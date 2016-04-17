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    17 апреля 2016

    Panasonic обновила защищенный планшетный компьютер Toughbook CF-D1: Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 получил дисплей IPS и процессор Intel Core шестого поколения

    21:3510

    В мае будет продемонстрирована первая в мире панель AMOLED, в которой используется технология CN-VOLET: Местом демонстрации выбрано мероприятие SID DisplayWeek 2016

    21:008

    Breakthrough Starshot — невероятный проект по отправке крошечных космических аппаратов к Альфа Центавра: Проект Breakthrough Starshot может доставить человеческие устройства к другим звёздам

    20:4536

    Землетрясение вывело из строя две из четырех фабрик Sony, выпускающих датчики изображения: Sony является крупнейшим поставщиком датчиков изображения типа CMOS, занимая около 40% рынка

    20:2711

    Характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 6 перечислены на скриншоте CPU-Z: Samsung Galaxy Note 6 построен на SoC Exynos 8890 и наделен 6 ГБ ОЗУ

    20:1515

    За год Apple удалось извлечь из бывших в употреблении устройств iPhone и iPad золота на сумму 40 млн долларов: В последнее время Apple уделяет все больше внимания вопросам утилизации «электронных отходов»

    20:079

    Эксперт из Gartner будет заниматься в Porsche новыми технологиями : Компания Porsche, принадлежащая группе Volkswagen, сейчас разрабатывает новый план развития бизнеса

    19:31

    У Gigabyte тоже готов вариант 3D-карты GeForce GTX 950, не требующей дополнительного питания: Gigabyte GV-N950D5-2GD сохранила заводской разгон

    19:30

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    19:03

    Китайский робот Jia Jia внешне очень похож на живую женщину: Пока серийное производство таких роботов не планируется

    16:0726

    В Колумбийском университете разрабатывают эластичные объективы для гибких камер: Гибкой камерой можно будет «обернуть» объект, например, автомобиль, обеспечивая круговой обзор

    15:212

    Анонсирована анаморфотная насадка SLR Magic Anamorphot 1,33x – 40: Анаморфотная насадка SLR Magic Anamorphot 1,33x – 40 адресована энтузиастам киносъемки

    14:1511

    Oracle и Google не смогли уладить спор, касающйся Android: В исходном иске Oracle оценивала ущерб, нанесенный нарушением авторских прав, в 1 млрд долларов

    13:2927

    Модульный корпус Thermaltake Core WP200 вмещает два ПК и сорок вентиляторов: Конструкция Thermaltake Core WP200 собирается из корпусов W200 и P200

    13:2115

    TSMC столкнулась с ощутимым падением прибыли: За год чистая прибыль TSMC уменьшилась на 18%

    13:08

    Смартфоны iPhone и часы Apple Watch, по оценке Apple, должны работать до трех лет: Apple уточняет, что обратный отсчет начинается с первого пользователя

    12:0346

    Владельцы смартфона LG G5 получили фирменные панорамные обои: В первую дюжину панорамных обоев включены работы профессиональных фотографов, которые запечатлели красивые природные пейзажи и известные города

    10:1413

    Появилось первое изображение лицевой панели планшетофона Xiaomi Max, который могут представить уже в мае: Дактилоскопический датчик может располагаться на задней панели или являться ультразвуковым, расположенным под экраном

    09:555

    Vernee Apollo называют первым смартфоном с двухмиллиметровой задней крышкой из титанового сплава: Это частично объясняет цену в 400 долларов

    09:343

    В США появился законопроект, который обязует компании самим взламывать свои системы шифрования: В США системы шифрования могут стать бесполезными

    09:0020

    Audi выпустит на дороги автомобиль с задними фонарями OLED уже в нынешнем году: Автомобиль Audi TT RS нового поколения получит оптику OLED

    08:0031

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