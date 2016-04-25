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    25 апреля 2016

    Первые результаты тестов видеокарты Radeon Pro Duo показывают впечатляющую игровую производительность при разрешении 4K: Появились первые тесты видеокарты Radeon Pro Duo

    23:1221

    Alps Electric встраивает в мышку датчики сердечного ритма и уровня гемоглобина: Alps Electric планирует начать выпуск датчика ЧСС и уровня гемоглобина в следующем году

    19:2120

    Raspberry Pi получил новую камеру с 8-мегапиксельным датчиком Sony IMX219: Raspberry Pi теперь можно оснастить современной камерой

    18:362

    «Более миллиона приложений Google Play» вскоре будут доступны на хромбуках: Похоже, на конференции Google I/O 2016, которая пройдет в мае, нас ждет соответствующий анонс

    18:317

    Благодаря полуторакратному росту поставок, Samsung Display заняла первое место среди производителей экранов для смартфонов: Треть всех выпущенных в прошлом квартале дисплеев для смартфонов представляли собой панели AMOLED

    18:2127

    ZTE Blade L5 Plus — дешёвый смартфон с 1 ГБ ОЗУ и бюджетной платформой: Смартфон ZTE Blade L5 Plus стоит $85

    15:463

    Ноутбуки с Remix OS и платформами Allwinner могут появиться на рынке по цене от $80: Remix OS сделает возможным появление ноутбуков с ценой менее $100

    15:293

    Google создаст инкубатор Area 120, в котором сотрудники смогут всё рабочее время уделять собственным проектам: Google создаёт инкубатор Area 120 для сохранения сотрудников с потенциалом

    13:3428

    Mosquito Killer — рекламный щит, предназначенный для убийства москитов: Рекламный щит Mosquito Killer привлекает комаров на расстоянии 4 км

    12:4710

    Представлен смартфон Meizu m3. Старшая модификация оснащена 3 ГБ оперативной памяти и стоит $125: Смартфон Meizu m3 наделили SoC MediaTek MT6750

    12:2625

    Из клавиатур Logitech с подсветкой сделали видеостену: Видеостена состоит из 160 клавиатур

    12:1719

    Вспышка Nikon Speedlight SB-910 снята с производства: Флагманом линейки Nikon Speedlight является модель SB-5000

    11:5915

    Sirin собирается продавать руководителям компаний смартфоны с секретной технологией защиты информации за $20 000: На выпуск устройства Sirin удалось привлечь частные инвестиции в размере 72 млн долларов

    11:3714

    Хакерам удалось взломать SWIFT и похитить 81 млн долларов: Банковская программная платформа SWIFT является более уязвимой, чем считалось ранее

    10:5813

    Ноутбук Acer TravelMate P658 оснащен адаптером Wi-Fi 802.11ad и поддерживает интерфейс Thunderbolt 3: Корпус Acer TravelMate P658 изготовлен с применением углеволокна и алюминиевого сплава

    10:509

    Смартфон Oppo A37, основанный на SoC MediaTek MT6750, представлен официально: Oppo A37 оценен в $200

    09:453

    Huawei Honor V8 — первый смартфон компании с экраном разрешением 2K: Согласно информации, опубликованной на сайте китайского регулятора TENAA, производитель готовит две версии Huawei Honor V8

    09:3611

    На поддержку отечественных ИТ-компаний в этом году выделено 5 млрд рублей: Изначально Минкомсвязи просило на поддержку отечественной ИТ-области 10 млрд рублей в год

    09:1915

    KGI Securities считает, что среди лидеров рынка смартфонов лишь Apple в этом году сообщит о снижении продаж: Аналитик считает, что поставки iPhone могут снизиться до 190 млн смартфонов

    09:0534

    Смартфон Meizu M3 построен на однокристальной платформе MediaTek MT6755: Meizu M3 получил 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти

    08:555

    Смартфон Samsung Galaxy Note 6 может получить изогнутый дисплей и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: Кроме того, источник сообщает об улучшенной работе камеры, дебютировавшей в Samsung Galaxy S7

    08:3314

    Опубликованы изображения и основные характеристики смартфона HTC Desire 830: HTC Desire 830 построен на SoC MediaTek MT6753

    08:302

    Умная шариковая ручка Oree Stylograph доступна по цене $300: Устройство, размещенное в медном корпусе, оснащено акселерометром и высокоскоростной камерой, отслеживающими рукописный текст и эскизы

    08:196

    Смартфон Samsung Galaxy C5 оснастят экраном Full HD и камерами разрешением 16 и 8 Мп: Смартфоны Samsung Galaxy C возможно будут ориентированы на качество камер

    07:1511

    Philips SpeechAir — диктофон, работающий под управлением ОС Android: Диктофон Philips SpeechAir получил три микрофона

    07:004

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