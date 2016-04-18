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    18 апреля 2016

    Oukitel готовит смартфон с ОЗУ объемом 6 ГБ и АКБ емкостью 6000 мА∙ч: Oukitel K6000 Premium: Oukitel K6000 Premium станет на ступеньку вверх над Oukitel K6000 Pro

    23:048

    Объем настольного дискового массива SymplyStor достигает 64 ТБ: Одновременно представлена стыковочная станция SymplyShare

    22:499

    Akitio Thunder3 PCIe SSD — первое внешнее хранилище с интерфейсом Thunderbolt 3 на базе NVMe SSD Intel 750: Цена Akitio Thunder3 PCIe SSD — $1299

    22:003

    Ожидается, что Intel перехватит у Qualcomm заказ на 30-40 млн модемов для смартфонов Apple iPhone 7 : В последнее время Qualcomm удалось несколько улучшить ситуацию с лицензированием

    21:364

    Производитель называет HP Z1 G3 первой рабочей станцией моноблочной компоновки: Продажи HP Z1 G3 должны начаться в мае по цене от $1498

    20:5514

    Кодек Vitec MGW Vision поддерживает видео 4K/UHD: Кодек Vitec MGW Vision предназначен для IPTV, телевещания и передачи видео между двумя точками

    20:371

    ОС Windows 10 Mobile может поддерживать SoC Qualcomm Snapdragon 830: Это дает основания надеяться, что Microsoft уже готовит устройства на базе Snapdragon 830

    19:5112

    Intel представила обновленный вариант референсного планшетного компьютера на базе процессоров Skylake-Y: Intel также приводит подробный перечень рекомендованных компонентов

    16:4514

    Королевский военно-морской флот Великобритании использовал напечатанный на 3D-принтере дрон для разведки антарктически морских путей: Дрон SULSA напечатан на 3D-принтере

    16:2716

    Смартфон Moto G4 засветился на фото с физической кнопкой под дисплеем: Смартфон Moto G4 получит кнопку под экраном

    15:459

    SoC MediaTek Helio P10 послужит основой смартфона Philips X818: Смартфон Philips X818 получит 16-мегапиксельную камеру

    15:333

    Компания Australia Post начнёт использовать дроны для доставки посылок : Дроны в Австралии всё чаще используются в коммерческих целях

    15:055

    Разборка смартфона Huawei P9 показала, что в аппарате нет тепловых трубок: В смартфоне Huawei P9 используется темопаста

    14:312

    В Лондоне зафиксировано первое столкновение пассажирского самолета с дроном: Как и ожидалось, самолет не обратил на это никакого внимания

    12:5054

    KGI подтверждает слухи о полностью стеклянном корпусе нового смартфона iPhone, который появится в 2017 году: Дисплей AMOLED будет очень тонким и легким, что позволит частично компенсировать утяжеление корпуса, выполненного из стекла

    11:5156

    AMD начала комплектовать процессоры FX-8350 и FX-6350 кулерами Wraith: При этом включение процессорного охладителя в комплект не сказалось на стоимости CPU

    11:356

    Дрон DJI Matrice 600, который позволяет транслировать видео в разрешении 1080р при 60 к/с на расстоянии до 5 км, оценен в $4600: Дрон предназначен, прежде всего, для киностудий, а также для очень обеспеченных энтузиастов

    10:0220

    Google и Tesla помогут Беверли-Хиллз создать целый парк самоуправляемых автомобилей: В данный момент городские службы уже приступили к проектированию высокоскоростной сети для обмена данными и обучения беспилотных автомобилей

    09:446

    E Ink предлагает использовать дисплей диагональю 2,9 дюйма в качестве второго экрана для смартфонов: Большое преимущество подобных дисплеев заключается в том, что они не требуют аппаратного подключения к аккумулятору или другому источнику питания

    09:2720

    В ОС Android N встроена поддержка распознавания силы нажатия на дисплей: Родная поддержка технологии означает то, что разработчикам не придется искать собственные способы ее реализации, как это сделали, например, Huawei и Meizu

    09:139

    Камера смартфона Nubia Z11 Mini получит «режим клона» : Пресс-конференция, посвященная анонсу Nubia Z11 Mini, состоится завтра, 19 апреля

    08:503

    Смартфон Samsung Galaxy C5 с 4 ГБ оперативной памяти должен поступить в продажу в мае по цене около $200: На выходных появилась информация о том, что Samsung Galaxy C5 оснащен дисплеем диагональю 5,2 дюйма, однокристальной системой Snapdragon 617 и 4 ГБ оперативной памяти

    08:3323

    В Японии создан носимый на теле светодиодный индикатор толщиной всего 3 мкм: По замыслу разработчиков, такой дисплей можно использовать для отображения физиологических показателей

    08:0013

    HP готовит хромбук с 16 ГБ оперативной памяти: HP выпустит производительный хромбук

    07:509

    Новая игровая приставка Nintendo может получить GPU Polaris, выполненный по 28-нанометровой технологии: Консоль Nintendo NX получит GPU Polaris

    07:158

    Microsoft готовит 64-разрядную версию ОС Windows 10 Mobile: 64-разрядной версии Windows 10 Mobile быть

    07:0019

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