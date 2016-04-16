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    16 апреля 2016

    Apple снова снижает объёмы заказов на производство смартфонов iPhone из-за ослабленного спроса: Смартфоны Apple продаются всё хуже

    15:0287

    В комплекте с видеокартой AMD Radeon Pro Duo поставляется неожиданный сувенир : AMD кладёт в коробку с видеокартой Radeon Pro Duo лишний GPU Fiji

    13:4920

    Toshiba и Fujitsu продолжают переговоры касательно объединения производства ПК, но VAIO уже вышла из игры: Toshiba и Fujitsu всё ещё могут объединить бизнес по производству ПК

    13:201

    AMD не отказалась от идеи выпуска мини-ПК Project Quantum, а лишь отложила до появления процессоров Zen и GPU Polaris: Новая версия мини-ПК AMD Project Quantum будет основана на CPU Zen

    12:584

    Разработчики смогут платить за то, чтобы их приложения для App Store показывались выше в результатах поиска: Команда из 100 человек работает над важным нововведением в системе поиска контента App Store

    10:4820

    Приложение Microsoft Outlook обзавелось поддержкой умных часов с Android Wear: Спустя примерно восемь месяцев после того, как оно появилось на Apple Watch

    10:13

    Шестидюймовый смартфон Yu Yureka Note получил аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: Рекомендованная цена смартфона составляет около $225

    10:016

    Самый большой смартфон Xiaomi будет называться Xiaomi Max: До этого момента самым большим смартфоном компании был Xiaomi Mi Note

    09:464

    В семейства ЦП Intel Pentium, Celeron и Atom войдут представители архитектуры Goldmont: Архитектура Intel Goldmont появится в составе готовых изделий во втором полугодии

    09:38

    Intel продемонстрировала превосходство SSD Optane над традиционными твердотельными накопителями: SSD Optane справился с копированием файла размером 25 Гб всего за 15 секунд

    09:1560

    Смартфон Samsung SM-C5000 засветился на сайте приложения Geekbench: Устройство построено на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 617

    08:301

    Во второй половине года Apple представит новые ноутбуки MacBook с очень тонкими корпусами: Новые ноутбуки Apple MacBook будут очень тонкими

    08:3053

    В магазине App Store исчезнет возможность переводить деньги на специальный детский счёт: Apple удаляет функцию детских пособий в App Store

    07:503

    Приложение для работы часов Samsung Gear S2 с iOS уже существует в бета-версии: Умные часы Samsung Gear S2 скоро получат поддержку iOS

    07:3026

    Рынок «медицинской» носимой электроники за следующие пять лет вырастет в 40 раз: Аналитики Tractica оценили рынок носимой электроники

    07:004

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