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    2 апреля 2016

    В игровой гарнитуре HyperX Cloud Revolver используются 50-миллиметровые излучатели: Гарнитура HyperX Cloud Revolver совместима с ПК, игровыми консолями и мобильными устройствами

    22:254

    Появились изображения и предварительные спецификации камеры Panasonic Lumix DMC-GX80: Анонс камеры Panasonic Lumix DMC-GX80 ожидается в ближайшее время

    20:245

    Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift CV1: Ремонтопригодность гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift CV1 оказалась довольно высока

    19:563

    Amazon запрещает продажу кабелей с разъемами USB-C, которые не соответствуют стандарту: Список запрещенных товаров довольно большой

    19:364

    Открытое компьютерное шасси Open Benchtable весит 2,5 кг: Streacom, HWBOT и OverClocking-TV совместно выпустят стенд для энтузиастов разгона Open Benchtable

    19:0012

    Настольный жесткий диск Seagate Innov8 объемом 8 ТБ не требует дополнительного питания : Накопитель Seagate Innov8 стоит $349

    12:3617

    Хромбук Asus C300SA при диагонали экрана 13,3 дюйма весит 1,36 кг: Asus C300SA обеспечит до десяти часов автономной работы

    12:21

    Почти 250 тыс. человек оформили предзаказ на Tesla Model 3, при этом компания за год собирает около 50 тыс. электромобилей: Вчера вечером Илон Маск признался, что ожидал снижения активности покупателей

    12:1151

    Лицом маркетинговой кампании смартфона LG G5 стал Джейсон Стейтем: ...который не только рекламирует смартфон и аксессуары для него, но и исполняет все роли в следующем зрелищном ролике

    11:2615

    Huawei подтвердила, что над камерой смартфона Huawei P9 трудились специалисты Leica: Кроме того, пользователь Twitter под ником @stagueve опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, мы видим именно Huawei P9

    11:066

    Специалисты iFixit, разобравшие смартфон Apple iPhone SE, отметили его сходство с iPhone 5 и 5s: По мнению iFixit, сходство со старыми моделями облегчает ремонт iPhone SE

    10:4215

    Опубликована фотография Meizu Pro 6 mini и Meizu M3 Note: Источники утверждают, что параллельно с Meizu Pro 6 компания работает над Meizu Pro 6 mini, который как раз и запечатлен на следующей фотографии

    10:256

    Рост продаж Huawei за последний год оказался самым большим с 2008: Компания Huawei Technologies сообщила о том, что в прошлом году продажи ее продукции выросли на 37% и составили 61,1 млрд долларов

    09:531

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