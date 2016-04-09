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    9 апреля 2016

    Каждый третий владелец Apple Watch признает, что часы оказались бесполезными: 62% владельцев умных часов Apple Watch планируют покупку следующей модели

    21:05180

    NXP Semiconductors может продать часть бизнеса; китайские покупатели уже проявили интерес: Среди возможных покупателей подразделения NXP названа инвестиционная компания Jianguang Asset Management

    19:35

    Результаты тестов смартфона Huawei P9 позволяют судить о производительности SoC Kirin 955: Kirin 955 предсказуемо превосходит Kirin 950, но не может тягаться с лидерами

    18:57

    В серию Spire Pearl вошли блоки питания мощностью 550, 600 и 650 Вт: Представлена серия блоков питания Spire Pearl

    18:221

    Смартфону Samsung Galaxy Note 6 пророчат защиту от воды и сканер радужной оболочки глаза: Следующий смартфон Galaxy Note может стать первым в линейке с защитой от воды

    17:4421

    Ноутбук Asus Q304U можно будет использовать в качестве планшета : В базе FCC появилась информация о ноутбуке Asus Q304U

    17:122

    Европейская организация EENA собирается использовать дронов в работе экстренных служб: DJI и EENA намерены внедрить дроны в экстренные службы

    16:49

    Фото дня: GPU Nvidia Pascal GP106 : Появились первые крупные изображения нового графического процессора Nvidia

    15:457

    Производитель обещает, что смартфон HTC 10 сможет похвастать хорошей автономностью: Конкретные данные о времени работы HTC 10 без подзарядки пока отсутствуют

    15:102

    IDC: расходы на облачную инфраструктуру за 2015 год выросли на 21,9%: Доля облачной инфраструктуры в общей структуре расходов информационной отрасли за год увеличилась до 32,2%

    14:42

    Микро-ПК MeLE PCG02U поставляется с ОС Ubuntu, напоминая об этом цветом корпуса: Микро-ПК MeLE PCG02U будет иметь разновидности, отличающиеся объемом ОЗУ

    14:213

    Более дорогая версия электромобиля Tesla Model S может быть представлена уже на следующей неделе: Автомобиль получит новые сиденья, светодиодные фары и обновленную приборную панель

    12:329

    Ученые создали материал, который самовосстанавливается при температуре 37°С: Новый материал, который называется супрамолекулярный полиуретан, начинает «течь», когда его режут или царапают

    12:0515

    Наружная PTZ-камера Panasonic Aero рассчитана на эксплуатацию в суровых погодных условиях: Камера Panasonic Aero формирует изображение с разрешением 1080p и кадровой частотой 60 к/с

    11:491

    HTC 10 может стать первым смартфоном, фронтальная камера которого будет иметь систему оптической стабилизации: Известный в определенных кругах фотограф Киша Бари (Kisha Bari) нарушил соглашение о неразглашении информации

    10:513

    Датчик OmniVision OV4689 используется в модуле камеры Tamron MP1010M-VC, поддерживающем видео 2K и стабилизацию изображения: Модуль Tamron MP1010M-VC предназначен для камер видеонаблюдения и экшн-камер

    10:50

    Датчик изображения OmniVision OV2718 работает с SoC HiSilicon Hi3516C-V200 в модуле для IP-камер с поддержкой 1080p и HDR: Датчик изображения OmniVision OV2718 имеет оптический формат 1/3 дюйма

    10:331

    Смартфон VKWorld T6 отсеивает 90% синей части спектра света: При формировании изображения смартфон отсеивает синий свет при помощи соответствующей обработки сигнала

    10:2612

    Роскомнадзор предлагает «Википедии» сотрудничать, чтобы избежать внесения в единый реестр запрещенной информации: Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил «Википедии» создать совместную группу, которая будет редактировать спорные статьи самой популярной интернет-энциклопедии

    09:5641

    Камера Arlo Q Plus предназначена для охранных систем небольших предприятий: Камера Arlo Q Plus поддерживает PoE

    09:21

    Модули памяти DDR4-3600 в наборе G.Skill Trident Z работают с задержками CL15-15-15-35: G.Skill выпускает набор модулей памяти DDR4-3600 суммарным объемом 16 ГБ

    08:345

    Apple пытается запатентовать сенсорную «клавиатуру» без клавиш: К преимуществам такой «клавиатуры» авторы изобретения относят защиту от пыли и влаги

    08:0029

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