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    20 апреля 2016

    Alcatel представила бюджетный планшет с поддержкой сетей 4G: OneTouch Pop 7 LTE: Планшет Alcatel OneTouch Pop 7 LTE получил SoC Qualcomm Snapdragon неизвестной модификации

    23:592

    Японская авиакомпания Japanese Airlines будет использовать шлемы Microsoft HoloLens для обучения сотрудников: Japanese Airlines воспользуется шлемами HoloLens

    21:15

    Представлены смартфоны LeEco Le Max 2, Le 2 Pro и Le 2: LeEco Le Max 2 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 820, в LeEco Le 2 Pro используется SoC MediaTek Helio X25, а LeEco Le 2 получил SoC MediaTek Helio X20

    20:4512

    Смартфон Ulefone Future с безрамочным экраном представлен официально: Ulefone Future также получил металлический корпус

    20:1327

    Samsung объявила о сотрудничестве с крупнейшими производителями терминалов POS : Samsung начала сотрудничать с производителями терминалов оплаты

    19:4810

    Умные акустические системы Amazon Tap и Echo заработали у iFixit одинаковое количество баллов: Колонки Amazon Tap и Echo посетили лабораторию iFixit

    18:571

    EMC отчиталась за первый квартал 2016 года: По состоянию на конец квартала в распоряжении EMC было 15 млрд долларов

    17:392

    Переходник Gear S2 Band Adapter позволит использовать обычные 20-миллиметровые ремешки с умными часами Samsung Gear S2: Переходник Gear S2 Band Adapter стоит 25 евро

    17:1029

    По словам разработчиков, на инструменте MI Guitar, внешне напоминающем гитару, легко научиться играть: Гитара Magic Instruments стоит $299

    16:4110

    Смартфон ZTE V7 Max получил 4 ГБ ОЗУ, дактилоскоп на боковой грани и порт USB-C: Смартфон ZTE V7 Max стоит от $270

    16:39

    LeEco представила две модели наушников с разъемом USB-C: ...а также стандарт CDLA (Continual Digital Lossless Audio), уже сертифицированный Китайской ассоциацией музыкантов (Chinese Musicians

    16:235

    Компания LeEco показала LeSEE — свой первый электрический концепт-кар: Концепт-кар LeEco LeSEE способен передвигаться без помощи водителя

    16:131

    Apex Technology и PAG Asia Capital покупают Lexmark за 3,6 млрд долларов: Lexmark переходит под крыло китайских компаний

    15:461

    Samsung скрывает за названием Pink Gold популярный цвет Rose Gold: До этого седьмое поколение смартфонов Galaxy предлагалось в цветах Black Onyx, Gold Platinum, White Pearl и Silver Titanium

    15:4413

    Планшет Huawei MediaPad T1 7.0 Plus умеет заряжать другие мобильные устройства: Планшет Huawei MediaPad T1 7.0 Plus наделили 2 ГБ ОЗУ

    15:362

    За два года в США вдвое больше домохозяйств стали использовать мобильный интернет, как единственный способ доступа к Сети: В опросе приняли участие около 53000 домохозяйств, 75% которых заявили, что пользуются услугами только кабельных провайдеров или параллельно также выходят в Интернет благодаря мобильным операторам

    15:3418

    NHK показала оборудование для телевещания с разрешением 8K: В экспозицию NHK вошла камера, устройства отображения и мобильные аппаратные

    14:5914

    Intel отчиталась за очередной финансовый квартал и объявила о намерении уволить 12 000 сотрудников: Intel отчиталась за первый квартал 2016 года

    14:3310

    Tobii PCEye Mini — первое потребительское устройство для слежения за движениями глаз на платформе Tobii IS4: PCEye Mini — самое маленькое устройство для слежения за движениями глаз, доступное на рынке

    14:18

    Появились предварительные данные о смартфоне Samsung Galaxy C7 : Основой смартфона Samsung Galaxy C7 служит SoC Qualcomm Snapdragon 625

    13:558

    Приложение Samsung Safety Screen позаботится о защите зрения детей: Приложение Samsung Safety Screen не позволит детям держать мобильное устройство слишком близко к лицу

    13:495

    Китайские производители намерены заполонить рынок дешевыми гарнитурами виртуальной реальности: Более 100 китайских компаний уже приступили к выпуску дешевых гарнитур виртуальной реальности

    13:384

    В Apple перешел бывший вице-президент Tesla: Ранее Крис Поррит работал в компании Aston Martin главным инженером

