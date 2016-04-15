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    15 апреля 2016

    Домашнее сетевое хранилище Thecus N2810Plus получило четырехъядерный ЦП и удвоенный объем ОЗУ: Thecus N2810Plus вряд ли окажется заметно дороже предшественника

    21:027

    В нынешнем году Samsung SDI инвестирует в бизнес по производству автомобильных АКБ немногим менее 1 млрд долларов: Samsung SDI большими темпами расширяет производство автомобильных АКБ

    20:118

    Microsoft подала в суд на Министерство юстиции США: Microsoft обвиняет Министерство юстиции США с нарушении поправок к Конституции США

    19:4811

    Huawei VR — первая гарнитура виртуальной реальности производителя, предназначенная для использования с флагманскими смартфонами: Гарнитура Huawei VR может работать со смартфонами P9, P9 Plus и Mate 8

    19:23

    Ассортимент Lexar тоже пополнили карты памяти с сертификатом Works with GoPro: Карты памяти Lexar microSD полностью совместимы и с другими устройствами, поддерживающими носители этого формата

    19:042

    Китайцам приписывают намерение купить Lattice : Tsinghua Unigroup уже владеет 6% акций Lattice

    18:483

    Gigabyte представила четыре мини-ПК серии Brix с поддержкой скоростного интерфейса Thunderbolt 3: Gigabyte представилаустройства под индексами GB-BSi5T-6200, GB-BSi5HT-6200, GB-BSi7T-6500 и GB-BSi7HT-6500

    18:411

    Хранилища с сетевым подключением Asustor AS6208T и AS6210T построены на процессорах Intel Celeron: На российском рынке рекомендованная цена AS6208T примерно равна 70 000 рублей, AS6210T — 83 000 рублей

    18:264

    Save to Google — расширение для браузера Google Chrome, позволяющее полностью сохранять веб-страницы для дальнейшего прочтения: Google представила расширение Save to Google

    17:528

    При помощи сервиса Google Live Case каждый владелец смартфона Nexus 5X и Nexus 6P может сам создать дизайн чехла для своего устройства: Google Live Case позволяет пользователям самим создать себе дизайн чехла

    17:371

    Intel показала микро-ПК Compute Stick с камерой RealSense: Микро-ПК Intel Compute Stick будут существовать в модификациях с камерами RealSense

    17:222

    Беспроводная гарнитура Razer ManO'War стоит $170: Беспроводная гарнитура Razer ManO

    17:041

    Робот Pepper пойдёт учиться в школу и обещает стараться изо всех сил: Японцы отправили робота Pepper в обычную школу

    16:407

    Lexar microSD Reader — кардридер с разъёмом Lightning и немалой стоимостью: Кардридер Lexar microSD Reader стоит 35 фунтов стерлингов

    16:285

    Мини-ПК InFocus Kangaroo Pro, способный использовать экран iPad в качестве монитора, получил модуль с возможностью установки накопителя: Мини-ПК InFocus Kangaroo Pro стоит $200

    16:043

    NEC Display показала цифровой кинопроектор, создающий световой поток 35000 лм: В прототипе NC3540LS установлен волоконно-оптический лазерный источник света IPG Photonics

    15:426

    TDP видеокарт, основанных на GPU Polaris 10 и Polaris 11, будет лежать в пределах 120 Вт и 50 Вт соответственно: Новые видеокарты AMD смогут похвастаться отличной энергоэффективностью

    15:4211

    Asus представила три новых монитора, из которых по-настоящему новый лишь один: Asus представила мониторы MG248Q, MG28UQ и MG24UQ

    15:244

    LFoundry и Caeleste совместно создадут датчик изображения для научного оборудования, используемого в космосе: Европа хочет избавиться еще от одной зависимости

    15:23

    Проекты Facebook Terragraph и Project ARIES нацелены на распространение и увеличение скорости доступа к Сети: Facebook представила проекты Terragraph и Project ARIES

    14:471

    Samsung Display согласилась поставлять Apple ежегодно 100 млн дисплеев AMOLED размером 5,5 дюйма, начиная с будущего года: Контракт рассчитан, как минимум, на три года

    14:00104

    Faraday Future за два года построит в Неваде завод стоимостью 1 млрд долларов, где будут создавать электромобили компании: Faraday Future построит в Неваде завод, который будет питаться из возобновляемых источников энергии

    14:0010

    AMD планирует производить полупроводниковую продукцию в Индии: AMD совместно с HSMC откроет в Индии фабрику по производству микропроцессоров

    13:473

    Необычная клавиатура LG Rolly Keyboard 2 получила дополнительный ряд клавиш : Клавиатура LG Rolly Keyboard 2 стоит $110

