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    6 апреля 2016

    MSI WT72 — первый ноутбук с 3D-картой Nvidia Quadro M5500 : Цена MSI WT72 в максимальной конфигурации равна $6899

    21:2014

    Браузер Vivaldi вышел из стадии беты и доступен для скачивания всем желающим: Анонсирована окончательная версия ПО Vivaldi

    20:5640

    Apple может заплатить штраф 48,5 млн евро за кабальные контракты с операторами Франции: Государственный орган Франции подал в суд на Apple

    20:4613

    Meizu оценила Bluetooth-гарнитуру EP51 в $42, а трекер активности Bong 2P в $12: Meizu представила наушники EP51 и фитнес-трекер Bong 2P

    20:303

    Частотная характеристика мониторных наушников Pioneer HRM-6 — 5-40000 Гц: Мониторные наушники Pioneer HRM-5 и HRM-6 оценены в $99 и $169 соответственно

    20:1413

    В линейку твердотельных накопителей Plextor M7V вошли три модели: SSD Plextor M7V построены на контроллере Marvell 88SS1074B1

    19:554

    Alphabet рассматривает возможность постройки целого города: Alphabet в будущем может построить собственный город

    19:4724

    Рабочие станции HP Z Workstation получили графические подсистемы Nvidia VR Ready: В конфигурацию рабочей станции HP Z840 входит пара ускорителей Nvidia Quadro M6000

    19:35

    За прошедший месяц доля ОС Android Marshmallow выросла вдвое: Доля ОС Android Marshmallow достигла 4,6%

    18:5710

    Microsoft оставила пользователям возможность вернуться с Windows 10 Mobile на Windows Phone 8.1: Microsoft признаёт провал Windows 10 Mobile

    18:3715

    Производитель обещает, что смартфон HTC 10 обеспечит «самое высокое качество звука»: Компания HTC продолжает привлекать внимание к смартфону HTC 10

    18:356

    Представлены смартфоны Huawei P9 и P9 Plus : Huawei показала смартфоны P9, P9 Plus и P9 Lite

    18:155

    Samsung подтверждает, что серийный выпуск DRAM «10-нанометрового класса» начался: Samsung планирует использовать новые микросхемы памяти в широком спектре модулей памяти

    15:1522

    В первом квартале Tesla не выполнила план, но за весь год поставки электромобилей должны вырасти до 80-90 тыс. машин: Tesla Motors заявляет, что при этом поставки в первом квартале 2016 оказались почти на 50% больше, чем в первом квартале 2015

    15:024

    WhatsApp включил шифрование данных для всех пользователей и всех форматов общения: WhatsApp отныне шифрует все данные

    14:4313

    Исследователям удалось сделать самый маленький диод из молекулы ДНК: Исследование открывает путь к дальнейшей миниатюризации электронных цепей

    14:309

    EVGA представила сразу четыре видеокарты GeForce GTX 950, не требующих подключения дополнительного питания: EVGA выпустила видеокарты GeForce GTX 950 с пониженным энергопотреблением

    14:261

    Карта расширения SilverStone ECU03 позволяет добавить в конфигурацию ПК два порта USB 3.1, один из которых выведен на разъем USB-C: Карта расширения SilverStone ECU03 оснащена интерфейсом PCIe 2.0 x2 с пропускной способностью 10 Гбит/с

    14:075

    ПО IKEA VR Experience предлагает посетить виртуальную кухню с возможностью «на лету» изменять параметры деталей интерьера: IKEA создала виртуальную кухню

    13:461

    Опубликованы стандарты UFS 2.1, UFSHCI 2.1, UFS UME 1.1 и UFSHCI UME 1.1: Обновленные стандарты доступны для бесплатной загрузки на сайте JEDEC

    13:31

    Пульсометр Adidas Zone предназначен для школьников: Пульсометр Adidas Zone стоит $140

    12:565

    Nvidia DGX-1 — суперкомпьютер для глубокого обучения с производительностью 170 TFLOPS: Суперкомпьютер Nvidia DGX-1 стоит $129 000

    12:1013

    На выпуск умного, легкого и обтекаемого велосипеда SpeedX Leopard собрано в 30 раз больше средств, чем планировалось: Цена велосипеда SpeedX Leopard примерно равна $1500

    12:0530

    Представлен смартфон Meizu m3 note с аккумулятором ёмкостью 4100 мА·ч и стоимостью $125: Смартфон Meizu m3 note получил большой аккумулятор и металлический корпус

    11:4418

    Смартфон Xiaomi Mi5S с изогнутым дисплеем, 3D Touch и сдвоенной камерой ожидается уже в августе: Устройство поступит в продажу еще до презентации нового поколения iPhone, таким образом производитель намеревается переманить часть пользователей Apple

    11:034

    Умные часы Xiaomi и новый браслет с дисплеем ожидаются во втором квартале 2016: Второе поколение фитнес-трекера Amazfit появится на рынке во второй половине 2016

    10:332

    На выпуск первого 3D-принтера на основе смартфона собрано почти 2 млн долларов: Первые участники сбора средств могли зарезервировать за собой принтер и 100 г смолы всего за $79

    10:335

    Xiaomi и Hasbro создали игрушку-трансформер, которая превращается в планшет Mi Pad 2 : Начало продаж игрушки запланировано на 13 мая этого года

    10:177

    Смартфон Homtom HT10 получит сканер радужной оболочки глаза второго поколения: ...который позволит проводит распознавание в течение одной секунды, а также будет более чувствительным в условиях недостаточной освещенности

    10:033

    Intel покидают ветераны Даг Дэвис и Кирк Скауген, которые проработали в компании 32 и 24 года соответственно: Конкретные причины ухода не сообщаются, в заявлении говорится лишь о том, что это было решение Кирка, который решил заняться чем-то новым

    09:506

    Android Auto запустили в России: Android Auto позволяет осуществлять звонки, проверять сообщения или уведомления

    09:354

    Lexar представила картовод Professional XQD 2.0 USB 3.0: Картовод Lexar Professional XQD 2.0 USB 3.0 поступит в продажу по цене $35

    09:33

    Компактный смартфон Blackview A5 оценен в $45: Начало продаж Blackview A5 запланировано на 25 апреля

    09:236

    Lenovo Yoga Home 310 — кухонный планшет, который можно повесить на стену: Lenovo Yoga Home 310 оснащен экраном диагональю 17,3 дюйма

    08:317

    BlackBerry немного снизила цену на смартфон Priv: Смартфон BlackBerry Priv теперь стоит $650

    07:20

    Медиаплеер Roku Streaming Stick нового поколения стоит $50: Roku представила новый Streaming Stick

    07:00

    3D-карта Nvidia Quadro M5500 предназначена для мобильных рабочих станций VR Ready: В мобильной 3D-карте Nvidia Quadro M5500 с 8 ГБ памяти используется GPU GM204

    01:074

    Представлена беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GX80: Камера Panasonic Lumix DMC-GX80 появится в продаже в конце мая по цене около $800

    00:4414

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