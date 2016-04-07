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    7 апреля 2016

    Появились данные о производительности APU AMD Bristol Ridge: APU AMD Bristol Ridge рассчитан на выпуск по 28-нанометровой технологии и установку в гнездо AM4

    20:3516

    Датчик изображения OmniVision OV9755 с пикселями размером 3,75 мкм имеет высокую светочувствительность и низкое энергопотребление: Серийный выпуск датчиков изображения OmniVision OV9755 уже начался

    19:375

    EMC продает подразделение Documentum, готовясь к сделке с Dell: Компания Dell тоже продает часть активов, связанных с программным обеспечением

    18:50

    LG Display построит во Вьетнаме производство дисплеев OLED: Сейчас LG Display располагает мощностями, выпускающими дисплеи, в Корее, Китае и Польше

    18:255

    В гарнитуре Plantronics Voyager 5200 применена фирменная технология шумоподавления WindSmart : Гарнитура Plantronics Voyager 5200 оснащена интерфейсом Bluetooth

    18:10

    Процессорный охладитель Scythe Kabuto 3 будет отличаться от обоих предшественников: Кулер Scythe Kabuto 3 располагает пятью тепловыми трубками

    16:432

    Покупка компании Yogitech позволит Intel упрочить свое положение в сегменте интернета вещей: Сколько Intel заплатила за Yogitech — неизвестно

    16:302

    Беспилотные гоночные автомобили для Roborace Championship будут основаны на суперкомпьютерах Nvidia Drive PX 2: Автомобили Roborace получат сердца Nvidia Drive PX 2

    16:274

    ФБР рассказало некоторым сенаторам США, как именно была взломана защита смартфона Apple: ФБР поделилась способом взлома iPhone, но лишь с несколькими людьми в США

    16:1364

    За прошлый год ZTE продала 56 млн смартфонов, а поставки в Европу увеличились на 400%: ZTE выручила 15,45 млрд долларов в прошлом году

    15:51

    Аналитики попытались подсчитать, сколько продано умных акустических систем Amazon Echo: Модель Amazon Echo стоит $180

    15:453

    Nvidia подала в суд на Qualcomm : Qualcomm ответит в суде на обвинения Nvidia

    14:496

    Действия Google могут пошатнуть доминирующее положение Intel на рынке серверов: Серверы — один из основных рынков сбыта процессоров Intel

    14:2218

    Устройство Ryobi Garage Door Opener откроет ворота гаража, поможет при парковке и развеселит музыкой: Ryobi Garage Door Opener стоит $250

    14:225

    Nokia сократит штат более чем на 10%: Nokia уволит 1300 человек

    14:0010

    Смартфон LG G5 удивил специалистов iFixit своей ремонтопригодностью : LG G5 заработал у iFixit восемь баллов

    13:526

    Представлен осветительный аксессуар Eizo RadiLight для медицинских мониторов Eizo RadiForce: Аксессуар RadiLight, который крепится на заднюю стенку монитора, освещает поверхность, которая находится за ним

    13:408

    Китайской компании Apex Technology приписывают намерение купить компанию Lexmark: Сумма сделки пока неизвестна

    13:351

    Манипулятор Apple Magic Mouse также может получить технологию Force Touch: Фирменную мышь Apple наделят технологией Force Touch

    13:349

    QD Vision и Hisense рассчитывают повысить энергетическую эффективность телевизоров и мониторов, используя технологию квантовых точек: Hisense является четвертым по величине производителем телевизоров в мире

    13:052

    Опубликованные Samsung Electronics предварительные итоги первого квартала 2016 года превысили ожидания: Южнокорейский производитель пожинает плоды популярности смартфонов Galaxy S7 и S7 Edge

    12:0525

    Представлены беспроводные наушники Plantronics BackBeat GO 3: По словам производителя, беспроводные наушники Plantronics BackBeat GO 3 обеспечивают высокое качество звука

    10:535

    Vernee Apollo Lite позиционируется как самый доступный смартфон с Helio X20: Ранее производитель пообещал предлагать пользователям современные и достойно оснащенные мобильные устройства по очень привлекательным ценам

    10:513

    Производитель называет HTC 10 лучшим смартфоном для съемки фото и видео: HTC должна понимать, что если обещания компании не будут соответствовать действительности, то ей это обязательно припомнят

    10:3114

    Франция предлагает Tesla Motors переоборудовать старую АЭС под завод по производству электромобилей: После предварительного обcуждения идеи с Маском они запланировали разговор с советом директоров компании

    10:1016

    Смартфон Surface Phone может выйти в трех версиях, но лишь в 2017 году: Что касается трех версий, то они будут предназначены для простых пользователей, бизнесменов и энтузиастов соответственно

    09:3014

    Компания Thales хочет оснастить кресла в эконом-классе сенсорными дисплеями диагональю 21,3 дюйма: У компании есть не только сгенерированные на компьютере изображения, но и рабочие прототипы

    09:158

    Портативный аккумулятор Thino заряжает мобильные устройство втрое быстрее конкурентов: Устройство выполнено в форме стильного алюминиевого брелока, который можно повесить на связку ключей

    09:045

    Опубликованы характеристики умных часов Zeblaze Miniwear: Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали, в качестве материала ремешка выбрана натуральная кожа

    08:48

    Компания Lytro покидает сегмент компактных камер, чтобы сконцентрироваться на устройствах виртуальной реальности: Lytro больше не будет выпускать компактные камеры

    07:456

    Гибридное устройство Huawei TalkBand B3 стало громче и автономнее: Huawei представила гарнитуру и браслет TalkBand B3

    07:20

    Razer представила алюминиевые внутриканальные наушники и гарнитуру Hammerhead Pro V2: Razer Hammerhead V2 получила громкоговорители увеличенного диаметра

    07:041

    Данные Kantar говорят о том, что доля Android продолжает расти на всех рынках, а вот iOS сдаёт позиции даже в США: Доля iOS падает почти на всех основных рынках мира

    07:0033

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