    13:316

    Появилось первое официальное изображение смартфона Zuk Z2 Pro : Дизайн смартфона Zuk Z2 Pro будет новым

    13:172

    Ассортимент Thrustmaster пополнила игровая гарнитура Y-350X 7.1 Powered Doom Edition: Продажи Y-350X начнутся 13 мая по цене 150 евро

    13:07

    AMD FirePro W9100 — первая профессиональная графическая карта с 32 ГБ памяти: Профессиональную графическую карту AMD FirePro W9100 оснастили 32 ГБ памяти

    12:168

    Миниатюрный робот-смартфон Sharp RoBoHoN оценён явно не в соответствии с его габаритами: Робот-смартфон Sharp RoBoHoN стоит почти $2000

    11:5615

    Набор Intel RealSense Robotic Development Kit предназначен для создания роботов: Intel представила набор RealSense Robotic Development Kit

    11:303

    Аналитики Juniper Research прогнозируют, что рынок мобильных бесконтактных платежей к 2018 году вырастет почти в три раза : Рынок мобильных бесконтактных платежей к 2018 году достигнет почти 100 млрд долларов

    11:03

    Названа дата анонса первой гарнитуры виртуальной реальности на SoC Qualcomm Snapdragon 820 : Специалисты Pico занимаются гарнитурами виртуальной реальности с 2012 года

    11:005

    У SanDisk готова первая карточка microSD, получившая сертификат Works with GoPro: Карточка SanDisk Extreme PLUS microSDXC UHS-I объемом 128 ГБ стоит $250

    10:3914

    Renesas выпускает первую микросхему питания с поддержкой USB Power Delivery 2.0 и 3.0: Выходное напряжение RAA230161 может быть выбрано в диапазоне от 5 до 20 В

    10:043

    Haier HR-116C — хромбук-трансформер на базе SoC Intel Braswell: Haier HR-116C оснащен экраном, вращающимся на угол, близкий к 360°

    09:355

    Промышленный ПК Logic Supply Cincoze DA-1000 основан на SoC Intel Atom E3826: Система Logic Supply Cincoze DA-1000 в зависимости от накопителя и ОЗУ может стоить менее $600

    09:321

    В программе GoPro Developer Program уже участвуют более 100 компаний: ...включая BMW, которая создала приложение, позволяющая управлять камерой через мультимедийную систему автомобиля iDrive

    09:23

    Asus готовит новую версию планшета ZenPad 10: Аппаратным базисом нового Asus ZenPad 10 выступила SoC MediaTek MT8163

    09:151

    Контрактный производитель подтверждает слухи о том, что Xiaomi готовит смартфон со сдвоенной камерой: Информатором выступил сотрудник контрактного производителя Longcheer, 20% акций которого принадлежит Xiaomi

    09:082

    За первые сутки на выпуск объектива Trioplan f2.9/50 удалось собрать в несколько раз больше намеченной суммы: Trioplan f2.9/50 обеспечивает весьма характерное размытие изображения в зоне нерезкости

    09:0019

    Планшетофон Huawei P9 Max превосходит Huawei P9 и P9 Plus только диагональю дисплея: Интересно то, что в роли однокристальной системы выступает прошлогодняя HiSilicon Kirin 950

    08:513

    Смартфон Umi Super может получить сдвоенную камеру и безрамочный дизайн: Cдвоенные камеры в смартфонах становятся новым трендом в этом году

    08:312

    Бюджетный смартфон Huawei Y3 II будет существовать в двух вариантах: на базе SoC MediaTek MT6735 и MT6582: Операционная система Huawei Y3 II — Android 5.1

    08:151

    Характеристики смартфонов ZTE Nubia X8 и X8 Mini стали известны до анонса: Анонс смартфонов должен состояться 19 апреля

    08:061

    Humavox предлагает беспроводную зарядку для слуховых аппаратов и других миниатюрных носимых электронных устройств : К достоинствам новинки относится простота использования

    08:001

    UMi Touch может стать первым смартфон с SoC Mediatek, который получит CyanogenMod 13: CyanogenMod является популярной в определенных кругах прошивкой для смартфонов и планшетов, которые работают под управлением ОС Android

    07:5114

    Смартфон Meizu M3 может получить SoC Snapdragon 616: Внешне Meizu M3 напоминает прошлогодний смартфон Meizu M2 Note

    07:395

    Смартфон Huawei Honor 5C оснастят новой платформой, сканером отпечатков пальцев и металлическим корпусом: Смартфон Huawei Honor 5C появится 28 апреля

    07:202

    Micromax Canvas 6 и Canvas 6 Pro — смартфоны, отличающиеся друг от друга совсем не так, как можно было бы подумать: Смартфоны Micromax Canvas 6 и Canvas 6 Pro стоят одинаково

    07:002

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