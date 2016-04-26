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    26 апреля 2016

    Покупатели смартфона Microsoft Lumia 950 XL могут бесплатно получить Lumia 950: Цена с мартфона Microsoft Lumia 950 лишь на $100 меньше цены Lumia 950 XL

    21:5232

    Со следующего года все мобильные телефоны в Индии должны поддерживать функцию SOS : Все телефоны в Индии в скором времени получат кнопки SOS и модули GPS

    20:209

    Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность шлема виртуальной реальности HTC Vive : Шлем HTC Vive заработал у iFixit восемь баллов

    19:536

    Российский беспилотник на водородных топливных элементах продержался в воздухе более трех часов, установив мировой рекорд: Водородно-воздушные топливные элементы созданы специалистами Института проблем химической физики (ИПХФ) РАН

    18:2839

    Смартфон Oppo Find 9, помимо 6 ГБ оперативной памяти, может получить дисплей разрешением 4K: Свежие слухи указывают на то, что старшая версия Oppo Find 9 может получить дисплей разрешением 4K

    17:3613

    Илон Маск утверждает, что автопилот электромобилей Tesla водит вдвое безопасней, чем человек: Вероятность ДТП снижается на 50% при активации автопилота

    17:2134

    The Walt Disney Studios будет использовать камеру Nokia OZO для создания своих новых работ: Камера Nokia OZO будет использована кинокомпанией Disney

    17:053

    Представлен смартфон HTC One S9 с SoC MediaTek Helio X10 и ценой 500 евро: Смартфон HTC One S9 не очень отличается от прошлогоднего флагмана

    16:488

    Чистая прибыль Hynix упала в два раза: Hynix отчиталась за первый квартал 2016 года

    15:425

    Новый смартфон ZTE семейства Axon станет производительнее, но внешне почти не изменится: Смартфон ZTE Axon 2 будет очень похож на предшественника

    14:442

    PolySmooth и Polysher решают проблему видимых слоев на деталях, изготовленных методом 3D-печати: На сайте KickStarter идет сбор средств на выпуск PolySmooth и Polysher

    14:045

    Видеокарта с GPU Polaris 10 и стоимостью до $400 может оказаться самой производительной среди новинок AMD: У AMD может не быть новой топовой видеокарты с архитектурой Polaris

    12:4350

    Евросоюз планирует выделить 1 млрд евро на создание квантового компьютера: Отдача от проекта ожидается в самых разных областях

    12:2019

    Разборка смартфона Meizu Pro 6 позволила узнать о наличии медной пластины: Специалисты IT168 разобрали Meizu Pro 6

    12:125

    Второе поколение умных часов Apple Watch может получить модем сотовой связи: Часы Apple Watch 2 получат модем LTE

    10:5513

    Представлен первый автомобиль Audi с задними фонарями OLED: Цены на Audi TT RS Coupé начинаются с 66400 евро, на Audi TT RS Roadster — с 69200 евро

    10:4324

    Одна из модификаций смартфона OnePlus 3 получит 6 ГБ оперативной памяти: Смартфон OnePlus 3 наделят рекордным количеством ОЗУ

    10:3712

    Защищенный от пыли и влаги смартфон iPhone 7 может получить чувствительную к силе нажатия сенсорную кнопку Home: Источники из тайваньский цепочки поставок подтверждают, что iPhone 7, который уже прошел третий этап тестирования, действительно надежно защищен от попадания пыли и влаги

    10:2847

    Samsung Display и LG Display меняют стратегии на рынке панелей OLED : Samsung Display и LG Display проникнут на территории друг друга

    10:205

    Смартфон QiKU 360 N4 получит SoC Snapdragon 820 и сдвоенную камеру, модули которой расположены вертикально: Анонс QiKU 360 N4 ожидается 9 мая

    10:09

    Анонс SoC Xiaomi Rifle ожидается в мае, компания намеревается снизить зависимость от Qualcomm и MediaTek : В будущем семейство SoC Xiaomi будет использоваться в умных часах, телевизорах и других продуктах компании

    09:493

    Блок питания Chieftec PSF-400B пришел на смену модели Chieftec PSF-400A, снятой с производства: Производитель предоставляет на Chieftec PSF-400B два года гарантии

    09:355

    Новый китайский производитель смартфонов Vernee откроет сервисный центр в России и будет предоставлять двухлетнюю гарантию: Вчера совершенно неожиданно Vernee сделала заявление, которое сразу же выделила ее на фоне других китайских компаний

    09:2610

    Спецификации смартфона Samsung Galaxy C7 подтверждены тестом GFXBench : Смартфон Samsung Galaxy C7 оснащен дисплеем Full HD размером 5,5 дюйма по диагонали

    09:10

    По оценке Digitimes Research, рынок автомобильных датчиков изображения вырастет до $900 млн к 2020 году: К 2035 году каждый четвертый автомобиль будет оснащен парой десятков датчиков изображения

    09:08

    По слухам, смартфон Xiaomi Mi Max будет выпущен в версиях с SoC Snapdragon 650 и Snapdragon 820 : Наконец, производитель объявил, что 10 мая будет анонсирован на только Xiaomi Max, но и оболочка MIUI 8

    08:522

    Плата IoT HAT позволяет оснастить микрокомпьютер Raspberry Pi беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1: Плата IoT HAT совместима с микрокомпьютерами Raspberry Pi, имеющими 40-контактный разъем GPIO

    08:491

    Cмартфон Ulefone Vienna обновится до ОС Android 6.0 уже летом: Ulefone Vienna также получил список проверенных и рекомендованных к совместному использованию наушников

    08:08

    Линейка смартфонов ZTE Nubia X8 будет включать четыре модели. Старшая получит SoC Snapdragon 823 и 6 ГБ оперативной памяти: Все они получат огромный дисплей диагональю 6,4 дюйма.

    07:583

    Разборка обновлённого ноутбука MacBook показала, что Apple заменила винты, но ремонтопригодность устройства всё равно ужасна: iFixit выставили новому Apple MacBook один балл

    07:1526

    Системная плата Colorful iGame Z170 Ymir-X может предложить десять портов USB на задней панели: Системная плата Colorful iGame Z170 Ymir-X располагает четырьмя слотами PCIe x1

    07:002

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