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    24 апреля 2016

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    20:022

    Biostar Hi-Fi B150S5 — новая материнская плата тайваньской компании для бюджетных ПК на базе CPU Intel Skylake: Biostar Hi-Fi B150S5 характеризуется типоразмером microATX

    18:403

    Двухдисковый сетевой накопитель Thecus W2810PRO работает под управлением ОС Windows Storage Server 2012 R2 Essentials: Thecus W2810PRO построен на SoC Intel Celeron N3150 и оснащен SSD объемом 60 ГБ

    15:401

    Через три года у NASA появятся ионные двигатели нового поколения: Aerojet Rocketdyne создаст для NASA четыре ионных двигателя с удвоенной тягой

    14:5446

    Смартфон Leagoo T3 оснащен десятиядерным CPU и ИК-излучателем: Leagoo T3 построен на SoC Mediatek Helio X20

    13:318

    По мнению аналитика Barclays, вместо смартфона iPhone 7s на рынке появится iPhone 8: Дактилоскопический датчик будет находиться под дисплеем, поэтому Apple откажется от физической кнопки Home

    06:28133

    Появилась первая фотография умного браслета Xiaomi Mi Band 2. Смартфон Xiaomi Mi Max будет анонсирован 10 мая: Браслет, скорее всего, будет представлен одновременно с Xiaomi Mi Max

    05:0935

    С 1 июня умные часы Apple Watch научатся полноценно работать без iPhone: Это нововведение должно порадовать, например, спортсменов, которым не совсем удобно брать с собой смартфон на пробежку или в тренажерный зал

    04:5646

    Смартфон Vernee Apollo Lite заряжается на 75% за 30 минут: Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки MediaTek Pump Express 3.0

    04:004

    Huawei изменила свою позицию относительно использования экранов с разрешением 2K в смартфонах: Логично предположить, что следующий флагман компании получит экран с разрешением 2K

    03:5023

    Начались продажи электромоторов для помп EK Water Blocks EK-D5 PWM G2: Одновременно представлена сдвоенная помпа EK-XTOP Revo Dual D5

    00:054

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