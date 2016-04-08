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    8 апреля 2016

    У Sharp готова гибкая панель AMOLED: В панели используется фирменная технология IGZO

    18:3547

    В этом году Tamron планирует выпустить две модели объективов с переменным фокусным расстоянием: Один из зумов будет широкоугольным, а второй обозначен как телеобъектив

    17:582

    Корпус Lian Li PC-J60 рассчитан на платы типоразмера ATX: Корпус Lian Li PC-J60 изготовлен из алюминия

    17:404

    Гибридный ноутбук Aspire Switch Alpha 12 S оснастят процессором Intel Core и камерой RealSense R200: Гибридный ноутбук Aspire Switch Alpha 12 S отличается от своего собрата

    16:207

    Директор ФБР заверил, что бюро не имеет инструментов для взлома современных смартфонов Apple: ФБР якобы способно взломать только старые смартфоны Apple

    16:0131

    Характеристики смартфона HTC 10 рассекречены в GFXBench: HTC 10 получил не 3, а 4 ГБ оперативной памяти

    15:506

    Samsung будет продвигать платёжный сервис Samsung Pay во время Олимпийских игр в Бразилии: Samsung хочет внедрить сервис Samsung Pay в виртуальные магазины

    15:4810

    Немецким почтальонам помогут роботы: Рост количества оправлений, пересылаемых по почте, связан с популярностью онлайновой торговли

    14:4912

    Представлена серия коммутаторов TrendNet High-Power PoE+ AV: Цена TPE-1016L равна $485, TPE-1026L — $615, TPE-3016L — $565, TPE-3026L — $740

    14:246

    Акционерами компании Kyulux стали Samsung, LG Display, Japan Display и JOLED: Kyulux получила патенты университета Кюсю в области TADF

    14:017

    Опубликованы изображения и основные характеристики смартфона Huawei P9 Lite: Huawei P9 Lite построен на SoC Kirin 650

    13:406

    SmartMetric первой встроила дактилоскопический датчик в стандартную пластиковую карту: Биометрическая защита обеспечивает возможность использования карты только ее владельцем

    13:189

    Индустрия 3D-принтеров выросла за год на 26%: Совокупный среднегодовой темп роста за последние три года составил 33,8%

    13:161

    Пользовательская база Facebook растет, но люди размещают меньше публикаций: Это объясняет то, почему ваша лента в последнее время включает огромное количество продублированных вашими друзьями сообщений

    12:1614

    Volvo планирует провести самое крупное тестирование беспилотных автомобилей в Китае: В ходе эксперимента на улицы различных китайских городов выедут 100 самоуправляемых автомобилей компании

    12:0315

    Xiaomi отпраздновала шестой день рождения, установив новый рекорд: Xiaomi установила новый рекорд, продав более 100 тыс. устройств и заработав в ходе распродажи около 295 млн. долларов

    11:5119

    Проекторы NEC Display VE303 и VE303X предназначены для небольших помещений с плохим затемнением : Цена VE303 — $339, VE303X — $419

    11:291

    SSD Longsys P800 с интерфейсом PCIe по цене не отличаются от SSD с интерфейсом SATA: В серию SSD Longsys P800 вошли модели объемом 120 и 240 ГБ

    10:592

    Xilinx и IBM сделали в облаке SuperVessel OpenPOWER Development Cloud доступным ускорение средствами FPGA: SuperVessel включает среду Xilinx SDAccel Development Environment для использования ускорения силами FPGA в программах на C, C++ и OpenCL

    10:44

    Графическая рабочая станция BOXX FLEXX G2 рассчитана на стоечный монтаж: В конфигурацию FLEXX G2 входят модули на процессорах Intel Xeon и GPU Nvidia Tesla

    10:144

    Доступный смартфон Oukitel C3 получит ОС Android 6.0 и «призматическую» заднюю панель: Oukitel C3 обогатит бюджетный спектр смартфонов компании

    09:552

    Начались пилотируемые полеты мультикоптера Volocopter VC200: Продажи новинки должны начаться в 2018 году

    09:5032

    Глава Meizu опубликовал первую официальную фотографию смартфона Meizu Pro 6 в черном цвете: Глава Meizu добавил, что на фотографии смартфон кажется толще, чем он есть на самом деле

    09:414

    Мониторы BenQ PV3200PT и PV270 подходят для людей, профессионально работающих с видео: В обоих мониторах используются ЖК-панели IPS

    09:302

    Смартфон Huawei Honor 5C с SoC Kirin 650 будет представлен 13 апреля: В Сеть уже утекли первые фотографии Huawei Honor 5C

    09:25

    Камера Samsung Gear 360 оценена в $350: Поступление в продажу Samsung Gear 360 ожидается в самое ближайшее время

    09:082

    BenQ EW2775ZH — тонкий монитор с узкими рамками экрана, построенный на панели AMVA+: BenQ EW2775ZH поддерживает фирменные технологии Brightness Intelligence и Low Blue Light Plus

    08:3010

    Airbus и Siemens будут работать над гибридными двигательными системами для самолётов: Airbus и Siemens создадут гибридный самолёт к 2030 году

    08:306

    GoPro Omni — официальное название устройства, ранее фигурировавшего под именем Six-Camera Spherical Array: Устройство GoPro Omni вмещает шесть камер Hero4

    08:102

    Предварительные итоги первого квартала 2016 года компании HTC выглядят весьма удручающе: Очередной квартал для HTC завершится очень плохо

    07:5022

    Более десятка беспилотных грузовиков со всей Европы съехались в Роттердаме: В рамках European Truck Platooning Challenge беспилотные грузовики приехали в Нидерланды

    07:2012

    Видеокарта AMD Radeon Pro Duo появится в продаже 26 апреля, а новые флагманские ускорители Radeon R9 490X и R9 490 станут доступны в июне: Купить видеокарты AMD Polaris можно будет в июне

    07:008

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