долларов

    20:131

    Вице-президентом GoPro стал бывший дизайнер Apple: Костер проработал в Apple более 20 лет

    20:064

    Новый планшет Amazon получит SoC MediaTek MT8163 и 1,5 ГБ ОЗУ: Появились данные о планшете Amazon KFGIWI

    19:423

    Информацию об уязвимости в смартфонах Apple iPhone ФБР получило от хакеров: ФБР купила информацию, которая помогла взломать смартфон Apple

    19:3118

    Ожидается, что рынок панелей OLED для домашнего освещения начнет «взлетать» в 2019-2020 годах: ITRI готовит к вводу в эксплуатацию рулонное производство гибких осветительных панелей OLED

    19:258

    3D-карты Nvidia GTX 1080 и GTX 1070 получат по 8 ГБ памяти: Основой 3D-карт Nvidia GTX 1080 и GTX 1070 послужит GPU GP104, поддерживающий память GDDR5 и GDDR5X

    18:4716

    Yamaha WXA-50 и WXC-50: компактные сетевые интегрированный и предварительный усилители: Yamaha WXA-50 и WXC-50 поддерживают технологию потоковой передачи MusicCast

    18:261

    Системная плата Gigabyte GA-X99P-SLI оснащена разъёмом Thunderbolt 3 и может похвастаться оригинальной функциональностью : Системная плата Gigabyte GA-X99P-SLI получила 10 портов SATA

    18:222

    Миниатюрные флэш-накопители Team Group C157 и C162 в металлических корпусах оснащены интерфейсом USB 3.0: Производитель отмечает, что использование металла обеспечивает прочность

    17:523

    Мышь Benq Zowie FK1+ подойдёт как правшам, так и левшам : Мышь Benq Zowie FK1+ стоит $60

    17:522

    Беспроводной модуль LibreSync LS9 с поддержкой Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth LE и Google Cast for Audio предназначен для бытовой аудиотехники : Модуль LibreSync LS9 работает под управлением Linux

    17:30

    Asus раскрыла все подробности об игровой мышке ROG Spatha, но так и не назвала её цену: Мышь Asus Spatha получила датчик разрешением 8200 точек на дюйм

    17:253

    USB 3.0 Promoter Group представила спецификации USB Type-C Authentication specification: Устройства смогут проверять кабели USB-C на подлинность

    16:216

    Wistron будет выпускать стереоскопические панорамные камеры виртуальной реальности Lucid VR LucidCam: На выпуск камер LucidCam привлечено 2,1 млн долларов

    16:001

    Специалисты DisplayMate назвали дисплей нового планшета iPad Pro лучшим ЖК-экраном из протестированных : Планшет iPad Pro 9,7

    15:4130

    В Гарвардском университете создана недорогая технология, которая позволит регулировать прозрачность окон: Подобные разработки, в основе которых лежат электрохимические реакции, являются слишком дорогостоящими

    15:2718

    Надувной модуль Bigelow Aerospace B330 увеличит внутренний объём МКС на 30%: Bigelow Aerospace предлагает осваивать космос при помощи надувных модулей

    14:425

    Xiaomi предлагает покупателям самим выбрать имя для нового планшетофона компании : Новый большой смартфон Xiaomi может быть назван Big

    14:238

    У ATTO Technology готовы внешние адаптеры Thunderbolt 3 с портами 40GbE: Модель ThunderLink 3402 оснащена двумя сетевыми портами 40GbE (QSFP+), а ThunderLink 3401 — одним

    14:131

    Apple скупает здания в Саннивейле для проекта Project Titan и называет их именами персонажей древнегреческой мифологии: Apple называет здания именами древнегреческих богов

    13:5410

    Представлен полнокадровый объектив Zeiss Batis 2.8/18: Полнокадровый объектив Zeiss Batis 2.8/18 оснащен креплением Sony E

    13:286

    Модули памяти G.Skill Trident Z DDR4-4333 оказались совместимы с единственной моделью системной платы: Планки G.Skill Trident Z DDR4-4333 совместимы с последней новинкой ASRock

    12:478

    Скоро ли холодильник будет заказывать продукты без участия человека?: Сегодня, 14 апреля, в 18:00 выйдет первый выпуск программы «22 век»

    11:0045

    За квартал Seagate отгрузила 39 млн жестких дисков, заняв 40% рынка: Опубликованы предварительные результаты деятельности Seagate в третьем квартале 2016 финансового года

    10:1621

    ЦАП Auralic Altair за $1900 предлагает функции сетевого проигрывателя с поддержкой DXD и DSD: Auralic Altair поддерживает воспроизведение нескатых потоков аудио с высоким битрейтом и по беспроводной сети

    09:5512

    Мониторы LG серии MP68VQ поддерживают технологию AMD FreeSync: Во всех представителях серии используются ЖК-панели AH-IPS

    09:4512

    Беспроводные модули LibreSync LS5B и LS6B позволяют организовать потоковое вещание в нескольких помещениях : Оптовая цена LS5B — менее $10 за штуку, LS6B — менее $13

    09:40

    Шон Паркер присоединился к борьбе с раком: Паркер изначально потратил на новое направление 250 млн долларов

    09:309

    Gartner прогнозирует сокращение рынка полупроводниковой продукции второй год подряд : При этом снижение продаж в 2015 году составило 2,3%, напоминают в Gartner

    09:192

    Контроллер Renesas R9A02G011 соответствует спецификации USB Power Delivery 3.0: В спецификации USB Power Delivery 3.0 закреплена возможность подачи по USB мощности до 100 Вт

    09:171

    LeEco сравнивает смартфон LeEco Le2 с iPhone 6S Plus: 20 апреля состоится конференция, на которой должен состояться официальный анонс устройства

    09:0931

    Huawei рассчитывает отгрузить 140 млн смартфонов в этом году: Компания также заявила, что подразделение Consumer Business Group, в которое входят смартфоны, планшеты и сетевые устройства, должно в этом году реализовать продукции на сумму 30 млрд долларов.

    08:505

    Смартфон Zuk Z2 Pro с SoC Snapdragon 820 будет представлен 21 апреля: По слухам, цена устройства стартует с отметки около $280

    08:342

    MMD считает мониторы AOC I2281FWH и I2381FH стильными: AOC I2281FWH и I2381FH относятся к серии Style

    08:302

    Умные часы Pi отличаются традиционным дизайном и качественными материалами при цене $40: При такой цене часы получили корпус из титано-магниевого сплава и кожаный ремешок

    08:1726

    JOLED надеется начать серийную печать панелей OLED 4K размером 19,3 дюйма в 2018 году: В настоящее время JOLED серийно выпускает панели OLED для смартфонов

    08:006

    Mevo называют первой камерой с поддержкой Facebook Live: Камера Mevo оснащена датчиком изображения Sony с разрешением 12,4 Мп

    07:51

    Creo Mark 1 — смартфон молодой индийской компании, основной особенностью которого должно стать постоянно обновляющееся ПО: Смартфон Creo Mark 1 стоит $300

    07:2010

    Logitech покупает компанию Jaybird за 50 млн долларов, хотя сумма сделки может быть увеличена: Jaybird переходит под крыло Logitech

    07:00

    LG G5 SE оказался упрощенной версией модели G5: LG G5 SE построен на SoC Qualcomm Snapdragon 652 и имеет 3 ГБ оперативной памяти

    00:3010

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