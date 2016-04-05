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    5 апреля 2016

    Asus ROG GL502 — первый представитель линейки игровых ноутбуков Strix: Asus ROG GL502 может оснащаться экраном разрешением 4K

    23:3013

    Представлен GPU Nvidia GP100 архитектуры Pascal, содержащий более 15 млрд транзисторов: GPU GP100 располагает 3840 ядрами CUDA

    22:3024

    Nvidia раскрыла подробности об автомобильном суперкомпьютере Drive PX 2: ПК Nvidia Drive PX 2 располагает двумя новыми SoC и парой новых дискретных GPU

    21:2830

    Ноутбуки HP Envy заключены в металлические корпуса и оснащаются процессорами Intel Skylake: Ноутбуки HP Envy получили поддержку технологии HP Fast Charge

    19:525

    HP Envy x360 стал первым ноутбуком, оснащённым новым APU AMD поколения Bristol Ridge: Ноутбук HP Envy x360 получил APU AMD FX-9800P

    19:411

    HP Spectre — самый тонкий в мире ноутбук толщиной всего 10,4 мм: Ноутбук HP Spectre наделили тремя портами USB-C

    18:5835

    Benq F55 — смартфон с экраном 4K и запоминающимся дизайном: Смартфон Benq F55 оснастят экраном 4K

    18:234

    Правительственный комитет США предложил FAA разделить дроны на четыре категории: Дроны для коммерческого использования в США могут разделить на четыре категории

    17:585

    Lenovo работает над новой версией смартфона Moto G Turbo: Lenovo переводит Moto G Turbo на платформу MediaTek

    17:554

    Гибрид планшета и ультрабука Lenovo Yoga Book: как Yoga 900, но под управлением Android: Автономность Lenovo Yoga Book составит 15 часов

    16:352

    Датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature стоит $6: Xiaomi представила датчик Mi Temperature

    16:207

    Среднебюджетные смартфоны vivo V3 и V3 Max получили приличный объём оперативной памяти, но не могут похвастаться свежей версией ОС: vivo представила смартфоны V3 и V3 Max

    13:363

    ПО GFXBench позволило узнать практически все параметры смартфона Huawei P9: Сердцем смартфона Huawei P9 послужит SoC Kirin 955

    12:281

    Meizu выпустила смартфон MX5E с незначительными отличиями от модели MX5 и несколько меньшей стоимостью : Смартфон Meizu MX5E получил новую камеру

    11:203

    Дрон Roam-e может заменить личного фотографа: Дрон Roam-e предназначен для съёмки сэлфи

    11:0615

    Новый планшет Apple iPad Pro поддаётся ремонту ещё хуже своего старшего брата: iFixit разобрали Apple iPad Pro 9,7"

    10:4916

    Компоненты смартфона iPhone SE обходятся Apple в сумму немногим более $150: Стоимость компонентов iPhone SE — $160

    10:3040

    Миниатюрная беспроводная гарнитура RippleBuds оснащена функцией шумоподавления: Первые желающие могли приобрести монофоническую версию RippleBuds за $79, стереофоническую — за $99

    10:175

    Intel использует память TLC NAND в твердотельных накопителях SSD 540s, Pro 5400S и E 5400S: Новинки построены на контроллере Silicon Motion SM2258

    09:301

    Электронная книга Amazon Kindle следующего поколения почти готова: Глава Amazon пообещал рассказать об электронной книге Kindle нового поколения на следующей неделе

    09:108

    Карта расширения SilverStone ECU05 позволяет добавить в конфигурацию ПК порты USB 3.0 и USB 3.1, включая один порт с разъемом USB-C: Карта расширения SilverStone ECU05 поддерживает BC 1.2, XHCI 1.1 и UASP 1.0

    09:005

    Ramos готовит смартфон Mos3 с 4 ГБ ОЗУ и металлическим корпусом: Ramos Mos3 будет построен на SoC MediaTek

    08:301

    Продажи смартфонов Apple iPhone продолжат сокращаться в этом году, полагает аналитик KGI : Вероятнее всего, за год будет продано не больше 200 млн смартфонов Apple iPhone

    08:309

    Магазины Apple отказываются от пластиковых пакетов в пользу бумажных: Очередным шагом данной политики станет отказ от традиционных пластиковых пакетов

    08:1111

    Создатели недорогого 3D-принтера Trinus уже собрали на его выпуск в пять раз больше денег, чем рассчитывали: Первые участники сбора средств могли получить 3D-принтер Trinus за $199

    08:004

    Армия США хочет принять на вооружение крошечные дроны к 2018 году: ея использовать миниатюрные дроны в военных операциях не является новой

    07:5617

    Ежемесячная подписка на почтовый сервис Outlook Premium обойдется в $4 : Анонс Outlook Premium ожидается в ближайшее время

    07:305

    По предварительным данным, в марте продано 9,5 млн смартфонов Samsung Galaxy S7: Специалисты отмечают, что Samsung поступила мудро, выпустив Samsung Galaxy S7 гораздо раньше и опередив LG G5 с iPphone SE

    07:1411

    Восьмидюймовый планшет Vido W8C с Windows 10 оценен в $76: Устройство оснащено однокристальной системой Intel Atom Z3735F, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти

    06:565

    Смартфон Meizu M3 Note будет доступен по цене от $170: Цена на Meizu M3 Note будет начинаться с отметки около $170 за версию с 16 ГБ флэш-памяти

    06:461

    Пользователи BlackBerry Messenger получили возможность редактировать и удалять свои сообщения: Эта функция будет очень полезной в том случае, если вы случайно отправили сообщение не тому адресату и не хотите, чтобы он прочитал его

    06:321

    Смартфон Cubot Dinosaur получил 3 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4150 мА•ч: Китайская компания Cubot представила смартфон Cubot Dinosaur, который, несмотря на необычное название, выглядит, как и многие другие представители этого рынка

    06:185

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