    13:2011

    Смартфон Ramos Mos3 полностью рассекречен: Ramos Mos3 построен на SoC MediaTek Helio P10

    12:504

    IDrive One — мобильный накопитель с интерфейсом Wi-Fi 802.11ac : Накопитель IDrive One на базе HDD объемом 1 ТБ или на базе SSD объемом 128 ГБ стоит $100

    12:463

    Apple выплатит почти 25 млн долларов за нарушение патента на технологию, использованную при создании Siri: Apple нарушила чужой патент при разработке Siri

    12:4428

    На новом изображении смартфон Xiaomi Max похож на модель Mi 5: Смартфон Xiaomi Max может оказаться огромной версией Mi 5

    12:232

    Pipo X3 и X10 — мини-компьютеры со встроенными экранами: Pipo X3 и X10 построены на платформе Intel Atom x5-Z8300

    12:205

    Доход ARM Holdings в первом квартале 2016 года оказался на 22% больше, чем год назад: Опубликован отчет ARM Holdings за первый квартал 2016 года

    12:13

    Apple заблокировала работу ремешка Reserve Strap для часов Watch посредством обновления ОС: Ремешки Reserve Strap для часов Apple Watch ее будут работать с новой ОС

    12:0537

    Мобильная рабочая станция Maingear Pulse 15 Pro одной из первых получила 3D-карту Nvidia Quadro M2000: Мобильная рабочая станция Maingear Pulse 15 Pro стоит $2550

    11:45

    Компания Corning научилась наносить полноцветные изображения на защитные стекла Vibrant Gorilla Glass: Форестер добавил, что интерес к Vibrant Gorilla Glass уже проявили многие производители электронных устройств

    11:366

    В будущем году Samsung может снова начать поставлять флэш-память для смартфонов Apple iPhone: Флэш-память для новых смартфонов Apple iPhone будет экранирована на уровне микросхем

    11:116

    Смартфон Huawei Honor V8, который представят 10 мая, также получит сдвоенную камеру [Обновлено]: Слухи указывают на то, что Huawei Honor V8 получит SoC Kirin 950 и 4 ГБ оперативной памяти

    11:035

    Объем оптических носителей Sony Optical Disc Archive второго поколения равен 3,3 ТБ: Представлена система архивного хранения Sony Optical Disc Archive второго поколения

    10:3222

    Защищенный смартфон Blackview BV6000 получил SoC Helio P10, 3 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мА•ч: Цена устройства пока не сообщается, однако известно, что оно появится на рынке уже в мае

    10:0614

    Австрийские ученые показали прототип гибкого дисплея FlexCase, который выполнен в виде чехла для смартфона : FlexCase теоретически сможет защищать экран вашего смартфона от царапин, однако это далеко не основное его назначение

    09:523

    ECS H110I-C4P: бюджетная системная плата для ЦП Intel Skylake: Плата ECS H110I-C4P получила имеет улучшенное строние с большей сопротивляемостью влаге, пыли ии разрядам статического электричества

    09:476

    Мониторы Samsung S24F350FH и S27F350FH поддерживают технологию AMD FreeSync: Новинки представлены в каталоге французского подразделения Samsung

    09:302

    Версия планшета Chuwi Hi12 со стилусом оценена в $299: Производитель заявил о намерении выпустить устройство сразу во всех регионах мира

    09:246

    В YouTube добавляют трансляции панорамных роликов и поддержку пространственного звука: Эффект присутствия будет усиливаться при использовании устройств виртуальной реальности

    09:142

    EK Water Blocks представила водоблок EK-FC980 GTX Ti XG для топовой видеокарты Gigabyte: Водоблок EK-FC980 GTX Ti XG стоит 120 евро

    08:30

    Razer всё-таки выпускает игровой комплект Turret, оценив его в $160: Комплект Razer Turret стоит дороже, чем обещала компания

    08:101

    Универсальный кулер Raijintek Morpheus II Core Edition совместим с флагманскими видеокартами AMD и Nvidia: Raijintek Morpheus II Core Edition позволяет отводить до 360 Вт тепловой энергии

    08:055

    OMO peggy — теперь мы будем заряжать даже прищепки для одежды: Умная прищепка OMO peggy сообщит о плохой погоде

    07:459

    Компания Magic Leap опубликовала новое видео о работе своего шлема дополненной реальности: Появилось новое видео Magic Leap

    07:20

    Posh Micro X S240 — крохотный смартфон с ОС Android массой всего 52 г: Posh Micro X S240 — самый маленький смартфон с Android

    07:0016

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